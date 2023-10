“Vuoi incontrare due imprenditori dell’Arabia Saudita?”: offerta per la big italiana | Primo club venduto agli arabi

Non solo giocatori e allenatori, l’assalto arabo potrebbe investire anche i club italiani. La ricostruzione del primo approccio.

Cristiano Ronaldo, a conti fatti, ha aperto un mondo, il punto di partenza della nuova frontiera, quella di un mondo arabo deciso in maniera massiccia a investire sul calcio, chissà se come alternativa al petrolio. Non si spiega altrimenti questo modus operandi.

Altri Cristiano Ronaldo sono arrivati nella Saudi Pro League, tanti allenatori (il prossimo potrebbe essere addirittura Mourinho), ma a quanto pare ci vuole sconfinare anche nei club. E quando si parla di club il pensiero al Fondo PIF è automatico.

L’abbiamo imparato a conoscere noi italiani, il Milan prima di tutti quando è arrivato il Newcastle a prendersi Tonali con un’offerta fuori budget per chiunque, per loro una bazzecola. Chi il Fondo PIF?

PIF sta per Public Investment Fund un fondo sovrano dell’Arabia Saudita, più precisamente uno dei fondi più grandi al mondo, con un patrimonio totale stimato di oltre 776 miliardi di dollari. Ha dato poco abbandonato la sua politica di investimento prudente, ora è un investitore globale.

Il Fondo PIF e il calcio. Ma non solo: ecco l’obiettivo.

In patria il Fondo PIF ha le quattro squadre saudite che vanno per la maggiore: Al-Ahli, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Hilal, in Premier s’è preso il Newcastle, tutto per un obiettivo molto più grande: Saudi Vision 2030 e un piano di sviluppo per trasformare il Fondo di investimento pubblico nel più grande fondo sovrano del mondo.

Il fondo ha sede a Riad. L’attuale presidente è il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman Al Sa’ud. E avrebbe deciso di prendersi un altro club, italiano stavolta: la Fiorentina.

Commisso e la Fiorentina: ecco la risposta

Lo ha rivelato proprio Joe Barone, diggì della Fiorentina e braccio destro di Rocco Commisso, il numero uno viola. “L’anno scorso sono iniziate a uscire diverse notizie – spiega – un giorno mi è arrivato un messaggio da parte di Matteo Renzi, proponendomi di conoscere i suoi amici arabi in occasione della prossima Supercoppa. Non ho mai risposto a questi messaggi”.

Il Fondo Pif chiama, la Fiorentina non risponde. Anche Rocco Commisso è voluto intervenire per spiegare come stanno le cose. “Sono solo chiacchiere – tuona il presidente della Fiorentina – mi vogliono mandare via. La mia volontà era quella di fare lo stadio ma sono stato fermato, però così il paese non va avanti”. Il Fondo PIF, invece, non ha nessuna intenzione di fermarsi.