Voti Fantalcalcio Gazzetta 26° giornata: doppietta di Di Carmine del Verona (+6), come Zapata nel match giocato a Bergamo (+6). N’Koulou e Kucka prendono 3 punti a testa, la Lula (Lukaku e Martinez) ancora a segno (+3 per ciascuno).

Si sono giocati 4 match, corrispondenti ai recupero della 25esima giornata non disputata a febbraio. Torino-Parma, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria. Da domani riprenderanno a giocare tutte le altre squadre, con l’inizio del 27esimo turno. Avremo perciò una definizione migliore della classifica.

Voti fantacalcio Torino-Parma (1-1):

Un tempo per parte, con qualche rammarico maggiore per i granata.N’Kolou (+3) porta i vantaggio i padroni di casa con il suo pezzo forte, il colpo di testa. Prima della fine della prima frazione pareggio dei ducali, grazie ad un’ottima azione di Gervinho sulla fascia sinistra e la perfetta conclusione di Kucka (+3), bravo a colpire il pallone ed infilarlo nell’angolo.

TORINO – Sirigu 5, O.Aina 6, Bremer 6, De Silvestri 5.5, Izzo 6.5, Nkolou 10, Lukic s.v., Meite 7, Rincon 6, Berenguer 6.5, Edera 5.5, Belotti 5, Zaza 5, Longo 5.

PARMA – Sepe 7.5, B.Alves 6, Gagliolo 6, Iacoponi 5.5, Laurini s.v., Darmian 6, Kucka 10, Kulusevski 5.5, Kurtic 6, Scozzarella 6, Hernani 5.5, Brugman s.v, Caprari 6, Gervinho 7, Cornelius 5.5.

Gol: N’Kolou, Kucka

Ammoniti: Rincon, Iacoponi, Brugman

Assist: Berenguer, Gervinho

Voti fantacalcio Hellas Verona-Cagliari (2-1):

Partono forte i padroni di casa. Una doppietta di Di Carmine, prima di testa e poi con il piede destro dà il vantaggio ai veneti. Nella ripresa prova a riprendere il match il Cagliari, ma è troppo tardi. Simeone non basta, finisce 2-1 per gli scaligeri che ora vedono la zona Europa distante 1 solo punto.

VERONA – Silvestri 5, Dimarco (s.v), Empereur 6.5, Faraoni 6, Kumbulla 6.5, Rrahmani 6, Badu 6.5, Veloso 6, Zaccagni 6.5, Verre 7.5, Borini 5, Lazovic 8, Amrabat 7.5, Di Carmine 13.5.

CAGLIARI – Cragno 4.5, Cacciatore 5.5, Ceppitelli 4.5, Lykogiannis s.v, Mattiello 6, Lu. Pellegrini 7, Pisacane 5.5, Cigarini 4, Ionita 5, Rog 6, Birsa 6, Nandez 5.5, Pereiro 4.5, Paloschi 5.5, Simeone 9,5.

Gol : Di Carmine (2) e Simeone

Ammonizioni: Badu, Ceppitelli, Pisacane, Nandez, Pereiro

Espulsioni: Borini, Cigarini

Assist: Verre, Lazovic, Luca Pellegrini

Voti fantacalcio Atalanta-Sassuolo (4-1):

Partita aperta subito con la rete di Djimsiti dopo un quarto d’ora per i padroni di casa. Avrebbero l’opportunità di raddoppiare subito dopo, ma la rete di Gomez viene annullata. La seconda marcatura non tarda ad arrivare con Zapata. Alla fine l’attaccante colombiano realizzerà una doppietta, con l’inutile anche se bella realizzazione di Bourabia. Dea che vince 4-1 e si trova ad allungare a 6 punti il distacco dalla quinta in classifica.

ATALANTA – Gollini 6.5, Caldara 7.5, Castagne 6.5, Djimsiti 10, Gosens 8.5, Hateboer 7, Palomino 6, Toloi s.v, Colley s.v, De Roon 7, Freuler 6.5, Malinovski 6, Gomez 8.5, Pasalic 5.5, Muriel 6, Zapata 13.5.

SASSUOLO – Consigli 1.5, Marlon 4.5, Peluso 5, Toljan 4.5, Magnani 6, Muldur 6, Kyriakopoulos 6, Bourabia 6.5, Locatelli 5, Djuricic 5.5, Obiang s.v., Berardi 6, Boga 5, Defrel 6.5, Caputo 6, Haraslin 5.5

Gol : Zapata (2), Djimsiti, Bourabia autogol e rete

Ammonizioni: Dijmsiti, Toloi, Pasalic, Muriel, Marlon, Peluso, Tolijan

Assist: Caldara e Gomez

Voti fantacalcio Inter-Sampdoria (2-1):

L’Inter di Antonio Conte parte forte e dopo dieci minuti è già in vantaggio con un’azione confezionata da Eriksen e rifinita da Lukaku. Il raddoppio arriva venti minuti dopo con Martinez. La Sampdoria prova a riaprire il match ad inizio ripresa con la rete di Thorsby, ma è inutile. 3 punti per i neroazzurri e -6 dalla coppia Juventus-Lazio.

INTER – Handanovic 5, Bastoni 6, Biraghi 6, De Vrij 5, Skriniar 6, Barella 7, Borja Valero 5.5, Candreva 8, Gagliardini 5.5, Moses 5, Young 6, Eriksen 8, Martinez 9.5, Lukaku 10, Sanchez 5.5.

SAMPDORIA – Audero 4, Bereszynski 5, Colley 6.5, De Paoli 6, Murru 4.5, Askildsen s.v, Yoshida 5.5, Jankto 4.5, Linetty 5, Thorsby 8.5, Vieira s.v, Ramirez 5, Leris 6, Bertolacci 5, Bonazzoli 6, La Gumina 5.5

Gol : Lukaku, Martinez, Thorsby

Ammonizioni: Barja Valero, Gagliardini, Martinez, Thorsby, Viera, Bertolacci

Assist: Candreva, Eriksen

