Voti Fantalcalcio Gazzetta 25° giornata di Serie A 2019/2020

Voti Fantalcalcio Gazzetta 25° giornata: assist e rete per Mkhitaryan e Dzeko (+4), doppio giallo per Dalbert (-1) la Lazio si conferma a – 1 dalla capolista Juventus

Questo turno di serie A prevede la sospensione di 4 match a causa dell’emergenza Coronavirus. Sarà discrezione di ogni lega poter scegliere se assegnare il 6 politico oppure attendere il recupero a data da destinarsi.

Voti fantacalcio Brescia Napoli (1-2):

Il napoli torna alla vittoria riuscendo a rimontare il Brescia per 1 a 2. La squadra di Lopez va subito in vantaggio grazie alla rete di Chancellor ma, nella ripresa, i partenopei ribaltano il risultato nel giro di 4 minuti: Insigne trova il pari su rigore poi, subito il raddoppio ad opera di Fabian Ruiz che permette di conquistare alla sua squadra 3 punti preziosi.

BRESCIA – Joronen 6; Sabelli 5,5, Mateju 5, Chancellor 7, Martella 6; Bisoli 5,5, Dessena 5,5 (85′ Ndoj s.v.), Tonali 6,5; Bjarnason 5,5 (65′ Skrabb 6,5), Zmrhal 5,5; Balotelli 5.

NAPOLI – Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6, Maksimovic 6, Mario Rui 6,5; Fabian Ruiz 7, Demme 5,5 (86′ Allan s.v.), Elmas 5,5 (76′ Zielinski 6); Politano 5,5, Mertens 6 (67′ Milik 5,5), Insigne 7.

Gol: Chancellor, Insigne, Fabian Ruiz

Ammoniti: Mateju, Martella, Dessena, Mertens, Elmas, Milik

Assist: Tonali, Di Lorenzo

Voti fantacalcio Bologna Udinese (1-1):

Il Bologna riesce a salvarsi in extremis contro l’Udinese che va in vantaggio, dopo la mezz’ora, con Okaka che sfrutta al meglio l’assist fornito da De Paul. Ad accorciare le distanze dagli ospiti è Palacio che sul finale di partita riesce a trovare il pari e ad evitare il secondo ko consecutivo dei rossoblu.

BOLOGNA – Da Costa 6; Tomiyasu 6,5, Bani 6,5, Danilo 6, Mbaye 5; Poli 6 (37’ st Juwara s.v.), Dominguez 6; Skov Olsen 5 (14’ st Baldursson 6), Orsolini 5,5, Barrow 5,5; Palacio 7.

UDINESE – Musso 6; Larsen 5,5, Becao 5,5, Ekong 6, Nuytinck 6,5, Sema 6 (37’ Zeegelaar 5,5), de Paul 6,5, Mandragora 6, Fofana 6 (18’ st Walace 6); Okaka 7, Lasagna 5 (36’ st Jajalo s.v.).

Gol: Okaka, Palacio

Ammoniti: Mbaye, de Paul, Okaka

Assist: de Paul, Tomiyasu

Voti fantacalcio Spal Juventus (1-2):

A Ferrara finisce 2-1 per la squadra di Sarri che allunga in classifica. Altro ko per la squadra di Di Biagio che non riesce ad abbandonare la zona della retrocessione. A portare i bianconeri al successo ci pensano il solito Ronaldo e, nella ripresa, Aaron Ramsey su assist di Dybala. I padroni di casa accorciano con un rigore tirato da Petagna ma non riescono a trovare il pareggio.

SPAL – Berisha 6; Cionek 5,5, Zukanovic 5, Bonifazi 5,5, Reca 5,5; Missiroli 6,5 (35′ st Tunjov s.v.), Valdifiori 6, Castro 5 (15′ st Fares 5,5); Strefezza 6, Petagna 6,5, Valoti 5,5 (44′ st Di Francesco s.v.).

JUVENTUS – Szczesny 6; Danilo 6, Chiellini 5,5 (10′ st de Ligt 6), Rugani 5,5, Alex Sandro 6,5; Ramsey 7 (28′ st Rabiot 6), Bentancur 6, Matuidi 6 (34′ st Bernardeschi s.v.); Cuadrado 6,5, Dybala 7, Ronaldo 7.

Gol: Ronaldo, Ramsey, Petagna

Ammoniti: Valoti, Zukanovic, Strefezza, Matuidi, Danilo

Assist: Cuadrado, Dybala

voti fantacalcio Fiorentina Milan (1-1):

Al Franchi dopo un primo tempo avido di reti, a sbloccare il match ci pensa di nuovo Rebic che anche per questa giornata regala un +3 ai fantallenatori. Al 62′ i viola restano in 10 con l’espulsione di Dalbert ma riescono comunque a recuperare gli ospiti grazie ad un rigore, procurato dall’ex Cutrone e trasformato da Pulgar. Finisce 1 a 1.

FIORENTINA – Dragowski 6,5; Milenkovic 6,5, Pezzella 6, Caceres 5; Lirola 6 (72′ Igor 6,5), Duncan 6, Pulgar 7, Castrovilli 6 (68′ Cutrone 6,5), Dalbert 4,5; Vlahovic 6, Chiesa 6,5.

MILAN – Donnarumma 6 (51′ Begovic 6,5); Conti 6, Gabbia 6 (73′ Musacchio 6), Romagnoli 6, Hernandez 6; Kessiè 5,5, Bennacer 6,5; Castillejo 6 (80′ Saelemaekers s.v.), Calhanoglu 5,5, Rebic 6,5; Ibrahimovic 6.

Gol: Rebic, Pulgar

Ammoniti: Caceres, Bennacer, Hernandez, Calhanoglu

Espulso: Dalbert

Assist: –

Voti fantacalcio Genoa Lazio (2-3):

Al Ferraris la Lazio continua la sua inarrestabile corsa alla scudetto e, contro il Genoa, raccoglie 3 punti preziosi portandosi nuovamente a -1 dalla Juventus. La partita si apre a soli 2′ dal fischio iniziale con la rete di Marusic, l’unica del primo tempo. Nella ripresa il solito Immobile firma il raddoppio ma dopo pochi minuti Cassata accorcia le distanze trovando la rete dell’ 1 a 2. La squadra di Inzaghi non demorde e trova il tris grazie ad una spettacolare punizione di Cataldi. Sul finale il rigore trasformato da Criscito riduce il divario ma non basta a trovare la vittoria.

GENOA – Perin 6,5; Biraschi 5,5, Soumaoro 5,5, Masiello 5; Ankersen 6,5 (58′ Iago Falquè 5,5), Behrami 6, Schone 6, Cassata 7, Criscito 6,5; Sanabria 5 (74′ Destro 5,5), Favilli 5,5 (57′ Pandev 6,5).

LAZIO – Strakosha 6; Patric 6, Vavro 6, Radu 6,5; Marusic 7, Milinkovic 6, Leiva 6 (54′ Cataldi 7), Luis Alberto 6,5, Jony 5,5 (62′ Lazzari 5,5); Caicedo 6,5 (54′ Correa 5,5), Immobile 6,5.

Gol: Marusic, Immobile, Cassata, Cataldi, Criscito

Ammoniti: Masiello, Soumaoro, Leiva, Strakosha

Assist: Ankersen

Voti fantacalcio Roma Lecce (4-0):

All’Olimpico la Roma torna a vincere e asfalta il Lecce per 4 a 0. La apre Under al 13′ su assist di Mkhitaryan che, poco dopo, servito da Dzeko si rende protagonista anche del raddoppio (+4). Il bosniaco, a sua volta, mette la firma del 3 a 0 (+4) durante la ripresa e a chiuderla sul finale è Kolarov e regala i primi 3 punti dell’anno alla sua squadra.

ROMA – Lopez 6; Peres 6, Smalling 6,5, Mancini 6,5, Kolarov 7; Cristante 6, Veretout 6,5; Under 7 (16′ st Perez 6,5), Pellegrini 6 (1′ st Kluivert 6), Mkhitaryan 7; Dzeko 7,5 (35′ st Kalinic s.v.).

LECCE – Vigorito 5; Donati 4,5 (37′ st Meccariello s.v.), Lucioni 5, Rossettini 5, Calderoni 5,5; Petriccione 4,5 (1’ st Shakhov 5,5), Deiola 5, Majer 5,5 (20′ st Tachtsidis 5,5); Barak 5, Mancosu 5,5; Lapadula 6.

Gol: Under, Mkhitaryan, Dzeko, Kolarov

Ammoniti: Mancini

Assist: Mkhitaryan, Dzeko, Carles Perez

