Vuoi tornare in Serie A? Telefonata a Stevan Jovetic: in Italia per la salvezza

Jovetic può ritrovare Serie A in queste ultime ore di calciomercato. La trattativa per il montenegrino c’è e può decollare in extremis.

Peccato per la sua carriera. Un talento di quelli importanti, direttamente proporzionato agli infortuni che ne hanno funestato la sua carriera. Con pochi alti e tanti bassi. Ma che spettacolo che fu lo Jojo di Firenze.

Corvino lo portò in Italia strappandolo a un’agguerrita concorrenza, Real Madrid compreso. L’attaccante montenegrino scelse il progetto Fiorentina, che lo prende dal Partizan per circa otto milioni di euro nel 2008. Un lustro di belle soddisfazioni con la Viola.

Col Montenegrino i gigliati si qualificano per i gironi di Champions League, c’è lo zampino di Jovetic contro Sporting Lisbona, addirittura due reti sia contro Liverpool e Bayern Monaco.

Ma un duro contrasto in allenamento lo mette fuori causa per la stagione successiva. Non si riprenderà mai veramente con la Fiorentina. Un sussulto nel 2012, la sua centesima rette in viola contro la Roma, a fine stagione arriva il Manchester City e lo toglie dalla Serie A.

Serie A, andata e ritorno

In Inghilterra Stefan Jovetic torna ad assaporare il gusto di alzare trofei, come in Serbia dove vinse campionato e coppa nazionale (2007-2008). Idem in Inghilterra con Premier e Coppa di Lega (2013-14). Ma tra tanta concorrenza e i soliti infortuni, la sua esperienza con i Citizens dura poco.

Torna in Italia nel 2015, non alla Fiorentina ma all’Inter, che lo paga 15 milioni di euro, la metà di quanto speso dal Manchester City per toglierlo dal campionato italiano. Inizio rock in nerazzurro: tre reti in due partita. Il resto è un andamento lento che gli farà concludere la stagione 6 marcature in Serie A e una in Coppa Italia. L’arrivo di De Boer coincide di fatto con la sua partenza, avvenuta nel 2017. Stavolta l’addio all’Italia è certo, senza ritorno. O forse no?

Voglia di giocare con lo Jojo

Sì perché Stefan Jovetic dopo un lungo e anonimo peregrinare in giro per l’Europa, potrebbe tornare in quel campionato dove lo si è ammirato maggiormente. Al Siviglia si ricordano i gol contro il Real Madrid (il quarto posto degli andalusi che valse la Champions) e poco altro; al Monaco i suoi infortuni sono poco meno delle sue reti complessive: 21 in quattro anni.

Jojo è reduce da un’esperienza che gli ha permesso di diventare il terzo giocatore della storia (dopo proprio l’ex Fiorentina Florin Raducioiu e Christian Poulsen) a segnare nei cinque maggiori campionati europei.

È il Monza a fargli sentire che nostalgia molto spesso canaglia. Dopo la partenza di Petagna, il club brianzolo avrebbe pensato di giocare con lo Jojo. Può diventare l’asso nella manica di Palladino, infortuni a parte.