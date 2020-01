Voti Fantalcalcio Gazzetta 21° giornata di Serie A 2019/2020

21esima giornata di Serie A 2019/2020: Imperdonabile Criscito che sbaglia il suo primo rigore della carriera (-2), insaziabile Atalanta con la tripletta da sogno di Ilicic (+9) e la doppietta di Muriel (+6), decisive le reti di Zielinski e Insigne che frenano la Juventus al San Paolo

Voti fantacalcio Brescia Milan (0-1):

Dopo un primo tempo senza reti, al Rigamonti la sfida tra il Brescia ed il Milan la sblocca ancora una volta Rebic. Il croato entrato al tredicesimo minuto della ripresa si fa sentire subito sul campo mettendo a segno la rete dell’ 1 a 0 regalando la terza vittoria consecutiva ai rossoneri.

BRESCIA – Joronen 6,5; Sabelli 5, Cistana 6,5, Chancellor 5,5, Mateju 5,5; Bisoli 5 (43′ st Skrabb s.v.), Tonali 7, Dessena 6 (25′ st Ndoj 5,5); Romulo 5,5; Torregrossa 6,5, Ayé 6 (33′ st A. Donnarumma s.v.).

MILAN – G. Donnarumma 7,5; Conti 5, Kjaer 5,5, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Castillejo 6,5, Kessiè 5,5, Bennacer 6,5, Calhanoglu 6,5 (32′ st Krunic 6); Ibrahimovic 6, Leao 6 (13′ st Rebic 7).

Gol: Rebic

Ammoniti: Sabelli, Skrabb, Conti, Kjaer, Hernandez, Bennacer

Assist: –

Voti fantacalcio Spal Bologna (1-3):

Il derby emiliano finisce a favore del Bologna che riesce a collezionare i primi 3 punti del 2020. Il primo tempo favorisce i Ferraresi grazie al calcio di rigore che Petagna riesce a trasformare nella rete del vantaggio. Ma la felicità del momento viene smorzata da un brutto autogol di Vicari che si aggiudica un brutto -2. Nella ripresa arriva la rimonta rossoblu prima con Barrow e poi con Poli che mette a segno la rete dell’1 a 3.

SPAL – Berisha 7; Cionek 5 (dal 1′ s.t. Bonifazi 5), Vicari 5, Igor 5,5; Strefezza 6, Dabo 5,5, Valoti 5,5 (dal 27’ s.t. Paloschi 5,5), Missiroli 6, Reca 6,5; Di Francesco 6 (dal 34′ s.t. Floccari s.v.), Petagna 7.

BOLOGNA – Skorupski 6; Tomiyasu 6,5, Danilo 6, Paz 5,5, Mbaye 6; Poli 7 (dal 36′ s.t. Svanberg s.v.), Schouten 6,5; Orsolini 6 (dal 24’s.t. Skov Olsen 5,5), Soriano 7, Palacio 6; Santander 5 (dal 12′ s.t. Barrow 7).

Gol: Petagna, autogol Vicari, Barrow, Poli

Ammoniti: Cionek, Valoti, Paz, Petagna, Orsolini, Tomiyasu

Assist: Soriano

Voti fantacalcio Fiorentina Genoa (0-0):

Al Franchi, la squadra di Iachini non riesce a trovare la terza vittoria consecutiva e deve accontentarsi di un pareggio a reti bianche. Ottima prestazione per Dragowski che guadagna un meritato + 3 per aver parato un rigore a Criscito (-2).

FIORENTINA – Dragowski 8; Milenkovic 6, Pezzella 5,5, Caceres 5,5; Lirola 6,5, Benassi 5,5, Pulgar 6, Castrovilli 6,5 (19’ s.t. Eysseric 6,5), Venuti 5,5 (36’ s.t. Olivera 6,5); Chiesa 6, Cutrone 6 (13’ s.t. Vlahovic 6).

GENOA – Perin 6,5, Biraschi 6,5, Romero 6, Criscito 5,5; Ghiglione 6,5, Behrami 5,5, Schone 6,5, Sturaro 5,5, Barreca 5,5; Pandev 5 (16’ s.t. Sanabria 5,5), Favilli 6,5 (24’ s.t. Pianmonti 5).

Ammoniti: Schone, Pezzella, Milenkovic, Favilli, Venuti, Caceres

Voti fantacalcio Torino Atalanta (0-7):

Una devastante Dea annienta il Torino di Mazzarri per 7 a 0. Il dominio in campo è tutto per i neroazzurri di Gasperini che chiudono il match già nel primo tempo con le reti di Ilicic, Gosens e Zapata su rigore. Nella ripresa è sempre il croato protagonista e, nel giro di un minuto, si inventa due straordinarie reti regalando ai fantallenatori un bonus di +9. Sul finale arriva la decisiva doppietta di Muriel (+6) prima dal dischetto e poi spiazza con un diagonale il malcapitato Sirigu che non può fare a meno di incassare un pessimo -7. Espulso per doppio giallo Izzo, che tra l’altro era anche diffidato, quindi salterà i prossimi due turni contro Lecce e Sampdoria.

TORINO – Sirigu 6,5; Izzo 4,5, Nkoulou 5, Djidji 3,5; De Silvestri 5,5, Meitè 4,5, Lukic 3, Laxalt 4 (20’ s.t. Millico 6); Berenguer 5 (33’ s.t. Lyanco s.v.), Verdi 5 (34’ s.t. Edera s.v.); Belotti 5,5.

ATALANTA – Gollini 6,5; Toloi 6,5, Palomino 7, Djimsiti 6,5; Hateboer 6,5, de Roon 6,5 (12’ s.t. , Pasalic 6), Freuler 6,5, Gosens 7 (dal 37’ s.t. Muriel 7); Ilicic 8,5 (st 26’ Malinovskyi 6,5), Gomez 7,5; Zapata 7.

Gol: Ilicic, Gosens, Zapata, Ilicic, Ilicic, Muriel, Muriel

Ammoniti: de Roon, Sirigu, Hateboer

Espulsi: Izzo, Lukic

Assist: Palomino, Gomez, Gomez

Voti fantacalcio Verona Lecce (3-0):

Al Bentegodi, la sfida tra il Verona ed il Lecce si conclude a favore dei padroni di casa già nel primo tempo che termina con il risultato di 2 a 0. La sblocca Dawidowicz e Pessina segna il raddoppio. Nella ripresa il Lecce continua a subire l’assedio dei ragazzi di Juric e, a calare il definitivo tris, ci pensa Pazzini su rigore.

VERONA – Silvestri 6; Rrahmani 6, Kumbulla 6,5, Dawidowicz 7; Faraoni 6, Amrabat 7 (dal 43′ s.t. Badu s.v.), Veloso 7, Lazovic 7; Pessina 7, Verre 6,5 (dal 3′ s.t. Borini 6); Di Carmine 6 (dal 28′ s.t. Pazzini 6,5).

LECCE – Gabriel 6,5 (dal 28′ p.t. Vigorito 5,5); Lucioni 4 (dal 43′ Majer 6), Rossettini 5,5, Dell’Orco 4; Donati 5, Tachtsidis 5,5, Deiola 5, Mancosu 5, Rispoli 5; Lapadula 5,5, Babacar 5 (dal 23′ s.t. Meccariello 6).

Gol: Dawidowicz, Pessina, Pazzini

Ammoniti: Tachtsidis, Faraoni, Amrabat

Espulso: Dell’Orco

Assist: Veloso, Lazovic

Voti fantacalcio Sampdoria Sassuolo (0-0):

Finisce a reti inviolate il match tra la Sampdoria ed il Sassuolo con i neroverdi che restano in inferiorità numerica per il rosso diretto a Peluso (fallo da ultimo uomo su Gabbiadini). Partita che non regala alcun bonus ai fantallenatori ma che conserva un punto prezioso agli ospiti.

SAMPDORIA – Audero 6; Bereszynski 6 (26′ st Vieira 5,5), Tonelli 6 (26′ st Regini 6), Colley 6,5, Augello 6,5; Ramirez 5,5 (15′ st Caprari 6), Thorsby 6, Ekdal 5,5, Linetty 6,5; Gabbiadini 5,5, Quagliarella 6.

SASSUOLO – Consigli 6; Toljan 6, Romagna 6,5, Peluso 5, Kyriakoupoulos 6,5; Locatelli 6,5, Obiang 7; Berardi 6,5 (43′ st Djuricic s.v.), Traorè 6 (29′ Rogerio 6), Boga 5,5; Caputo 6 (40′ st Muldur s.v.).

Ammoniti: Ekdal, Colley, Bereszynski, Gabbiadini, Rogerio

Espulso: Peluso

Voti fantacalcio Inter Cagliari (1-1):

Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Conte che dopo essere andata in vantaggio al 30esimo minuto con L. Martinez (su assist del nuovo arrivato Young), si lascia beffare dal Cagliari che nella ripresa riesce a trovare il pari con Nainggolan. Sul finale brutta espulsione dell’argentino, ora a rischio derby.

INTER – Handanovic 6,5; Skriniar 6 (dal 17′ pt Godin 5), de Vrij 6,5, Bastoni 6; Young 6,5, Barella 5,5, Borja Valero 6, Sensi 5,5 (dal 37′ st Sanchez s.v.), Biraghi 5,5 (dal 40′ st Dimarco s.v.); Lautaro 6,5, Lukaku 6.

CAGLIARI – Cragno 6,5; Faragò 6, Klavan 6, Walukiewicz 5; Nandez 6,5, Oliva 6 (dal 29′ st Castro 6), Ionita 5,5, Pellegrini 5,5 (dal 31′ st Mattiello 6); Nainggolan 7 (dal 41′ st Cigarini s.v.); Joao Pedro 5,5, Simeone 6.

Gol: Lautaro, Nainggolan

Ammoniti: de Vrij, Barella, Lukaku

Espulsi: Lautaro

Assist: Young, Joao Pedro

Voti fantacalcio Parma Udinese (2-0):

Nella 21esima giornata di Serie A, Parma-Udinese termina 2-0. Il tutto si decide nel primo tempo con con le reti decisive di Gagliolo e Kulusevski. Niente da fare per i friuliani che restano a quota 24 punti.

PARMA – Sepe 6,5; Darmian 6, Iacoponi 5,5, Bruno Alves 7, Gagliolo 7 (62′ Laurini 5,5); Kucka 6, Scozzarella 6,5 (87′ Grassi s.v.); Hernani 6,5, Kulusevski 7, Kurtic 6 (73′ Dermaku 6); Cornelius 6.

UDINESE – Musso 5; Becao 5,5 (56′ Jajalo 6,5), Ekong 5 (80′ De Maio s.v.), Nuytinck 5,5; Larsen 6,5, de Paul 6, Mandragora 5, Fofana 6 (74′ Nestorovski 5,5), Sema 5,5; Lasagna 6, Okaka 5.

Gol: Gagliolo, Kulusevski

Ammoniti: Hernani, Laurini, Ekong, Mandragora, Becao

Assist: Scozzarella

Voti fantacalcio Roma Lazio (1-1):

Il derby capitolino finisce con un risultato analogo a quello dell’andata. La Roma e la Lazio pareggiano 1 a 1 all’Olimpico: la squadra di Fonseca trova per prima la rete con Dzeko servito da Cristante ma la Lazio accorcia subito le distanze con Acerbi. Nella ripresa tante occasioni ma il risultato non cambia e la Lazio non riesce a trovare la 12esima vittoria consecutiva.

ROMA – Pau Lopez 4,5; Santon 6,5 (38′ st Kolarov s.v.), Mancini 6, Smalling 6,5, Spinazzola 6,5; Cristante 6,5, Veretout 6,5 (44′ st Pastore s.v.); Under 7, Pellegrini 6,5, Kluivert 5,5 (36′ st Perotti s.v.); Dzeko 7.

LAZIO – Strakosha 5; Luiz Felipe 6,5 (1′ st Patric 6), Acerbi 7, Radu 6; Lazzari 5,5, Milinkovic 5,5, Leiva 6, Luis Alberto 5,5 (26′ st Parolo 6), Lulic 5; Correa 5,5 (31′ st Caicedo 6), Immobile 5.

Gol: Dzeko, Acerbi

Ammoniti: Dzeko, Kolarov, Milinkovic, Lulic, Immobile, Luiz Felipe

Assist: Cristante

Voti fantacalcio Napoli Juventus (2-1):

Al San Paolo il Napoli ritrova la vittoria ai danni dei bianconeri che vengono battuti 2 a 1. A deciderla sono le reti di Zielinski ed Insigne. Inutile la rete di Cristiano Ronaldo arrivata solo sul finale. La Juventus incassa una brutta sconfitta e si lascia scappare l’occasione di allungare sull’Inter.

NAPOLI: Meret 6; Hysaj 6, Di Lorenzo 6, Manolas 6,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6, Demme 6 (69′ Lobotka 6), Zielinski 7 (81′ Elmas sv); Callejon 6, Milik 5,5, Insigne 7,5



JUVENTUS: Szczesny 5,5; Cuadrado 5,5, De Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 5,5; Bentancur 6, Pjanic 6 (49′ Rabiot 6), Matuidi 5 (72′ Douglas Costa 6); Dybala 5,5 (72′ Bernardeschi 6); Ronaldo 6,5, Higuain 6



Ammoniti: Demme, Bentancur, Rabiot, Hysaj, Bernardeschi, De Ligt, Cristiano Ronaldo

Gol: Zielinski, Insigne, Ronaldo

©RIPRODUZIONE RISERVATA