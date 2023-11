Vuoi venire a gennaio? Trema la Juve: offerta dall’Arabia Saudita | 40 milioni di euro all’anno

Mentre Max Allegri continua a vincere 1-0 con la Juventus, il calciomercato s’infiamma, in entrata ma anche (forse) in uscita.

Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che fa stare… Allegri. La Juventus continua a far storcere il naso a molti per il suo gioco arroccato in difesa – una difesa bunker che non prende gol da sei giornate – quelle ripartenze trasformate in sei gol da 18 punti.

Un ruolino di marcia pazzesco che Allegri definisce insito nel DNA della (sua) Juventus. Che piaccia o meno conta la classifica. E la classifica non ammette molte repliche: Inter 28, Juventus 26.

Potrebbero arrivare così al match verità, a patto che la squadra di Simone Inzaghi superi un Frosinone tornato al successo nel Monday Night (2-1) contro l’Empoli, e Max Allegri sconfigga il rigenerato Cagliari di Ranieri, reduce da sei punti nelle ultime due uscite.

Se in casa Inter ci si bea di una profondità di rosa senza eguali, che l’allenatore piacentino sta sfruttando al massimo, in casa Juventus nessuno può mettere in dubbio il bunker eretto davanti a Szczesny, uno dei migliori comunque a Firenze.

Calciomercato Juventus, il primo acquisto è già qui

Al Franchi è bastato un gol in apertura di Fabio Miretti, il primo in Serie A per il canterano bianconero, anche se forse tutti non sanno che gonfiare la rete era la sua specialità nelle giovanili.

Ha impiegato 56 partite per togliersi una grande soddisfazione, direttamente proporzionale alla pesantezza di una rete da tre punti, che ha permesso alla Signora di compiere un autentico colpo grosso in terra toscana, restando sempre a due lunghezze dall’Inter. Ovviamente non può bastare in chiave mercato.

Si viene e si va… al calciomercato?

La Juventus ha bisogno di un centrocampista, praticamente la scoperta dell’acqua calda pensando alle squalifiche di Pogba e di Fagioli. La risorsa potrebbe essere Kalvin Phillips, centrocampista difensivo, dotato di una forte personalità, dal fisico possente e di grande esplosività, che potrebbe arrivare dal Manchester City di Guardiola.

La Juventus ci sta pensando su, ma nel frattempo farebbe bene a guardarsi le spalle, perché Dusan Vlahovic è di nuovo un obiettivo sensibile, stavolta degli arabi, pronti a un’offerta faraonica da circa 40 milioni di euro all’anno. Difficile, quasi impossibile, che l’attaccante serbo si muova a gennaio, soprattutto con questa Juventus così competitiva, l’interesse comunque va registrato.