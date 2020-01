Voti Fantalcalcio Gazzetta 20° giornata di Serie A 2019/2020

20esima giornata di Serie A 2019/2020: Fenomenale tripletta di Immobile all’Olimpico (+9), la Fiorentina mette il Napoli ko con i gol di Chiesa e Vlahovic, al Rigamonti decidono le doppiette di Torregrossa e Joao Pedro, doppia rete anche per il solito Cr7 che abbatte il Parma e permette alla Juve di allungare sull’Inter (1-1 a Lecce)

Voti fantacalcio Lazio Sampdoria (5-1):

La ventesima giornata di Serie A si apre con una incredibile goleada all’Olimpico. La Lazio di Inzaghi asfalta la Sampdoria per 5 a 1 collezionando la sua 11 vittoria consecutiva. A regalare un importante bonus ai fantallenatori ci pensa il solito Ciro Immobile che, con una strepitosa tripletta,regala un ottimo +9. In rete anche Caicedo e Bastos. Magra consolazione per i blucerchiati che trovano la sola rete di Linetty. Sul finale arriva il rosso per Chabot. Lazio terza con 45 punti, e Samp pericolosamente ferma a quota 19.

LAZIO – Strakosha 6; Patric 6, Acerbi 6,5 (66′ Vavro 6), Radu 6 (49′ Bastos 7); Lazzari 7, Milinkovic 6, Leiva 7, Luis Aberto 7, Jony 6; Caicedo 7 (58′ Adekanye 6), Immobile 8.

SAMPDORIA – Audero 6; Bereszynski 5, Chabot 4, Colley 3,5, Murru 4,5 (65′ Augello 6); Thorsby 5,5, Vieira 5, Linetty 6, Jankto 5,5 (46′ Ekdal 5,5); Gabbiadini 5,5 (71′ Bonazzoli 6), Caprari 5.

Gol: Caicedo, Immobile, Immobile Bastos, Linetty

Ammoniti: Adekanye, Vieira, Colley

Espulso: Chabot

Assist: Acerbi, Leiva

Voti fantacalcio Sassuolo Torino (2-1):

Incredibile rimonta del Sassuolo ai danni del Torino. I granata passano in vantaggio al 20′ con una strana azione che ha fatto scaturire diversi dubbi ai fantallenatori. La rete che ha sbloccato la partita è frutto di una deviazione nella propria porta del centrocampista Locatelli su un tiro da fuori area di Rincon. La Lega tuttavia ha sciolto ogni dubbio assegnando la paternità dell’autorete al neroverde che si vede inflitto un brutto -2. Nessun bonus, dunque, per il centrocampista venezuelano. Gli emiliani trovano il pari con Boga nella ripresa e vincono grazie alla rete di Berardi su assist dell’ivoriano (+4).

SASSUOLO – Consigli 6; Toljan 6, Romagna 6,5, Peluso 6, Kyriakopoulos 6,5; Obiang 6,5, Locatelli 6; Berardi 7 (46′ st Muldur s.v.), Traorè 5,5 (24′ st Djuricic 6), Boga 7,5; Caputo 5,5 (43′ st Magnanelli s.v.).

TORINO – Sirigu 6,5; Izzo 6, Nkoulou 6, Djidji 5,5 (31′ st Millico 6); De Silvestri 5,5, Rincon 5,5 (34′ st Meitè s.v.), Lukic 5,5, Aina 5; Verdi 5 (8′ st Laxalt 5,5), Berenguer 5,5; Belotti 6.

Gol: autogol Locatelli, Boga, Berardi

Ammoniti: Toljan, Kyriakopoulos, Aina, Verdi, Rincon, Djidji

Assist: Boga

Voti fantacalcio Napoli Fiorentina (0-2):

Colpaccio in trasferta per la Fiorentina che espugna il San Paolo e prolunga il digiuno del Napoli che incassa l’ennesima sconfitta casalinga. La gara si apre con il ritorno in rete di Chiesa che riesce ad approfittare dell’assist di Benassi. Nella ripresa i partenopei tentano di riaprire il match ma con scarsi risultati ed incassano il raddoppio di Vlahovic. I viola conquistano un +3 e agganciano, a quota 24 punti, gli stessi partenopei sempre più in crisi.

NAPOLI – Ospina 7; Hysaj 6, Manolas 5, Di Lorenzo 5, Luperto 4,5; Allan 5,5 (56′ Demme 5,5), Fabian 5,5, Zielinski 5 (63′ Lozano 6); Callejon 5 (75′ Llorente 6), Milik 5, Insigne 5,5.

FIORENTINA – Dragowski 6,5; Milenkovic 6, Pezzella 6,5, Caceres 7; Lirola 6,5, Benassi 6,5, Pulgar 6,5, Castrovilli 7,5, Dalbert 6 (87′ Ceccherini s.v.); Chiesa 7,5 (78′ Sottil s.v.), Cutrone 6,5 (66′ Vlahovic 7).

Gol: Chiesa, Vlahovic

Ammoniti: Hysaj, Demme, Dalbert

Assist: Benassi, Lirola

Voti fantacalcio Milan Udinese (3-2):

Spettacolare ribaltone dei rossoneri a San Siro che piegano l’Udinese 3 a 2 e raggiungono la vittoria in extremis. Iniziale vantaggio degli ospiti grazie alla rete firmata da Larsen a soli 6′ dal fischio iniziale. Nella ripresa il risultato viene stravolto prima da Rebic che trova il gol del pari seguito poi da Theo Hernandez che mette a segno il raddoppio. Sul finale, la riapre Lasagna che accorcia sui rossoneri ma all’ultimo dei tre minuti di recupero l’ex attaccante dell’Eintrecht sigla la sua doppietta personale e il definitivo 3 a 2 che fa impazzire lo stadio.

MILAN – G. Donnarumma 6; Conti 6, Kjaer 6, Romagnoli 6, Hernandez 7; Castillejo 7 (32′ st Krunic s.v.), Kessiè 5,5, Bennacer 6, Bonaventura 5,5 (1′ st Rebic 8); Ibrahimovic 5,5, Leao 7.

UDINESE – Musso 6; Becao 6, Ekong 5,5, Nuytinck 6,5 (33′ st Nestorovski s.v.); Larsen 7,5, Fofana 5,5, Mandragora 5,5, de Paul 7, Sema 5,5 (43′ st Ter Avest s.v.); Okaka 6 (47′ st De Maio s.v.), Lasagna 7.

Gol: Larsen, Rebic, Hernandez, Lasagna, Rebic

Ammoniti: Bennacer, Conti, Ibrahimovic, Castillejo, Sema

Assist: Conti, Larsen

Voti fantacalcio Lecce Inter (1-1):

Altro passo falso per i neroazzurri di Conte che, a Via Del Mare, collezionano il loro secondo pareggio consecutivo. La squadra di Liverani ferma l’Inter che si allontana dalla vetta e si posiziona a -4 dalla capolista Juventus. Un primo tempo, ricco di occasioni ma che si conclude a reti inviolate. Le reti arrivano solo nella ripresa con Bastoni che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mette a segno il vantaggio dei neroazzurri. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e a frenare gli ospiti ci pensa Mancosu che al 77′ segna il decisivo 1-1.

LECCE – Gabriel 6,5; Rispoli 6 (31′ s.t. Falco 6), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Dell’Orco 6, Donati 6,5; Deiola 5,5, Petriccione 7, Mancosu 7 (37’s.t. Meccariello s.v.); Babacar 5,5, Lapadula 6 (17′ s.t. Majer 6,5).

INTER – Handanovic 6; Godin 6 (23′ s.t. Bastoni 6,5), de Vrij 6, Skriniar 5,5; Candreva 5,5, Barella 5,5, Brozovic 6,5 (37′ s.t. Valero s.v.), Sensi 6 (37′ s.t. Sanchez s.v.), Biraghi 6; Lautaro 5, Lukaku 5,5.

Gol: Bastoni, Mancosu

Ammoniti: Donati, Candreva, Valero, Meccariello

Assist: Biraghi, Majer

Voti fantacalcio Brescia Cagliari (2-2):

Al Rigamonti l’intenso match tra il Brescia ed il Cagliari termina con un equo 2 a 2 frutto delle personali doppiette di Torregrossa e Joao Pedro. Un botta e risposta che si conclude al 68 minuto quando il 2 a 1 viene trasformato dal dischetto dal centrocampista brasiliano che spiazza Joronen e riacciuffa i padroni di casa. Da segnalare il doppio assist di Tonali (+2) e l’espulsione sul finale di Balotelli. Il Cagliari trova un punto in casa di un Brescia affamato. I rossoblu, reduci da cinque sconfitte di fila, spezzano la serie negativa con un pareggio.

BRESCIA – Joronen 7; Sabelli 6,5, Cistana 5,5, Chancellor 6, Mangraviti 6; Romulo 6, Tonali 6, Ndoj 5,5 (1’st Dessena 6); Spalek 5,5 (1’st Bjarnason 6); Torregrossa 8, Donnarumma 5,5 (28’st Balotelli 4).

CAGLIARI – Olsen 5,5; Faragò 6, Pisacane 5,5, Klavan 5,5, Pellegrini 5,5; Nandez 6,5 (43’st Cerri s.v.), Cigarini 5,5 (27’st Oliva 6), Rog 6 (8’st Ionita 6); Nainggolan 6; Joao Pedro 7,5, Simeone 6.

Gol: Joao Pedro, Joao Pedro, Torregrossa, Torregrossa

Ammoniti: Ndoj, Torregrossa, Pisacane, Tonali, Nandez, Ionita, Pellegrini

Assist: Nandez, Tonali, Tonali

Voti fantacalcio Bologna Verona (1-1):

Al Dall’Ara il Bologna viene frenato dall’energico Verona di Juric. L’ avvincente sfida per il decimo posto in classifica termina in un insipido 1 a 1. A portare avanti i padroni di casa è Bani, su corner, che prima sblocca la partita e poi si fa espellere nella ripresa. L’Hellas ne approfitta con l’esordiente Borini che sigla il gol del pareggio e la sua prima rete con il Verona.

BOLOGNA – Skorupski 7,5; Tomiyasu 5,5, Bani 6,5, Danilo 6,5, Mbaye 5,5; Schouten 6 (24’ s.t. Poli 5,5), Dominguez 6 (23’ s.t. Paz 6); Orsolini 5,5, Soriano 6,5, Sansone 5,5 (18’ s.t. Barrow 6); Santander 6.

VERONA – Silvestri 5,5; Rrhamani 6, Kumbulla 5,5 (26’ p.t. Dawidowicz 6), Gunter 6,5; Faraoni 5,5, Amrabat 6,5, Veloso 5,5 (17’ s.t. Borini 7); Lazovic 6,5, Zaccagni 6; Pessina 5,5, Di Carmine 5 (45’ s.t. Pazzini s.v.).

Gol: Bani, Borini

Ammoniti: Amrabat, Zaccagni, Sansone, Schouten, Mbaye, Poli

Espulsi: Bani

Assist: Lazovic

Voti fantacalcio Genoa Roma (1-3):

Contro il Genoa la Roma porta a casa la sua prima vittoria del 2020. Dopo i due ko subiti, i giallorossi di Fonseca si impongono 1 a 3 contro il Grifone. La apre al 6′ Under poi lo 0 a 2 arriva grazie a un’autorete di Biraschi (-2) su cross di Spinazzola. I padroni di casa accorciano le distanze con Pandev ma vengono ugualmente trafitti da Dzeko che segna il vittorioso 3 a 1.

GENOA – Perin 5; Biraschi 6, Romero 5,5, Goldaniga 6,5; Ghiglione 5,5, Cassata 6 (25’ st Favilli 5,5), Schone 6,5, Sturaro 5,5 (45’ st Radovanovic s.v.), Barreca 5,5; Pandev 7, Sanabria 5,5 (41’ st Agudelo s.v.).

ROMA – Pau Lopez 7; Santon 6 (39’ st Cetin s.v.), Mancini 6,5, Smalling 6, Spinazzola 7; Veretout 6 (27’ st Cristante 6), Diawara 6,5; Under 7 (43’ st Peres s.v.), Pellegrini 6,5, Kluivert 6; Dzeko 7.

Gol: Under, aut. Biraschi, Pandev, Dzeko

Ammoniti: Veretout, Romero, Cassata, Dzeko, Pau Lopez

Assist: Schone, Pellegrini

Voti fantacalcio Juventus Parma (2-1):

Dopo i 3 punti conquistati nella scorsa giornata contro la Roma, la Juventus trova la vittoria anche questa sera. All’Allianz Stadium protagonista indiscusso della serata è il portoghese Cristiano Ronaldo che, con la doppietta realizzata tra il 43’ e il 58’, regala un’ eccezionale bonus ai fantallenatori e riesce a condurre i bianconeri di Sarri a 51 punti in classifica, a +4 sull’Inter fermata oggi sull’1-1 a Lecce. Per il Parma, inutile la rete siglata da Cornelius che nella ripresa aveva pareggiato i conti con i padroni di casa. Un finale di partita che lascia un pizzico di amarezza agli emiliani consapevoli di aver fatto tutto il possibile in campo.

JUVENTUS – Szczesny 6; Cuadrado 5,5, Bonucci 6,5, de Ligt 7, Alex Sandro 6 (21’ Danilo 6); Rabiot 6, Pjanic 6, Matuidi 5,5; Ramsey 5,5 (56’ Higuain 6); Dybala 6,5 (80’ Douglas Costa s.v.), Ronaldo 7,5.

PARMA – Sepe 6,5; Darmian 6, Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 6; Kucka 5,5, Scozzarella 6,5 (66’ Sprocati 5,5), Hernani 5,5; Kulusevski 6 (88’ Siligardi s.v.), Inglese 6 (44’ Cornelius 7), Kurtic 6.

Gol: Ronaldo, Cornelius, Ronaldo

Ammoniti: Kurtic

Assist: Scozzarella, Dybala

Voti fantacalcio Atalanta Spal (1-2):

Il posticipo della ventesima giornata di serie A tra l’Atalanta e la Spal si conclude con un inatteso risultato. La squadra di Semplici trova la vittoria in rimonta contro l’Atalanta che nonostante il vantaggio iniziale ad opera di Ilicic (a quota 10 reti in campionato) nella ripresa si lascia sorpassare prima da Lasagna che sigla la rete dell’ 1 a 1 e, subito dopo Valoti segna il raddoppio. Gli Estensi abbandonano finalmente la coda della classifica e salgono a 15 punti.

ATALANTA: Sportiello 5.5; Toloi 5, Palomino 6, Caldara 5.5 (dal 66′ Muriel 5); De Roon 5, Freuler 6 (dal 46′ Djimsiti 5), Pasalic 5, Gosens 5.5; Gomez 5 (dal 54′ Malinovskyi 5); Ilicic 6.5, Zapata 5.

SPAL: Berisha 6; Cionek 6, Vicari 6, Igor 6; Strefezza 6.5, Dabo 6, Missiroli 6.5, Valoti 7 (dal 78′ Valdifiori 6), Reca 6.5 (dall’85’ Tomovic s.v.); Di Francesco 6.5 (72′ Floccari 6), Petagna 6.5.

Gol: Ilicic, Petagna, Valoti

Assist: Zapata, Reca, Dabo

Ammoniti: Valoti, Vicari, Di Francesco, De Roon, Palomino

