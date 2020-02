Voti Fantalcalcio Gazzetta 24° giornata di Serie A 2019/2020

Voti Fantalcalcio Gazzetta 24° giornata: Gol e assist per Mancosu (+4), doppietta personale per Vlahovic e Chiesa (+6), doppio giallo per Schouten e Denswil nel Bologna, Immobile e Milinkovic Savic decisivi per la Lazio che scavalca l’Inter, ancora Rebic in rete (+3)

Voti fantacalcio Lecce Spal (2-1):

Inizia male l’avventura del nuovo allenatore, Di Biagio, sulla panchina della Spal. La squadra di Ferrara regala 3 punti importantissimi al Lecce che, a Via Del Mare, firma la sua terza vittoria consecutiva. Mancosu dal dischetto non perdona e apre la partita trasformando il rigore nella rete del vantaggio salentino. Nella ripresa Petagna riapre le speranze trovando momentaneamente il pari con gli avversari ma, Majer non si lascia incantare e al 66′ consuma l’occasione del raddoppio siglando il definitivo 2 a 1.

LECCE – Vigorito 6,5; Donati 6, Lucioni 6, Rossettini 5,5, Calderoni 6 (39’ s.t. Dell’Orco s.v.); Majer 7, Deiola 5,5, Barak 6; Falco 5,5 (34’ p.t. Shakhov 5,5), Mancosu 7,5 (34’ s.t. Paz s.v.); Lapadula 5,5.

SPAL – Berisha 6; Cionek 6, Bonifazi 5, Zukanovic 6, Reca 5; Missiroli 5,5 (26’ s.t. Strefezza 6), Valdifiori 6, Castro 5,5 (41’ s.t. Floccari s.v.); Di Francesco 5,5, Petagna 6,5, Valoti 5,5.

Gol: Mancosu, Petagna, Majer

Ammoniti: Majer, Di Francesco, Bonifazi, Deiola, Calderoni, Valdifiori, Lapadula, Shakhov

Assist: Valdifiori, Mancosu

Voti fantacalcio Bologna Genoa (0-3):

Colpaccio del Genoa che infligge una pesante sconfitta al Bologna per 0 a 3. Un match complicato per la squadra di Mihajlovic che, dopo essere andata sotto con la rete dello 0 a 1 di Soumaoro, subisce anche l’espulsione diretta di Schouten (-1). Gli ospiti ne approfittano e trovano il raddoppio con Sanabria. Un finale indicibile con il rosso anche a Denswil e il tris calato da Criscito su rigore.

BOLOGNA – Skorupski 6; Tomiyasu 5,5, Bani 6 (17′ st Dominguez 6), Danilo 4,5, Denswil 4; Poli 5, Schouten 4,5; Orsolini 5,5 (17′ st Skov Olsen 5,5), Svanberg 6 (34′ st Juwara s.v.), Palacio 5,5; Barrow 5,5.

GENOA – Perin 6; Biraschi 6, Soumaoro 7,5, Masiello 6,5, Ankersen 5,5 (1′ st Goldaniga 6); Behrami 6,5, Radovanovic 6 (30′ st Cassata 6), Sturaro 7, Criscito 7; Pandev s.v. (13′ Pinamonti 6), Sanabria 7.

Gol: Soumaoro, Sanabria, Criscito

Ammoniti: Ankersen, Goldaniga, Sturaro, Soumaoro, Cassata, Denswil, Dominguez

Espulsi: Schouten, Denswil

Assist: Masiello

Voti fantacalcio Atalanta Roma (2-1):

Fantastica rimonta dell’Atalanta contro la Roma, costretta ad incassare un brutto 2 a 1. L’iniziale vantaggio dei giallorossi ad opera di Dzeko viene cancellato dai bergamaschi prima con Palomino che accorcia le distanze e poi da Pasalic che segna il vittorioso raddoppio. La squadra di Gasperini porta a casa 3 importanti punti in chiave Champions League.

ATALANTA – Gollini 5,5; Toloi 7, Palomino 6,5, Djimsiti 6,5; Hateboer 6, Freuler 5,5, De Roon 6, Gosens 7; Gomez 6,5 (86′ Muriel s.v.), Ilicic 6 (83′ Malinovskyi s.v.); Zapata 6 (59′ Pasalic 7,5).

ROMA – Pau Lopez 6,5; Bruno Peres 5, Smalling 6,5, Fazio 6, Spinazzola 5; Mancini 5,5 (68′ Veretout 6); Kluivert 6 (62′ C. Perez 5), Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5,5, Perotti 5,5 (78′ Villar s.v.); Dzeko 7.

Gol: Dzeko, Palomino, Pasalic

Ammoniti: Mancini, Mkhitaryan, Fazio, Perez, Gosens

Assist: Djimsiti, Gosens

Voti fantacalcio Udinese Verona (0-0):

Una partita ricca di occasioni ma che finisce in un banale pareggio a reti bianche. Il Verona non riesce a replicare il successo ottenuto nella scorsa giornata contro la Juventus e rallenta così la sua corsa all’Europa League. Per l’Udinese ancora lontana la via della vittoria.

UDINESE – Musso 7; Becao 6, Ekong 6,5, Nuytinck 7; Larsen 5,5, de Paul 6,5, Mandragora 5,5, Fofana 6,5 (41’ s.t. Jajalo s.v.), Sema 5,5 (33’ s.t. Ter Avest 6); Okaka 6, Lasagna 5,5.

VERONA – Silvestri 6,5; Rrahmani 6, Gunter 7, Kumbulla 6,5; Faraoni 6,5, Amrabat 6,5, Veloso 5,5, Lazovic 6,5; Verre 6 (36’ s.t. Stepinski s.v.), Pessina 6 (25’ s.t. Zaccagni 5); Borini 6,5.

Ammoniti: Veloso, Lazovic, Ekong

Voti fantacalcio Juventus Brescia (2-0):

All’Allianz Stadium la Juventus si riscatta dalla scorsa sconfitta contro il Verona e torna alla vittoria per 2 a 0 contro il Brescia. Senza Cristiano Ronaldo ci pensano prima Dybala e poi Cuadrado (su assist di Matuidi) a raccogliere 3 importanti punti e a regalare il successo alla squadra. Da segnalare la doppia ammonizione di Ayè che salterà la sfida contro il Napoli.

JUVENTUS – Szczesny 6; Danilo 6,5, Rugani 6, Bonucci 6 (33′ st Chiellini 6), Alex Sandro 6,5; Ramsey 5,5 (21′ st Pjanic s.v., 28′ st Matuidi 6,5), Bentancur 6,5, Rabiot 6; Cuadrado 7, Higuain 6, Dybala 7.

BRESCIA – Alfonso s.v. (10′ Andrenacci 7); Sabelli 6,5, Mateju 6, Chancellor 6, Martella 5,5; Bisoli 5,5, Dessena 5,5, Bjarnason 5,5 (35′ st Ndoj s.v.); Zmrhal 5 (45′ st Skrabb s.v.), Ayè 4,5; Balotelli 5.

Gol: Dybala, Cuadrado

Ammoniti: Bonucci, Higuain, Bentancur

Espulso: Ayè

Assist: Matuidi

Voti fantacalcio Sampdoria Fiorentina (1-5):

La Fiorentina sbanca il Ferraris e batte inesorabilmente la Sampdoria per 1 a 5. Tre gol, con due rigori e due espulsioni il tutto accade nel primo tempo quando, a spianare la strada a favore dei viola, è un autogol di Thorsby (-2). Al 18′ Vlahovic trasforma, in rete, un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Ramirez e al 40′ replica Chiesa dal dischetto segnando la rete dello 0 a 3. La Samp va in inferiorità numerica con l’espulsione di Murru ma, subito dopo, anche i viola rimangono in 10 (-1 per Badelj). Gli ospiti però non accennano a rallentare con i due attaccanti che si rendono ancora una volta protagonisti trovando entrambi la doppietta personale e collezionando un utile +6. A poco serve il gol segnato da Gabbiadini nel finale.

SAMPDORIA – Audero 5; Bereszynski 4,5, Colley 5, Tonelli 5,5, Murru 4; Thorsby 5 (1′ st Jankto 5,5), Bertolacci 5,5 (1′ st Vieira 5,5), Linetty 5; Ramirez 5 (22′ st Depaoli 5,5); Gabbiadini 6, Quagliarella 5.

FIORENTINA – Dragowski 7; Milenkovic 6,5, Pezzella 6,5, Caceres 6; Lirola 7, Duncan 6 (26′ st Benassi 6), Badelj 5, Castrovilli 6,5 (22′ st Pulgar 6), Dalbert 6,5; Chiesa 8 (36′ st Ghezzal s.v.), Vlahovic 7,5.

Gol: aut. Thorsby, Vlahovic, Vlahovic, Chiesa, Chiesa, Gabbiadini

Ammoniti: Ramirez, Colley, Depaoli, Vlahovic, Duncan

Espulsi: Murru, Badelj

Assist: Lirola, Colley

Voti fantacalcio Sassuolo Parma (0-1):

Una partita non particolarmente emozionante quella giocata tra il Sassuolo ed il Parma con i ducali che riescono a spuntarla grazie al prodigo Gervinho che in contropiede sfrutta in maniera ottimale l’assist di Cornelius. Finisce così, 0 a 1.

SASSUOLO – Consigli 6; Toljan 5,5, Romagna 6, Ferrari 5, Kyriakopoulos 5,5; Locatelli 6, Obiang 6 (20′ st Bourabia 6); Berardi 5, Djuricic 6 (20′ st Defrel 5,5), Boga 6 (32′ st Haraslin s.v.); Caputo 5,5.

PARMA – Colombi 6,5; Darmian 6,5 (42′ Laurini 6), Iacoponi 7, Bruno Alves 7, Gagliolo 6,5; Hernani 6,5, Brugman 6,5, Kurtic 6; Siligardi 6 (30′ st Pezzella 6), Cornelius 6,5, Gervinho 7 (10′ st Grassi 6).

Gol: Gervinho

Ammoniti: Berardi, Bourabia, Locatelli, Ferrari, Laurini, Brugman, Grassi

Assist: Cornelius

Voti fantacalcio Cagliari Napoli (0-1):

Contro il Cagliari la squadra di Gattuso si riscatta dal flop rimediato con il Lecce e, alla Sardegna Arena, ritrova la vittoria. Decisiva la rete di Mertens al 66esimo. Per i sardi, in piena crisi di risultati, arriva la seconda sconfitta consecutiva.

CAGLIARI – Cragno 6; Pisacane 6, Walukiewicz 5,5 (70′ Mattiello 6), Klavan 6, Pellegrini 6; Nandez 6, Cigarini 6 (83′ Birsa s.v.), Ionita 5,5; Pereiro 5,5 (67′ Paloschi 5,5); Joao Pedro 5,5, Simeone 5,5.

NAPOLI – Ospina 6; Di Lorenzo 6, Maksimovic 6,5, Manolas 6, Hysaj 6 (80′ Mario Rui s.v.); Fabian Ruiz 6,5, Demme 6 (61′ Insigne 6), Zielinski 6,5; Callejon 6 (67′ Politano 6), Mertens 7, Elmas 6,5.

Gol: Mertens

Ammoniti: Joao Pedro, Walukiewicz, Nandez, Zielinski

Assist: Hysaj

Voti fantacalcio Lazio Inter (2-1):

Grande impresa della Lazio che, all’Olimpico, vince in rimonta contro in neroazzurri per 2 a 1. La squadra di Conte va in vantaggio con Young al 44esimo ma, nella ripresa, Immobile pareggia i conti su rigore segnando la sua 26a rete in campionato. A fare il bis ci pensa il sinistro di Milinkovic Savic che chiude la partita al 70′. I biancocelesti conquistano 3 importanti punti portandosi a -1 dalla capolista.

LAZIO – Strakosha 6; Luiz Felipe 6,5, Acerbi 7, Radu 6,5; Marusic 6, Milinkovic 7,5, Leiva 5,5 (80′ Cataldi s.v.), Luis Alberto 6, Jony 6 (63′ Lazzari 6); Immobile 7, Caicedo 5,5 (63′ Correa 5,5).

INTER – Padelli 5,5; Godin 6 (86′ Sanchez s.v.), de Vrij 5, Skriniar 5,5; Candreva 6 (76′ Moses 6), Vecino 5,5, Brozovic 6,5 (77′ Eriksen 6), Barella 6, Young 7; Lukaku 5,5, Lautaro 5.

Gol: Young, Immobile, Milinkovic

Ammoniti: Leiva, Luiz Felipe, Lazzari, Milinkovic, de Vrij, Godin

Assist: –

Voti fantacalcio Milan Torino (1-0):

Il Torino neanche contro i rossoneri riesce a trovare la via della vittoria, collezionando la sua sesta sconfitta consecutiva. A decidere le sorti del Milan è nuovamente Rebic che arriva alla sua terza rete in una settimana e anche in questa giornata regala un +3 ai suoi fantallenatori.

MILAN: Donnarumma 6; Calabria 6, Kjaer 6, Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 6,5; Castillejo 6,5, Kessie 5,5, Bennacer 6,5, Rebic 7, Paqueta 5 , Ibrahimovic 6,5.

TORINO: Sirigu 6,5; Lyanco 5,5, Nkoulou 6, Bremer 6; De Silvestri 6, Rincon 6, Lukic 6,5, Ansaldi 6; Edera 5,5, Belotti 5,5, Berenguer 5,5

Gol: Rebic

Ammoniti: Bennacer, Castillejo (M), Edera, Rincon, Ansaldi (T)

Assist: Castillejo

