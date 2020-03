Voti Fantalcalcio Gazzetta 26° giornata di Serie A 2019/2020

Voti Fantalcalcio Gazzetta 26° giornata: assist e rete per Luis Alberto (+4); Goleada Atalanta: tripletta per Zapata (+9); assist e rete per ilicic (+4); Pirotecnico 4 a 3 a Cagliari, super prestazione di Mkhitaryan

Anche per questo turno, a causa dell’emergenza Corona virus, la Lega ha disposto il rinvio di altre 5 partite ovvero: Juventus Inter, Udinese Fiorentina, Milan Genoa, Parma Spal e Sassuolo Brescia. Inizialmente la data di recupero di tali match, era stata fissata al 13 maggio tuttavia, ultimi aggiornamenti chiariscono che non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo e per tale ragione, è prevista per mercoledì una nuova assemblea di Lega al fine di stabilire cosa fare nel prossimo weekend.





Voti fantacalcio Lazio Bologna (2-0):

Una Inarrestabile Lazio batte il Bologna per 2 a 0 e slitta momentaneamente in testa alla classifica in attesa del recupero di Juventus Inter. Trascinano alla vittoria i biancocelesti: Luis Alberto (+4) e Correa che firma il raddoppio su assist dell’argentino. Partita sfortunata per il Bologna che vede annullarsi due reti (fallo di mano e fuorigioco).

LAZIO – Strakosha 6,5; Patric 6,5, Luiz Felipe 7, Radu 6; Lazzari 6,5, Milinkovic 6, Leiva 6,5, Luis Alberto 7,5 (60′ Parolo 6), Jony 5,5; Correa 7 (74′ Cataldi 6), Immobile 6 (84′ Caicedo s.v.).

BOLOGNA – Skorupski 6; Tomiyasu 6,5, Danilo 5 (71′ Skov Olsen 5,5), Bani 5,5, Denswil 6; Schouten 5,5 (58′ Sansone 6), Poli 6; Orsolini 5,5 (59′ Santander 5,5), Soriano 5,5, Barrow 5; Palacio 5,5.

Gol: Luis Alberto, Correa

Ammoniti: Radu, Bani, Schouten, Danilo, Santander

Assist: Immobile, Luis Alberto

Voti fantacalcio Napoli Torino (2-1):

Al San Paolo il Napoli torna a vincere e batte il Torino 2-1 conquistando il sesto posto solitario in classifica. I padroni di casa passano in vantaggio con Manolas al 19’ e raddoppia Di Lorenzo sul finale. Nel recupero il Torino ha provato a tornare in gioco, andando a segno con Edera ma la rete non basta a portare a casa anche un solo punto.

NAPOLI – Ospina 6; Di Lorenzo 7, Manolas 7, Maksimovic 6,5, Hysaj 6; Ruiz 6, Lobotka 6,5 (79′ Allan s.v.), Zielinski 6,5; Politano 6 (84′ Elmas s.v.), Milik 6 (74′ Mertens 6,5), Insigne 7.

TORINO – Sirigu 6,5; Izzo 6, Nkoulou 5,5, Bremer 5,5; De Silvestri 6, Baselli 5,5 (66′ Meitè 6), Rincon 5 (83′ Verdi s.v.), Lukic 6, Ansaldi 6; Zaza 5,5 (84′ Edera 6,5), Belotti 6.

Gol: Manolas, Di Lorenzo, Edera

Ammoniti: Allan, Rincon, Zaza, Ansaldi

Assist: Insigne, Mertens, Ansaldi

Voti fantacalcio Lecce Atalanta (2-7):

L’Atalanta sbanca a Via del Mare e porta a casa una straordinaria vittoria travolgendo i salentini per 2 a 7. Un primo tempo scoppiettante che si apre con l’autorete di Donati e il primo gol di Zapata, ma il Lecce prova a fare la sua parte con una bellissima rete di Saponara più la rete proprio di Donati riuscendo ad andare negli spogliatoi sul punteggio di 2-2. Nel secondo tempo gli orobici dominano: la rete di Ilicic e la doppietta di Zapata segnano il nuovo vantaggio in soli 7′. Sul finale spettacolare tris del colombiano mentre a chiuderla ci pensano i gol di Muriel e di Malinovskyi. Finisce così 2 a 7.

LECCE – Gabriel 5; Donati 5, Lucioni 4, Rossettini 3,5, Calderoni 4; Majer 5,5 (18′ st Tachtsidis 5,5), Deiola 5, Barak 5; Saponara 7, Mancosu 5,5 (18′ st Shakhov 5,5); Lapadula 5.

ATALANTA – Gollini 6; de Roon 6, Caldara 5,5, Palomino 6,5; Hateboer 6, Freuler 6, Pasalic 6,5, Gosens 6; Gomez 6,5 (24′ st Malinovskyi 6,5); Ilicic 8 (28′ st Muriel 6,5), Zapata 8 (40′ st Tameze s.v.).

Gol: aut. Donati, Zapata, Saponara, Donati, Ilicic, Zapata, Zapata, Muriel, Malinovskyi

Ammoniti: Lucioni, Saponara, Hateboer, Palomino

Assist: Ilicic, Deiola, Saponara, Pasalic, Ilicic

Voti fantacalcio Cagliari Roma (3-4):

Goleada alla Sardegna Arena dove la squadra di Fonseca colleziona la sua seconda vittoria consecutiva battendo il Cagliari per 3 a 4. Primo tempo emozionante con i padroni di casa che vanno in vantaggio grazie alla rete di Joao Pedro. Gli ospiti annullano subito lo svantaggio trovando la rete del pari con Kalinic che al 41′ completa la rimonta firmando la sua doppietta personale (+6). Nella ripresa Kluivert cala il tris giallorosso. Al 75′ il neo entrato Gaston Pereiro firma la sua prima rete in Serie A e riporta il Cagliari a una sola lunghezza, ma all’81’ Kolarov la mette in porta direttamente su calcio di punizione firmando il quarto gol dei giallorossi. Nel post partita la lega calcio cambia decisione assegnando il goal all’armeno Mkhitaryan, per un suo presunto tocco sulla punizione, e assist a Kolarov. La partita, però, non è ancora finita, perchè al 90′ viene assegnato un rigore al Cagliari per un tocco di mano di Smalling, che Joao Pedro sbaglia, ma poi ribadisce in rete su ribattuta, assegnando quindi +3 a Pau Lopez e rendendo nullo il suo iniziale -3.

CAGLIARI – Olsen 6,5; Cacciatore 5,5, Pisacane 5,5, Klavan 4,5, Pellegrini 4; Ionita 5 (66′ Pereiro 7), Oliva 6, Rog 5 (90′ Ragatzu s.v.); Nainggolan 6; Joao Pedro 7, Paloschi 5,5 (66′ Simeone 6).

ROMA – Pau Lopez 6; Bruno Peres 5,5 (84′ Santon s.v.), Smalling 4,5, Fazio 5,5, Kolarov 6,5; Cristante 6, Villar 6; Under 6,5 (76′ C. Perez 5,5), Mkhitaryan 7, Kluivert 7 (85′ Veretout s.v.); Kalinic 8.

Gol: Joao Pedro, Kalinic, Kalinic, Kluivert, Pereiro, Mkhitaryan, Joao Pedro

Ammoniti: Under, Villar, Pau Lopez, Santon, Kluivert, Simeone, Pellegrini, Joao Pedro, Ragatzu

Assist: Oliva, Mkhitaryan, Kalinic, Nainggolan, Kolarov

Rigore sbagliato: Joao Pedro

Rigore parato: Pau Lopez

