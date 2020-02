Voti Fantalcalcio Gazzetta 22° giornata di Serie A 2019/2020

22° giornata di Serie A: Giornata di Doppiette per Caputo, Ronaldo, Immobile, Caicedo e Lukaku, goleada per il Lecce che trova il suo primo successo stagionale in casa contro il Toro, Partenopei super asfaltano la Samp per 2 a 4

Voti fantacalcio Bologna Brescia (2-1):

La 22esima giornata si è aperta al Dall’Ara con la vittoria in rimonta del Bologna per 2 a 1 contro il Brescia. Le rondinelle si portano avanti con il rigore messo a segno da Torregrossa al 36′ ma vengono subito raggiunte da Orsolini che, su assist di Mbaye, firma l’1 a 1. Nel secondo tempo i padroni di casa ribaltano il risultato con Bani che riesce, sul finale a trovare la rete della vittoria.

BOLOGNA – Skorupski 6; Mbaye 5,5 (37’ s.t. Santander s.v.), Bani 7, Danilo 5,5, Denswil 6; Poli 6,5, Schouten 6; Orsolini 7 (26’ s.t. Skov Olsen 6), Soriano 6,5, Sansone s.v. (12’ Barrow 6); Palacio 5,5.

BRESCIA – Joronen 6,5; Sabelli 5,5, Cistana 5,5, Chancellor 5, Mateju 5,5; Bisoli 6, Tonali 5,5, Dessena 6 (16’ s.t. Martella 5,5); Romulo 6 (26’ s.t. Ndoj 6); Torregrossa 7, Ayè 5 (32’ s.t. Donnarumma 5,5).

Gol: Torregrossa, Orsolini, Bani

Ammoniti: Mbaye, Torregrossa, Danilo, Romulo, Poli

Assist: Mbaye, Palacio

Voti fantacalcio Cagliari Parma (2-2):

Sfida all’ultimo sangue quella giocata alla Sardegna Arena tra il Cagliari ed il Parma che riesce a trovare il pari in extremis. Nel primo tempo il Cagliari passa in vantaggio con Joao Pedro ma viene riacciuffato da Kucka al 42′. Nella ripresa i padroni di casa perdono una grossa occasione per raddoppiare a causa del rigore sbagliato del brasiliano ma subito dopo Simeone segna il gol del nuovo vantaggio rossoblu. La partita è ancora aperta ed il Parma riesce a trovare il pareggio in extremis grazie al gol di Cornelius al 94’ minuto.

CAGLIARI – Cragno 6; Faragò 5,5, Pisacane 6,5, Klavan 5, Pellegrini 7; Nandez 6, Cigarini 6,5 (26′ st Oliva 6), Ionita 5,5; Nainggolan 6,5; Joao Pedro 6, Simeone 7,5 (38′ st Paloschi s.v.).

PARMA – Colombi 6,5; Darmian 5,5, Bruno Alves 5,5, Iacoponi 5, Gagliolo 5; Kucka 7, Hernani 5, Brugman 6,5 (35′ st Sprocati s.v.); Kurtic 6,5, Cornelius 7, Siligardi 5,5 (12′ st Caprari 6).

Gol: Joao Pedro, Kucka, Simeone, Cornelius

Ammoniti: Cigarini, Nandez, Nainggolan, Darmian, Gagliolo

Assist: Simeone, Brugman, Pellegrini, Kurtic

Rigore sbagliato: Joao Pedro

Voti fantacalcio Sassuolo Roma (4-2):

Roboante successo del Sassuolo ai danni della Roma che, al Mapei Stadium cadono per 4 a 2. I Giallorossi assenti sul campo vengono chiusi da 3 reti già nel primo tempo grazie alla splendida doppietta di Caputo (+6) e il tris calato da Djuricic, Nella ripresa Dzeko riapre la partita accorciando le distanze dai neroverdi ma la doppia ammonizione per Pellegrini, al 69′, lascia la Roma in 10. Gli ospiti non mollano e riescono a trovare nuovamente la porta con il rigore trasformato da Veretout. Ci pensa poi Boca a chiudere i conti con gli avversari mettendo a segno la straripante rete del 4 a 2.

SASSUOLO – Consigli 6,5; Toljan 7,5, Romagna 6,5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6,5; Obiang 6, Locatelli 7,5; Berardi 7,5 (43′ st Magnani s.v.), Djuricic 7, Boga 7 (37′ st Magnanelli s.v.); Caputo 7,5 (30′ st Defrel 5,5).

ROMA – Pau Lopez 5,5; Santon 5 (1′ st Bruno Peres 6), Mancini 4, Smalling 5,5, Spinazzola 6; Cristante 5, Veretout 6 (36′ st Villar s.v.); Under 5 (21′ st Carles Perez 5,5), Pellegrini 5, Kluivert 5; Dzeko 6,5.

Gol: Caputo, Caputo, Djuricic, Dzeko, Boga, Veretout

Ammoniti: Obiang, Cristante, Santon, Spinazzola, Kluivert, Mancini

Espulso: Pellegrini

Assist: Toljan, Berardi, Pellegrini, Kyriakopoulos

Voti fantacalcio Juventus Fiorentina (3-0):

I bianconeri stendono la squadra di Iachini con un netto 3 a 0, rialzando il capo dopo la sconfitta subita in casa del Napoli. In rete, ancora una volta, è il portoghese Cristiano Ronaldo che firma una doppietta su rigore regalando il consueto +6 ai suoi fantallenatori. Sul finale, ci pensa l’olandese De ligt a siglare il tris.

JUVENTUS – Szczesny 6,5; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, de Ligt 7, Alex Sandro 6,5; Bentancur 6,5, Pjanic 6, Rabiot 6,5 (42′ st Matuidi s.v.); Douglas Costa 6 (38′ st Bernardeschi s.v.), Higuain 5,5 (22′ st Dybala 6,5), Ronaldo 7,5.

FIORENTINA – Dragowski 6,5; Ceccherini 5,5, Pezzella 5, Igor 6; Lirola 5,5 (44′ st Agudelo s.v.), Pulgar 6, Benassi 6, Ghezzal 5,5 (15′ st Vlahovic 5,5), Dalbert 5,5; Chiesa 6, Cutrone 5,5 (29′ st Sottil 6).

Gol: Ronaldo, Ronaldo, de Ligt

Ammoniti: Bonucci, Chiesa, Pezzella, Ghezzal, Ceccherini

Assist: Dybala

Voti fantacalcio Atalanta Genoa (2-2):

Al Gweiss Stadium il pareggio tra l’Atalanta ed il Genoa arriva dopo una spettacolare partita dai ritmi altissimi. I padroni di casa sbloccano il match al 12′ minuto con la rete di Toloi su assist di Zapata, ma si lasciano prima riacciuffare da Criscito su rigore e poi sorpassare da Sanabria che trova di testa la rete del raddoppio. La risposta degli orobici arriva poco dopo con Ilicic che sempre su assist del colombiano accorcia le distanze dagli avversari chiudendola 2 a 2. Da segnalare l’espulsione di Behrami arrivata sul finale.

ATALANTA – Gollini 6, Toloi 6,5, Palomino 5,5, Djimsiti 5,5, Hateboer 5, de Roon 5, Pasalic 5,5 (9′ s.t. Freuler 6), Gosens 6,5, Gomez 6,5, Ilicic 6,5 (31′ s.t. Muriel 5,5), Zapata 7 (18′ s.t. Malinovskyi 5,5).

GENOA – Perin 7, Biraschi 6, Romero 6,5, Masiello 5,5, Ghiglione 6 (47′ s.t. Goldaniga s.v.), Behrami 5, Schone 6,5, Sturaro 6,5, Criscito 6, Pinamonti 6 (42′ s.t. Destro s.v.), Sanabria 7 (39′ s.t. Cassata s.v.).

Gol: Toloi, Criscito, Sanabria, Ilicic

Ammoniti: Pasalic, Romero, de Roon, Cassata, Perin, Criscito

Espulso: Behrami

Assist: Zapata, Sturaro, Zapata

Voti fantacalcio Lazio Spal (5-1):

La Spal di Semplici viene asfaltata all’Olimpico da una irrefrenabile Lazio che mette a segno 4 reti già nel primo tempo. A siglarle sono le doppiette degli scatenati Immobile (autore anche di un assist +1) e Caicedo che guadagnano un meritato +6 . Nella ripresa momento di gloria per il giovanissimo ex Liverpool Adekanye che colleziona il 5 a 0. Inutile la rete di Missiroli per gli emiliani che incassano la seconda sconfitta di fila.

LAZIO – Strakosha 6; Bastos 6,5, Acerbi 6, Radu 6 (72′ Vavro 6); Lazzari 7,5, Milinkovic 6,5, Leiva 6, Luis Alberto 6,5, Lulic 6,5 (61′ Jony 6); Caicedo 7,5 (48′ Adekanye 7), Immobile 8.

SPAL – Berisha 5; Tomovic 4, Felipe 4,5 (67′ Zukanovic 6), Bonifazi 4; Strefezza 5, Dabo 5 (70′ Murgia 6), Missiroli 6, Castro 5 (75′ Valdifiori 6), Reca 5; Di Francesco 6, Floccari 5.

Gol: Immobile, Immobile, Caicedo, Caicedo, Adekanye, Missiroli

Ammoniti: Milinkovic, Di Francesco, Missiroli

Assist: Lulic, Immobile, Lazzari

Voti fantacalcio Milan Verona (1-1):

A San Siro, il Verona frena il Milan che non riesce a raccogliere la sua quarta vittoria consecutiva. Un pareggio che arriva solo in rimonta per i rossoneri che vanno sotto al primo tempo con la rete segnata da Faraoni. A trovare il pari, poco dopo è Calhanoglu su punizione. Tante occasioni sfumate durante la ripresa che si conclude con il risultato immutato. Da segnalare l’espulsione di Amrabat per un fallo su Castillejo.

MILAN – Donnarumma 6; Calabria 5,5 (77’ Saelemaekers 5,5), Musacchio 6, Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 5; Castillejo 6 (92’ Maldini s.v.), Kessiè 6, Calhanoglu 7, Bonaventura 5,5 (64’ Paquetá 6); Leao 5,5, Rebic 5.

VERONA – Silvestri 6; Rrahmani 6,5, Gunter 6, Kumbulla 6,5; Faraoni 7, Amrabat 5,5, Veloso 6,5, Lazovic 6; Verre 6,5 (70’ Borini 5,5), Pessina 6,5; Zaccagni 6,5 (93′ Dawidowicz s.v.).

Gol: Faraoni, Calhanoglu

Ammoniti: Rrahmani, Hernandez, Pessina, Borini, Silvestri

Espulso: Amrabat

Assist: Zaccagni

Voti fantacalcio Lecce Torino (4-0):

Dopo la disfatta contro il Verona, il Lecce trova il suo primo successo casalingo liquidando il Torino 4 a 0. In piena crisi la squadra di Mazzarri che, dopo l’umiliazione subita dall’Atalanta, torna nuovamente alla sconfitta. I padroni di casa aprono la partita a dieci minuti dall’inizio grazie al gol di Deiola su assist di Saponara e poco dopo a concludere il raddoppio ci pensa Barak. Nessuna risposta da parte dei granata che nella ripresa subiscono altre due reti, prima con Falco e poi con Lapadula che trasforma il rigore assegnatogli nella rete del 4 a 0.

LECCE – Vigorito 6,5; Rispoli 6,5, Lucioni 7, Rossettini 6,5, Donati 6,5; Barak 7, Deiola 7 (5’ s.t. Petriccione 6) Majer 6,5 (37’ s.t. Paz s.v.); Saponara 6,5 (27’ s.t. Shakhov 6,5); Lapadula 7, Falco 7,5.

TORINO – Sirigu 6,5; Bremer 4, Nkoulou 5, Djidji 4,5 (6’ s.t. Edera 5,5); De Silvestri 5,5, Meitè 4,5, Rincon 5,5 (24’ s.t. Lyanco 6), Aina 5; Verdi 5,5 (23’ p.t. Millico 5), Berenguer 5,5; Belotti 5,5.

Gol: Deiola, Barak, Falco, Lapadula

Ammoniti: Nkoulou, Meitè, Majer, Deiola, Aina, Lapadula

Assist: Saponara

Voti fantalcalcio Udinese Inter (0-2):

Alla Dacia Arena, l’Inter spezza la scia dei 3 pareggi consecutivi e torna a vincere ritrovando la seconda posizione in classifica. Il merito è tutto di Lukaku che, contro l’Udinese, regala una meravigliosa doppietta ai suoi fantallenatori arrivando a collezionare 16 reti in campionato. Per l’Udinese continua la crisi con la 3 sconfitta di fila.

UDINESE – Musso 5,5; Becao 5,5, De Maio 6, Nuytinck 5 (27′ st Jajalo 6); Larsen 6, Fofana 6,5 (38′ st Teodorczyk s.v.), Mandragora 6, de Paul 6,5, Sema 5,5 (27′ st Zeegelaar 6); Okaka 6, Lasagna 5,5.

INTER – Padelli 6; Skriniar 6,5; de Vrij 7, Bastoni 6,5; Moses 5,5 (38′ st D’Ambrosio s.v.), Vecino 5,5, Barella 6,5, Eriksen 5,5 (13′ st Brozovic 6), Young 6; Esposito 5 (14′ st Sanchez 6,5), Lukaku 7,5.

Gol: Lukaku, Lukaku

Ammoniti: Barella, Bastoni, Lasagna, Larsen

Assist: Barella

Voti fantacalcio Sampdoria Napoli (2-4):

Al Ferrari un Napoli super travolge i padroni di casa che vengono battuti per 2 a 4. I partenopei sbloccano la partita a soli 3 minuti dal fischio iniziale grazie alla rete di Milik e trovano il raddoppio pochi minuti dopo con Elmas. La Sampdoria accorcia le distanze con Quagliarella e chiude il primo tempo 1 a 2. Nella ripresa i padroni di casa trovano il pari sul rigore di Gabbiadini ma ci pensa Demme a portare ancora una volta avanti i suoi. A chiudere la partita, al 90+8 è Mertens che trascina la sua squadra alla vittoria segnando la rete del 2 a 4.

SAMPDORIA: Audero 5.5; Thorsby 6, Tonelli 6, Colley 6.5, Augello 6; Jankto 6 (34′ st Vieira 6), Ekdal 6, Linetty 6, Ramirez 6 (23′ st Maroni 5.5); Gabbiadini 6, Quagliarella 7 (30′ st Bonazzoli 5.5

NAPOLI: Meret 6; Hysaj 6, Manolas 5.5, Di Lorenzo 6.5, Mario Rui 6; Elmas 6.5 (34′ st Politano 6), Lobotka 6.5 (16′ st Demme 6.5), Zielinski 6; Callejon 6 (27′ st Mertens 6.5), Milik 6.5, Insigne 6.5

Gol: Milik, Elmas, Quagliarella; Gabbiadini, Demme, Mertens.

Assist: Zielinski, Di Lorenzo, Ekdal

Ammoniti: Jankto, Elmas, Ekdal, Ramirez. Linetty, Demme, Mertens

©RIPRODUZIONE RISERVATA