Voti Fantalcalcio Gazzetta 19° giornata di Serie A 2019/2020

19° giornata di Serie A 2019/2020: IBrahimovic trova la sua prima rete, Quagliarella torna a fare il suo dovere con una splendida doppietta (+6), fenomeno Handanovic salva l’Inter (+3), Ronaldo e Immobile a segno anche questo turno

Voti fantacalcio Cagliari Milan (0-2)

L’arrivo del bomber Ibrahimovic sembra aver regalato una marcia in più alla squadra di Pioli che, a Cagliari, ritrova la vittoria dopo un periodo di lungo digiuno. La partita viene sbloccata all’inizio del secondo tempo da Leao che segna la rete del vantaggio. Nessuna risposta da parte dei sardi che poco dopo subiscono il raddoppio ad opera dello svedese che, servito da un impeccabile Hernandez, segna il suo primo gol rossonero e regala la vittoria alla sua nuova squadra. Nessuna gioia per il Cagliari che porta a casa la sua 4 sconfitta consecutiva.

CAGLIARI – Olsen 6,5; Faragò 6; Pisacane 5,5, Klavan 5, Pellegrini 6,5; Nandez 6 (dal 76’ Ionita 6); Cigarini 5,5, Rog 6,5 (dal 76’ Castro 6); Nainggolan 6; Joao Pedro 5; Simeone 5 (dal 69’ Cerri 6).

MILAN – Donnarumma 6,5; Calabria 6 (dal 72’ Conti 6); Musacchio 6,5, Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 6,5; Castillejo 6,5, Kessié 6,5, Bennacer 6, Calhanoglu 6 (dal 64’ Bonaventura 6); Ibrahimovic 7, Leao 7 (dal 90’ Rebic s.v.).

Gol: Leao, Ibrahimovic

Ammoniti: Cigarini, Nandez, Pellegrini, Bennacer

Assist: Castillejo, Theo Hernandez

Voti fantacalcio Lazio Napoli (1-0)

Seconda sconfitta consecutiva per il Napoli che, in questa stagione non riesce proprio ad ingranare la giusta marcia. All’Olimpico i padroni di casa riescono a spuntarla con una discussa rete firmata da Immobile. Il caso dell’ 1 a 0 dei biancocelesti ha, infatti, creato non poche tensioni in seno al fantacalcio. Tuttavia in merito alla questione autogol di Di Lorenzo o gol di Immobile la lega si espressa chiaramente assegnando il +3 al capocannoniere che continua a regalare bonus ai suoi fantallenatori.

LAZIO – Strakosha 6,5; Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 5,5, Milinkovic 6, Leiva 6 (81′ Berisha s.v.), Luis Alberto 7 (90′ Jony s.v.), Lulic 6; Caicedo 6 (64′ Cataldi 6), Immobile 7.

NAPOLI – Ospina 4; Hysaj 5,5, Di Lorenzo 5, Manolas 6,5, Mario Rui 6; Allan 6 (84′ Llorente s.v.), Fabian Ruiz 5,5, Zielinski 6; Callejon 5 (88′ Elmas s.v.), Milik 5, Insigne 6,5 (91’ Lozano s.v.).

Gol: Immobile

Ammoniti: Lazzari, Lulic, Manolas, Mario Rui

Assist: –

Voti fantacalcio Inter Atalanta (1-1)

A San Siro, match combattutissimo tra l’Inter e l’Atalanta. I neroazzurri si portano immediatamente in vantaggio grazie a Lautaro assistito dal solito Lukaku. Una rete però non basta alla squadra di Conte che nel secondo tempo si fa raggiungere da Gosens. Gli ospiti hanno la possibilità di fare il bis grazie ad un calcio di rigore assegnato per un fallo di Bastoni ma Muriel spreca l’occasione lasciandosi parare la palla da Handanovic (+3). Sul finale il risultato non cambia e la partita termine in parità.

INTER – Handanovic 7,5; Godin 5,5, de Vrij 6, Bastoni 5,5; Candreva 5,5, Gagliardini 6, Brozovic 6,5, Sensi 5,5 (25’st Borja Valero 6), Biraghi 5; Lukaku 6,5, Lautaro Martinez 7 (34’st Politano s.v.).

ATALANTA – Gollini 6; Toloi 5, Palomino 7, Djimsiti 6; Hateboer 6, de Roon 5,5, Pasalic 6 (24’st Muriel 5), Gosens 7 (45’st Castagne s.v.); Gomez 7; Ilicic 6,5, Zapata 5,5 (6’st Malinovskyi 6,5).

Gol: Lautaro, Gosens

Ammoniti: Sensi, Godin, Hateboer, de Roon, Palomino

Assist: –

Rigore sbagliato: Muriel

Rigore parato: Handanovic

Voti fantacalcio Udinese Sassuolo (3-0)

L’Udinese conferma la striscia di risultati positivi con la sua terza vittoria consecutiva ai danni del Sassuolo che colleziona la sua 3 sconfitta. I bianconeri di Udine vanno in vantaggio con Okaka che superbamente mette la palla in rete di testa. Nessuna risposta dai neroverdi che nella ripresa subiscono il tris dei padroni di casa grazie a Sema e De Paul che firma la vittoria finale. Da segnalare il doppio assist di Fofana che regala un utile +2-

UDINESE – Musso 7; Becao 6,5, Troost-Ekong 6,5, Nuytinck 6,5; Stryger-Larsen 6, de Paul 7,5, Mandragora 6,5 (30’ s.t. Jajalo 6), Fofana 7, Sema 7; Okaka 7,5 (40’ s.t. Teodorczyk s.v.), Lasagna 5,5 (17’ s.t. Pussetto 6).

SASSUOLO – Consigli 6,5; Toljan 5,5 (30’ s.t. Muldur 6), Romagna 5,5, Ferrari 5, Rogerio 5 (42’ s.t. Kyriakopoulos s.v.); Magnanelli 5,5, Obiang 5; Boga 6, Traorè 6, Djuricic 5 (24’ s.t. Raspadori 5,5); Caputo 5.

Gol: Okaka, Sema, de Paul

Ammoniti: –

Assist: Mandragora, Fofana, Fofana

Voti fantacalcio Torino Bologna (1-0)

Dopo l’inaspettata vittoria contro la Roma, i granata si aggiudicano il loro secondo successo consecutivo grazie alla prestazione nel primo tempo La decide l’attaccante Berenguer all’ 11′. Tante le occasioni per la squadra di Mihajlovic che tuttavia non riesce a trovare la via della rete.

TORINO – Sirigu 7; Izzo 6, Nkoulou 6,5, Djidji 6; De Silvestri 6, Lukic 6, Meité 5, Aina 5,5; Verdi 6,5 (60′ Laxalt 6), Berenguer 7 (80′ Edera s.v.); Belotti 6,5.

BOLOGNA – Skorupski 5,5; Tomiyasu 5,5, Danilo 6, Bani 5,5 (70′ Skov Olsen 6), Mbaye 5,5; Schouten 5,5, Poli 4,5 (80′ Dominguez 6); Orsolini 6 (75′ Santander 5,5), Soriano 6,5, Sansone 5; Palacio 4,5.

Gol: Berenguer

Ammoniti: De Silvestri, Nkoulou, Lukic, Sirigu, Laxalt, Bani, Sansone, Santander

Assist: Belotti

Voti fantacalcio Sampdoria Brescia (5-1)

Il Brescia ci prova all’inizio andando velocemente in vantaggio con Chanchellor ma si fa raggiungere dalla Sampdoria che ribalta la partita e asfalta la squadra milanese. I blucerchiati trovano il pari al 34′ grazie alla rete di Linetty e poco dopo arriva il raddoppio di Jankto che chiude il primo tempo 2 a 1. Nella ripresa la Sampdoria riesce a guadagnare un calcio di rigore che Quagliarella riesce a trasformare in rete. A siglare il 4 a 1 ci pensa Caprari con un preciso gol di testa. Sul finale Quagliarella trova la doppietta (+6) e cala il sipario.

SAMPDORIA – Audero 6; Bereszysnki 6 (40′ st Murillo s.v.), Chabot 6,5, Regini 6, Murru 6; Thorsby 6, Linetty 7,5, Vieira 6 (37′ st Ekdal s.v.), Jankto 8; Quagliarella 7,5, Gabbiadini 6 (31′ st Caprari 7).

BRESCIA – Joronen 5,5; Sabelli 5,5, Chancellor 5,5, Mangraviti 4, Mateju 4,5 (37′ st Martella s.v.); Bisoli 5, Viviani 5,5, Romulo 5; Spalek 5 (24′ st Ndoj 5,5); Balotelli 5,5, Torregrossa 6,5.

Gol: Chancellor, Linetty, Jankto, Quagliarella, Quagliarella, Caprari

Ammoniti: Bisoli, Romulo, Mangraviti, Chancellor, Vieira, Murru

Assist: Torregrossa, Linetty, Jankto, Jankto

Voti fantacalcio Fiorentina Spal (1-0)

Ennesima sconfitta di stagione per la Spal che viene beffata dalla Fiorentina solo sul finale. A regalare la salvezza ai viola ci pensa il colpo di testa di Pezzella a soli 8 minuti dalla fine. Classifica sempre più critica per la squadra di Semplici in piena zona retrocessione.

FIORENTINA – Dragowski 6; Milenkovic 6,5, Pezzella 7, Caceres 6; Lirola 6, Castrovilli 6,5, Pulgar 6, Benassi 6, Dalbert 5,5; Chiesa 5 (30′ st Cutrone 6), Boateng 5,5 (1’ st Vlahovic 6).

SPAL – Berisha 6; Cionek 5,5, Vicari 6,5, Felipe 6; Strefezza 6,5, Murgia 6, Missiroli 5,5, Valoti 6, Igor 6 (41′ st Jankovic s.v.); Di Francesco 6,5 (20′ st Floccari 6), Petagna 6.

Gol: Pezzella

Ammoniti: Pezzella, Murgia

Assist: Pulgar

Voti fantacalcio Verona Genoa (2-1)

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Juric che, liquida il Genoa e sale a 25 punti in classifica. La partita vede l’iniziale vantaggio del grifone grazie alla rete segnata da Sanabria sul finale del primo tempo. Nella ripresa il Verona si fa sentire ed ingrana la marcia giusta trovando prima il pari con Verre che trasforma il rigore assegnato nella rete dell’ 1 a 1 e poi a pensarci è Zaccagni che fissa il risultato sul 2 a 1.

VERONA – Silvestri 6; Rrahmani 6,5, Gunter 5,5, Kumbulla 6,5; Faraoni 6, Amrabat 7 (45’+1′ Badu s.v.), Veloso 6,5, Lazovic 6,5; Pessina 6,5, Zaccagni 7,5 (43′ st Pazzini s.v.); Verre 7 (dal 45’+4′ Dawidowicz s.v.).

GENOA – Perin 6,5; Biraschi 6, Romero 5, Criscito 5,5; Ankersen 5, Cassata 6, Schone 6 (7′ st Behrami 5,5), Sturaro 5, Barreca 6; Pandev 5,5 (14′ st Favilli 5,5), Sanabria 7 (30′ st Agudelo 5,5).

Gol: Sanabria, Verre, Zaccagni

Ammoniti: Rhamani, Amrabat, Verre, Pandev, Behrami, Cassata, Criscito, Schone, Schöne

Assist: –

Vti fantacalcio Roma Juventus (1-2)

All’Olimpico la Juventus di Maurizio Sarri raccoglie il quindicesimo successo battendo i capitoli per 2 a 1. La partita viene sbloccata dagli ospiti a 4 minuti dal fischio iniziale grazie alla rete di Demiral. Il raddoppio non tarda ad arrivare e a pensarci è Cristiano Ronaldo che sa come approfittare dell’imperfezione difensiva degli avversari. La Roma, tuttavia, riesce a restare in gioco guadagnandosi un calcio di rigore che Perotti trasforma in rete. I capitolini accorciano le distanze ma non riescono ad andare oltre l’ 1 a 2 lasciando così la vittoria agli avversari che, approfittando del pareggio dell’Inter, tornano a dominare la vetta della classifica.

ROMA – Lopez 6,5; Florenzi 5,5, Mancini 6,5, Smalling 5,5, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 5 (21′ st Cristante 5,5); Zaniolo 6 (35′ Under 5,5), Pellegrini 5, Perotti 6 (37′ st Kalinic s.v.). Dzeko 6,5.

JUVENTUS – Szczesny 6,5; Cuadrado 5,5, Demiral 7 (19′ de Ligt 7), Bonucci 6, Alex Sandro 5,5; Rabiot 6, Pjanic 6, Matuidi 6; Ramsey 6 (24′ st Danilo 6); Ronaldo 6,5, Dybala 7 (24′ st Higuain 6).

Gol: Demiral, Ronaldo, Perotti

Ammoniti: Veretout, Kolarov, Mancini, Cristante, Kalinic, Florenzi, Cristante, Pjanic, de Ligt, Cuadrado

Assist: Dybala

Voti fantacalcio Parma Lecce (2 a 0)

Il Parma infligge la quarta sconfitta consecutiva alla squadra di D’Aversa, che incassa un brutto 2 a 0. Dopo un primo tempo arido di emozioni, la gara subisce una svolta solo nella ripresa. A portare avanti i padroni di casa è Iacoponi che la mette a segno di testa e poi la chiude Cornelius che riesce a siglare il raddoppio ed a portare la squadra alla vittoria.

PARMA: Sepe 6,5; Darmian 6,5, Iacoponi 7, Bruno Alves 6,5, Gagliolo 6; Grassi 6 (76′ Scozzarella sv), Hernani 6 (83′ Gervinho sv), Kucka 6,5; Kurtic 6,5, Inglese 6 (70′ Cornelius 7), Kulusevski 6,5. All. D’Aversa 6,5

LECCE: Gabriel 6,5; Donati 5,5, Lucioni 6, Rossettini 5, Dell’Orco 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5, Deiola 5,5 (87′ Rispoli sv); Mancosu 5,5 (63′ Lapadula 6); Babacar 5,5 (78′ Vera sv), Falco 6,5. All. Liverani 5,5

Gol: 57′ Iacoponi, Cornelius

Ammoniti: Hernani, Inglese, Petriccione, Liverani, Burno Alves , Darmian

Assist: Hernani

