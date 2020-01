Voti Fantalcalcio Gazzetta 18° giornata di Serie A 2020/2021

VOTI FANTACALCIO BRESCIA LAZIO (1-2)

Nona vittoria consecutiva per la Lazio di Simone Inzaghi che apre alla grande questo 2020. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con Balotelli che segna la sua prima rete al Rigamonti ma sul finale del primo tempo arriva il pari degli ospiti con il rigore trasformato da Immobile e che costa l’espulsione di Cistana. Il raddoppio della Lazio arriva in extremis e a firmarlo è sempre il capitano biancoceleste che fa sognare i tifosi ed i fantallenatori con un +6.

BRESCIA – Joronen 6; Sabelli 6,5, Cistana 4,5, Chancellor 6,5, Mateju 5,5; Bisoli 6,5, Tonali 7 (36′ st Semprini s.v.), Romulo 6,5; Spalek 5,5 (1′ st Viviani 6); Torregrossa 6 (42′ pt Mangraviti 6), Balotelli 7.

LAZIO – Strakosha 6; Luiz Felipe 5, Acerbi 6,5, Radu 6 (14′ st Jony 5,5); Lazzari 5,5, Milinkovic 6, Parolo 6 (14′ st Cataldi 6), Correa 5,5, Lulic 6; (32′ st André Anderson 5,5) Caicedo 7, Immobile 7,5.

Gol: Balotelli, Immobile, Immobile

Ammoniti: Cistana, Tonali, Balotelli, Bisoli, Chancellor, Radu, Parolo

Espulsi: Cistana

Assist: Sabelli, Caicedo

VOTI FANTACALCIO SPAL VERONA (0-2)

A Ferrara la delicata sfida tra la Spal ed il Verona si conclude a favore degli ospiti che ritrovano la vittoria ai danni della squadra di Semplici, a rischio esonero. La squadra di Juric va in vantaggio dopo pochi minuti dal fischio iniziale grazie alla rete di Pazzini. Poco dopo l’espulsione di Tomovic lascia la squadra in inferiorità numerica e costretta a subire il raddoppio firmato Stepinski. Brutta sconfitta casalinga per la Spal,ora davvero a rischio retrocessione.

SPAL – Berisha 6; Tomovic 5, Vicari 5,5 (dal 31′ s.t. Felipe 6), Igor 4,5; Cionek 5, Valoti 5,5, Missiroli 6, Kurtic 5,5, Strefezza 6,5 (dal 38′ s.t. Floccari s.v.); Petagna 5,5, Paloschi 5 (dal 10′ s.t. Di Francesco 6).

VERONA – Silvestri 6; Rrahmani 6,5, Kumbulla 6, Gunter 6; Faraoni 6,5, Pessina 6, Veloso 6, Lazovic 7; Zaccagni 6,5 (dal 34′ s.t. Badu s.v.), Verre 6 (dal 45′ s.t. Dawidowicz s.v.); Pazzini 7 (dal 28′ s.t. Stepinski 7).

Gol: Pazzini, Stepinski

Ammoniti: Strefezza, Zaccagni

Assist: Lazovic

VOTI FANTACALCIO GENOA SASSUOLO (2-1)

Il cambio di allenatore sulle panchina del Genoa sembra aver sortito gli effetti sperati. I padroni di casa regalano la prima vittoria al nuovo tecnico Nicola battendo 2 a 1 il Sassuolo e ritrovano finalmente la vittoria dopo 8 turni. A pensarci è prima Criscito che va a segno con un calcio di rigore assegnato su fallo di Obiang. Nella ripresa è proprio il centrocampista neroverde a trovare il momentaneo pareggio che però serve a ben poco. A riportare avanti il Genoa è Pandev che con una rocambolesca rete regala la vittoria definitiva alla sua squadra.

GENOA – Perin 6,5; Biraschi 6, Romero 6,5, Criscito 7; Ankersen 6, Jagiello 6 (27′ st Behrami 6), Radovanovic 6, Sturaro 5,5 (33′ st Cassata s.v.), Pajac 6; Sanabria 6 (24′ st Favilli 6,5), Pandev 7.

SASSUOLO – Consigli 6,5; Toljan 6, Romagna 6, Ferrari 6, Kyriakopoulos 5,5; Obiang 6,5, Locatelli 7; Traorè 5,5 (48’ st Raspadori s.v.), Duncan 6 (7′ st Djuricic 6), Boga 5,5 (33′ st Berardi 5,5); Caputo 5,5.

Gol: Criscito, Obiang, Pandev

Ammoniti: Toljan, Romagna, Duncan, Locatelli, Obiang, Sturaro, Sanabria, Biraschi, Criscito

Assist: Locatelli

VOTI FANTACALCIO ROMA TORINO (0-2)

All’Olimpico i Granata fermano la squadra di Fonseca con la splendida doppietta firmata dal gallo Belotti che fa felice i suoi fantallenatori regalando un bel +6. Tante occasioni perse per la Roma che incassa il suo primo ko dopo 5 giornate, mentre il Toro sale al nono posto in classifica.

ROMA – Pau Lopez 6; Florenzi 6, Smalling 5,5, Mancini 5,5, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 5,5 (18′ st Mkhitaryan 5,5); Zaniolo 6 (41′ st Under s.v.), Pellegrini 5,5, Perotti 6 (28′ st Kalinic 6); Dzeko 5,5.

TORINO – Sirigu 7; Izzo 6, Nkoulou 6,5, Djidji 6,5; De Silvestri 5,5, Lukic 6, Rincon 6,5, Aina 7 (44′ st Laxalt s.v.); Verdi 6 (24′ st Meitè 6), Berenguer 6 (45′ st Adopo s.v.); Belotti 8.

Gol: Belotti, Belotti

Ammoniti: Izzo, Verdi, Diawara, Veretout, Kolarov, Mancini, Florenzi

Assist: Rincon

VOTI FANTACALCIO BOLOGNA FIORENTINA (1-1)

I viola assaporano la vittoria fino al 94esimo quando si lasciano beffare da Orsolini che spezza l’incantesimo riuscendo a trovare il pareggio in extremis. Gli ospiti aprono velocemente la partita con la splendida rete di Benassi che da fuori area spiazza il portiere neroverde. Ottima la sua presentazione al nuovo allenatore, ora potrebbe trovare più spazio. La buona prestazione della Fiorentina sul campo non è bastata a guadagnare gli ambiti 3 punti e sul finale, ci pensa Orsolini a rovinare le feste trovando la rete del pari e a salvare la sua squadra dalla sconfitta.

BOLOGNA – Skorupski 6,5; Tomiyasu 5,5, Bani 6, Danilo 6, Denswil 5,5 (31′ s.t. Skov Olsen 5,5); Poli 6 (13′ s.t. Santander 5,5), Medel 5 (38′ s.t. Svanberg s.v.); Orsolini 7, Soriano 5,5, Sansone 5; Palacio 6.

FIORENTINA – Dragowski 5,5; Milenkovic 6,5, Pezzella 6, Caceres 6,5; Lirola 6, Benassi 7, Pulgar 6, Castrovilli 6,5 (45′ s.t. Ceccherini s.v.), Dalbert 6 (37′ s.t. Venuti s.v.); Chiesa 5,5, Vlahovic 5 (22′ s.t. Boateng 5,5).

Gol: Benassi, Orsolini

Ammoniti: Milenkovic, Medel, Lirola, Caceres, Pulgar, Bani

Assist: –

VOTI FANTACALCIO ATALANTA PARMA (5-0)

Al Gweiss Stadium l’Atalanta schianta il Parma con un’ennesima goleada. Dopo aver chiuso il 2019 battendo il Milan per 5 a 0, apre il 2020 con lo stesso risultato con gli emiliani. La partita prende subito la sua direzione al minuto 11 con la rete di Gomez, per poi essere chiusa già nel primo tempo grazie alle rete di Freuler e Gosens. Nella ripresa i padroni di casa si divertono e segnano altre 2 reti con il solito Ilicic che regala l’ennesima gioia ai suoi fantallenatori.

ATALANTA – Sportiello 6; Toloi 7, Palomino 6,5, Djimsiti 7; Hateboer 6,5, de Roon 6,5, Freuler 7, Gosens 7,5; Gomez 7,5 (78′ Malinovskyi s.v.); Ilicic 8 (84′ Traorè s.v.), Muriel 6 (72′ Zapata 6).

PARMA – Sepe 6; Darmian 5,5, Iacoponi 4, Bruno Alves 5, Pezzella 4; Hernani 5, Grassi 5 (78′ Brugman s.v.), Barillà 5; Kulusevski 5,5, Kucka 5,5 (67′ Laurini 6), Sprocati 5,5 (46′ Inglese 5,5).

Gol: Gomez, Freuler, Gosens, Ilicic, Ilicic

Ammoniti: Barillà, Pezzella, Kucka, Hernani, Freuler, Gomez

Assist: de Roon, Gomez, Gosens

VOTI FANTACALCIO MILAN SAMPDORIA (0-0)

Una partita senza alcun colpo di scena e che finisce in un banale pareggio a reti bianche. L’esordio di Ibrahimovic, in maglia rossonera, non è bastato a regalare la vittoria alla sua squadra che ha creato tanto ma ha raccolto ben poco. A San Siro non si va oltre lo 0 a 0.

MILAN – Donnarumma 7; Calabria 5,5, Musacchio 6,5, Romagnoli 6,5, Hernandez 7; Krunic 5 (40′ st Paquetá s.v.), Bennacer 6,5, Bonaventura 5,5 (10′ st Leao 5,5); Suso 5, Piatek 5,5 (10′ st Ibrahimovic 6,5), Calhanoglu 6.

SAMPDORIA – Audero 6,5; Bereszynski 6,5, Chabot 7, Colley 6,5, Murru 6; Ramirez 6,5 (30′ Depaoli s.v. (42′ Jankto 5,5), Vieira 6, Thorsby 6,5, Linetty 6; Quagliarella 5 (40′ st Ekdal s.v.), Gabbiadini 5.

Ammoniti: Krunic, Depaoli, Thorsby, Colley, Bereszynski, Linetty

VOTI FANTACALCIO JUVENTUS CAGLIARI (4-0)

All’Allianz Stadium il dominio è totalmente bianconero. La Juventus asfalta il Cagliari 4 a 0 grazie alla straordinaria tripletta di Cristiano Ronaldo che, autore anche di un assist, regala uno strepitoso + 10 ai suoi fantallenatori. In rete anche l’argentino Higuain. Nessuna gioia per gli ospiti che battono tristemente in ritirata.

JUVENTUS – Szczesny 6; Cuadrado 7, Bonucci 6,5, Demiral 6,5, Alex Sandro 6; Rabiot 6, Pjanic 7, Matuidi 5,5 (38′ st Emre Can s.v.); Ramsey 5,5 (35′ st Douglas Costa 6,5); Dybala 6,5 (25′ st Higuain 7), Ronaldo 8,5.

CAGLIARI – Olsen 6,5; Cacciatore 5,5 (16′ st Faragò 5,5), Walukiewicz 4,5, Klavan 4, Pellegrini 6; Nandez 5,5, Cigarini 5,5 (40′ st Oliva s.v.), Rog 4,5; Nainggolan 5; Joao Pedro 5,5, Simeone 5,5 (35′ st Cerri s.v.).

Gol: Ronaldo, Ronaldo, Higuain, Ronaldo

Ammoniti: Rabiot, Joao Pedro

Assist: Ronaldo, Douglas Costa

VOTI FANTACALCIO LECCE UDINESE (0-1)

A Via Del Mare, la sfida salvezza tra il Lecce e l’Udinese sembrava dovesse finire in un inconcludente 0 a 0 ma la squadra di Gotti si beffa dei Salentini a pochi minuti dal fischio finale. A sbloccarla è l’argentino De Paul che all’88esimo segna la rete della vittoria. Gli ospiti restano in zona salvezza mentre i salentini devono fare i conti con la terza sconfitta consecutiva.

LECCE – Gabriel 6,5; Donati 6,5, Lucioni 5,5, Rossettini 6, Dell’Orco 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5, Tabanelli 5,5 (24′ st Farias 5); Mancosu 6,5; Babacar 6 (35′ st La Mantia s.v.), Falco 6.

UDINESE – Musso 6,5; De Maio 6, Ekong 6,5, Nuytinck 7; Larsen 6, Fofana 6, Mandragora 6, de Paul 7 (46’ st Barak s.v.), Sema 5 (30′ st Pussetto 6); Okaka 6, Nestorovski 5 (22′ st Lasagna 6).

Gol: de Paul

Ammoniti: de Paul

Assist: –

VOTI FANTACALCIO NAPOLI INTER (1-3)

Il nuovo anno non apporta alcun cambiamento in casa del Napoli che anche questa sera al San Paolo non riesce a conquistare i 3 punti della vittoria. Grande successo per la squadra di Conte che riacciuffa la Juventus in vetta alla classifica. Gli errori individuali dei partenopei concedono il tris neroazzurro targato Lukaku-Lautaro che si dimostrano uno degli attacchi più prolifici d’Europa con 30 goal segnati in due tra campionato e coppe. Il Napoli ha provato a riaprila con Milik sul finale del primo tempo ma gli sforzi si sono rivelati vani.

NAPOLI – Meret 5, Hysaj 5 (81′ Lozano s.v.), Di Lorenzo 5, Manolas 5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 5 (84′ Llorente s.v.), Allan 5,5, Zielinski 6,5; Callejon 6,5, Milik 6,5, Insigne 6,5.

INTER – Handanovic 6,5; Skriniar 6,5, de Vrij 7, Bastoni 6,5; Candreva 6,5, Gagliardini 6 (56′ Barella 5,5), Brozovic 6,5, Vecino 6,5 (73′ Sensi 6), Biraghi 6; Lukaku 8 (88′ Borja Valero s.v.), Lautaro 7.

Gol: Lukaku, Lukaku, Milik, Lautaro

Ammoniti: Candreva, Barella, Esposito, Sensi, Skriniar

Assist: Brozovic, Callejon

