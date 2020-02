Voti Fantalcalcio Gazzetta 23° giornata di Serie A 2019/2020

Voti fantacalcio Roma Bologna (2-3):

All’Olimpico la Roma conferma la sua piena crisi. Dopo l’insuccesso collezionato contro il Sassuolo, la squadra di Fonseca subisce un’altra dura lezione anche dal dinamico Bologna che la batte per 2 a 3. La partita si apre con il vantaggio dei Falsinei ad opera di Orsolini ma poi l’autorete di Denswill permette ai padroni di casa di trovare il pari. Poco minuti dopo ci pensa la doppietta di Barrow (autore anche di un assist +7) a portare nuovamente in vantaggio i suoi e a raddoppiare successivamente nella ripresa. Mhkitaryan illude al 77′ con la rete del 2 a 3 ma il risultato resta a sfavore dei giallorossi che incassano una brutta sconfitta. Da segnalare l’espulsione di Cristante sul finale per un brutto intervento su Orsolini.

ROMA – Pau Lopez 6; Santon 5,5 (16′ st Peres 6,5), Mancini 5, Smalling 4,5, Kolarov 5,5; Cristante 4,5, Veretout 5,5 (33′ st Kalinic s.v.); Under 5,5 (12′ st Pérez 6), Mkhitaryan 6, Perotti 5,5; Dzeko 5,5.

BOLOGNA – Skorupski 6,5; Tomiyasu 6,5, Danilo 5,5, Bani 6,5, Denswil 5; Svanberg 5,5 (28′ st Dominguez 5,5), Schouten 6,5; Orsolini 7 (38′ st Skov Olsen s.v.), Soriano 6, Barrow 7,5 (42′ st Juwara s.v.); Palacio 6.

Gol: Orsolini, aut. Denswil, Barrow, Mkhitaryan

Ammoniti: Santon, Peres, Svanberg, Schounte, Bani, Skorupski

Espulso: Cristante

Assist: Barrow, Bruno Peres

Voti fantacalcio Fiorentina Atalanta (1-2):

Al Franchi passa l’Atalanta che riesce a rimontare sulla Fiorentina inizialmente in vantaggio con Chiesa. Nella ripresa la squadra Bergamasca si scatena prima trovando il pareggio con Zapata per poi riuscirla a spuntare grazie al neo-entrato Malinovskyi che su assist di Gomez regala la rete dell’ 1 a 2 riuscendo a portare la sua squadra al quarto posto in solitaria.

FIORENTINA – Dragowski 5,5; Milenkovic 6, Pezzella 6,5, Igor 5,5; Lirola 6, Benassi 5,5 (40′ st Badelj s.v.), Pulgar 5,5 (34′ st Sottil s.v.), Castrovilli 6, Dalbert 5,5; Cutrone 5,5 (1′ st Vlahovic 6), Chiesa 7.

ATALANTA – Gollini 5,5; Toloi 6,5, Palomino 6, Djimsiti 6; Castagne 6, Freuler 6,5, Pasalic 6 (19′ st Malinovskyi 7), Gosens 6; Gomez 6,5 (45′ st Tameze s.v.); Ilicic 7, Zapata 6,5.

Gol: Chiesa, Zapata, Malinovskyi

Ammoniti: Castrovilli, Vlahovic, Zapata, Gollini

Assist: –

Voti fantacalcio Torino Sampdoria (1-3):

Il cambio allenatore sulla panchina del Toro, non è bastato a far trovare la vittoria ai padroni di casa che vengono battuti dalla Samp per 1 a 3. Dopo un primo tempo avido di reti, la partita si sblocca a pochi minuti dall’inizio della ripresa con Verdi che segna l’1 a 0 a favore dei granata. Il vantaggio viene poco dopo cancellato da Ramirez che servito da Quagliarella segna il gol del pareggio. Sul finale, è proprio l’attaccante a ribaltare il risultato regalando la vittoria alla sua squadra e un +4 ai suoi fantallenatori.

TORINO – Sirigu 6; Izzo 4,5, Nkoulou 5,5, Lyanco 5,5; De Silvestri 5,5, Rincon 5, Lukic 5,5, Aina 5,5 (75′ Ansaldi 5,5); Verdi 6,5 (83′ Meitè s.v.), Berenguer 6; Belotti 5.

SAMPDORIA – Audero 6; Bereszynski 6, Tonelli 6,5, Colley 5, Murru 5,5; Ramirez 7,5 (86′ Bertolacci s.v.), Thorsby 5,5 (68′ Jankto 6), Ekdal 6,5, Linetty 6; Gabbiadini 5,5, Quagliarella 7 (90′ La Gumina s.v.).

Gol: Verdi, Ramirez, Ramirez, Quagliarella

Ammoniti: Berenguer, Belotti, Rincon, Tonelli, Ekdal, Murru, Thorsby, Colley

Espulso: Izzo

Assist: Berenguer

Voti fantacalcio Verona Juventus (2-1):

Al Bentegodi arriva la terza sconfitta stagionale per la Juventus costretta ad incassare un 2 a 1 in rimonta sul campo del Verona. Dopo un primo tempo ricco di occasioni ma conclusosi a rete inviolate, Ronaldo riesce a costruire una meravigliosa azione da gol solo al 65esimo minuto portando così in vantaggio la sua squadra. Poco dopo arriva il meritato pareggio degli scaligeri grazie alla rete firmata Borini. Eroe del Verona è Pazzini che ribalta il risultato dal dischetto trasformando il rigore assegnato dal Var (per un fallo di braccio di Bonucci) nella rete della vittoria.

VERONA – Silvestri 6; Rrahmani 5,5, Gunter 6, Kumbulla 7; Faraoni 6,5, Veloso 6 (57′ Verre 6), Amrabat 7, Lazovic 6 (79′ Dimarco s.v.); Pessina 6,5; Borini 7, Zaccagni 5,5 (69′ Pazzini 7).

JUVENTUS – Szczesny 6, Cuadrado 6, de Ligt 6, Bonucci 5, Alex Sandro 5,5; Bentancur 5,5 (81′ De Sciglio s.v.), Pjanic 5, Rabiot 6; Douglas Costa 6,5 (72′ Ramsey 6), Higuain 5,5 (59′ Dybala 6), Ronaldo 7.

Gol: Ronaldo, Borini, Pazzini

Ammoniti: Lazovic, Pessina, Alex Sandro, Dybala, Bonucci

Assist: Bentancur

Voti fantacalcio Spal Sassuolo (1-2):

Amara sconfitta da digerire per la Spal beffata dal Sassuolo che riesce a ribaltare il risultato in extremis. La partita si apre con il vantaggio dei padroni di casa ad opera di Bonifazi poi, nella ripresa, il dominio neroverde si fa sentire: prima il pareggio di Caputo su rigore e poi, sul finale, arriva il gol decisivo di Boca che ribalta il risultato per 1 a 2 e inchioda la Spal all’ultimo posto in classifica.

SPAL – Berisha 6,5; Tomovic 5, Vicari 5,5, Bonifazi 7; Strefezza 5,5, Castro 6 (15′ st Valoti 5,5), Missiroli 5,5, Dabo 5,5 (42′ Murgia 5,5), Reca 6; Petagna 6, Di Francesco 5,5 (40′ st Valdifiori s.v.).

SASSUOLO – Consigli 5,5; Toljan 6, Romagna 5,5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6; Locatelli 7, Obiang 5; Berardi 6,5, Traorè 6 (1′ st Defrel 5,5), Boga 7,5; Caputo 7 (47′ st Magnani s.v.).

Gol: Bonifazi, Caputo, Boga

Ammoniti: Dabo, Strefezza, Obiang, Locatelli, Kyriakopoulos, Consigli

Assist: Berardi

Voti fantacalcio Brescia Udinese (1-1):

Finisce in parità la sfida tra il Brescia e l’Udinese che riesce a sbloccarsi solo nel secondo tempo quando la squadra del neo allenatore, Diego Lopez, riesce ad andare in vantaggio grazie alla rete di Bisoli. La squadra di Gotti riesce tuttavia a rovinare il lieto fine alle Rondinelle trovando, in extremis, il pari con il gol salvifico targat De Paul.

BRESCIA – Joronen 6,5; Sabelli 5,5, Chancellor 6, Cistana 6, Martella 6; Bisoli 7, Tonali 6, Dessena 5,5 (23’st Bjarnason 5,5); Spalek 5 (14’st Zmrhal 6); Ayé 5,5, Balotelli 6,5 (39’st Donnarumma s.v.).

UDINESE – Musso 5,5; De Maio 6, Ekong 5,5, Nuytinck 6,5; Larsen 6,5, Fofana 6,5, Jajalo 5,5 (7’st Mandragora 6), de Paul 7, Sema 6 (34’st Zeegelaar 5,5); Okaka 6,5, Lasagna 6 (26’st Nestorovski 6).

Gol: Bisoli, de Paul

Ammoniti: Jajalo, Sema, Fofana

Assist: Okaka

Voti fantacalcio Genoa Cagliari (1-0):

Il Genoa spezza la scia dei due pareggi consecutivi e contro il Cagliari rimediata un’importante vittoria in ottica salvezza. A trascinare al successo il Grifone ci pensa, ancora una volta, Pandev che sul finale del primo tempo segna la rete decisiva. Nessuna gioia per gli ospiti che mancano la vittoria da 9 giornate.

GENOA – Perin 6,5; Biraschi 6, Soumaoro 6,5, Masiello 6,5; Ghiglione 6,5 (39′ Pandev 7,5), Sturaro 6, Schone 6 (6′ Ankersen 6,5), Radovanovic 6, Criscito 6; Pinamonti 5,5 (29′ st Cassata 6), Sanabria 5,5.

CAGLIARI – Cragno 6; Cacciatore 6 (24′ Mattiello 6), Pisacane 5,5, Klavan 6,5 (32′ st Gaston Pereiro 5,5), Pellegrini 6,5; Faragò s.v. (14′ Walukiewicz 6), Nandez 6,5, Ionita 5,5; Nainggolan 6; Joao Pedro 4,5, Simeone 5.

Gol: Pandev

Ammoniti: Pinamonti, Radovanovic, Sturaro, Cacciatore, Simeone, Nainggolan, Pereiro, Mattiello, Nandez

Assist: –

Voti fantacalcio Napoli Lecce (2-3):

Dopo la breve parentesi delle due vittorie consecutive, al San Paolo il Napoli viene fermato dal Lecce di Liverani grazie alla doppietta di Lapadula che regala un ottimo +6 ai suoi fantallenatori, e la rete decisiva di Mancosu. Inutile il pareggio momentaneo di Milik e la rete di Callejon che accorcia al 90′ per il 2 a 3 finale.

NAPOLI – Ospina 6; Di Lorenzo 5, Maksimovic 5,5, Koulibaly 5, Mario Rui 6; Lobotka 5,5 (46′ Mertens 6,5), Demme 6, Zielinski 5; Politano 5,5 (62′ Callejon 6,5), Mililk 6,5, Insigne 5,5 (76′ Lozano 5,5).

LECCE – Vigorito 6; Rispoli 6, Lucioni 6, Rossettini 6, Donati 6; Majer 5,5 (68′ Petriccione 6), Deiola 6 (90′ Paz s.v.), Barak 6,5; Saponara 7; Falco 6,5 (75′ Mancosu 7), Lapadula 8.

Gol: Lapadula, Lapadula, Milik, Mancosu, Callejon

Ammoniti: Koulibaly, Zielinski, Milik, Mario Rui, Demme, Rispoli, Vigorito, Petriccione

Assist: Mertens, Falco

Voti fantacalcio Parma Lazio (0-1):

Una inarrestabile Lazio continua a far sognare collezionando, contro il Parma, il diciottesimo risultato utile consecutivo in serie A. Al Tardini la decide Caicedo nel finale del primo tempo. Nessuna risposta da parte del Parma che permette cosi ai biancocelesti di portarsi a – 1 dalla Juventus.

PARMA – Colombi 6; Darmian 5,5, Iacoponi 5,5, Alves 6, Gagliolo 6,5 (79′ Pezzella s.v.); Hernani 6,5, Brugman 6 (61′ Kulusevski 6), Kucka 6,5; Caprari 5,5 (67′ Sprocati 6), Cornelius 5,5, Kurtic 5,5.

LAZIO – Strakosha 6,5; Patric 6, Luiz Felipe 7, Acerbi 6,5; Marusic 6,5 (57′ Lazzari 6,5), Parolo 6, Leiva 6,5 (82′ Cataldi s.v.), Luis Alberto 7, Jony 6; Caicedo 7 (62′ Correa 6), Immobile 6.

Gol: Caicedo

Ammoniti: Kucka, Caprari, Alves, Caicedo, Leiva

Assist: –

Voti fantacalcio Inter Milan (4-2):

Il Derby di Milan si conclude a favore dei neroazzurri autori di una clamorosa rimonta per 4 a 2. I rossoneri riescono a dominare lungamente nel primo tempo e a concretizzare sul finale prima con la rete di Rebic, su assist di Ibrahimovic e poi con lo 0-2 firmato proprio dallo svedese. Nella ripresa accade l’impossibile: la squadra di Conte pareggia i conti nel giro di pochi minuti grazie a Brozovic e Vecino. Al 70′ De Vrij riesce a calare il tris e, a chiudere i conti ci pensa Lukaku che segna la rete del definitivo del 4 a 2. Vittoria importante dell’Inter che riesce ad agganciare la Juventus al primo posto in classifica.

INTER: Padelli 5; Godin 5, De Vrij 6,5, Skriniar 6; Candreva 6 (80′ Moses 6,5), Vecino 7, Brozovic 6,5, Barella 5,5, Young 6 (95′ Biraghi sv); Sanchez 6,5 (72′ Eriksen 7), Lukaku 6,5

MILAN: Donnarumma 5,5; Conti 5, Kjaer 5,5, Romagnoli 6,5, Hernandez 6,5; Castillejo 6 (80′ Leao sv), Kessié 5,5 (81′ Paquetà sv), Bennacer 5,5, Rebic 6,5 (84′ Bonaventura sv); Calhanoglu 6; Ibrahimovic 7

Gol: Rebic, Ibrahimovic, Vecino, Brozovic, De Vrij, Lukaku

Ammoniti: Vecino, Skriniar, Barrella, Kessie, Conti, Lukaku

Assit: Ibrahimovic, Kessie, Sanchez, Candreva, Moses

