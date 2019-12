Voti Fantalcalcio Gazzetta 17° giornata di Serie A 2019/2020

Giornata di reti ed assist per Dzeko, Fofana e Pasalic (+4), show a San Siro con Lukaku autore di una doppietta ed un assist (+7), goleada al Marassi con Ilicic due volte in rete, spaziale doppietta di Orsolini che espugna il Lecce al Via del Mare

VOTI FANTACALCIO SAMPDORIA JUVENTUS (1-2)

I bianconeri espugnano la Sampdoria al Marassi battendola in trasferta per 2 a 1. La squadra di Sarri trova il vantaggio con Dybala che su assist di Alex Sandro trova la rete al 19esimo. La Samp riesce tuttavia a trovare il pari grazie all’intervento di Caprari che sigla l’1 a 1. Sul finale del primo tempo è il solito CR7 a riportare avanti la sua squadra, servito sempre da Alex Sandro, con un colpo di testa trova la rete del raddoppio e chiude definitivamente i conti con i padroni di casa che sul finale di partita perdono Caprari che colleziona un doppio cartellino giallo.

SAMPDORIA – Audero 6; Murillo 5,5, Ferrari 5,5, Colley 6,5; Depaoli 5,5 (3’st Léris 5,5), Thorsby 6, Linetty 5,5, Jankto 5,5 (15’st Gabbiadini 5,5), Murru 5 (31’st Augello 6); Ramirez 6, Caprari 6.

JUVENTUS – Buffon 6; Danilo 5,5, Bonucci 6,5, Demiral 6, Alex Sandro 6,5 (37’st De Sciglio s.v.); Rabiot 6, Pjanic 6, Matuidi 6; Dybala 7 (32’st Douglas Costa 5,5), Higuain 5,5 (24’st Ramsey 6), Ronaldo 7,5.

Gol: Dybala, Caprari, Ronaldo

Ammoniti: Jankto, Murillo, Ramirez, Demiral, Pjanic

Espulso: Caprari

Assist: Alex Sandro, Alex Sandro

VOTI FANTACALCIO FIORENTINA ROMA (1-4)

Al Franchi la Roma conclude al meglio la sua stagione liquidando 4 a 1 la Fiorentina di Montella, ora, a rischio esonero. La apre Dzeko che va a segno al 19esimo seguito subito dopo dal raddoppio di Kolarov. La risposta dei viola arriva con Badelj che approfittando del calo di attenzione degli avversari, accorcia le distanze e chiude il primo tempo 1 a 2. Nella ripresa la Fiorentina tenta di trovare il pari ma riesce solo a subire il tris giallorosso con la rete di Pellegrini su assist di Dzeko che colleziona un ottimo +4. I viola sono storditi e a concludere nel migliore dei modi è Zaniolo che rifila il 4 a 1 ai padroni di casa. La squadra di Fonseca allunga sul Cagliari e insegue la Lazio a +1.

FIORENTINA – Dragowski 5,5; Milenkovic 5,5, Pezzella 5, Caceres 5; Lirola 6 (38′ st Sottil s.v.), Badelj 6, Pulgar 5,5, Castrovilli 6,5 (38’st Eysseric s.v.), Dalbert 5; Boateng 5,5 (20′ st Pedro 5,5), Vlahovic 6,5.

ROMA – Pau Lopez 6,5; Florenzi 6, Smalling 6,5, Mancini 7, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6; Zaniolo 7,5 (45′ st Spinazzola s.v.), Pellegrini 7,5 (40′ st Under s.v.), Perotti 6 (30′ st Mkhitaryan 6); Dzeko 8.

Gol: Dzeko, Kolarov, Badelj, Pellegrini, Zaniolo

Ammoniti: Pezzella, Caceres, Ceccherini, Dalbert, Vlahovic, Zaniolo, Kolarov, Diawara

Assist: Zaniolo, Dzeko, Dzeko

VOTI FANTACALCIO UDINESE CAGLIARI (2-1)

I bianconeri di Udine ritrovano la tanto lontana vittoria battendo il Cagliari per 2 a 1. I padroni di casa riescono ad andare in vantaggio grazie a De Paul su assist di Fofana. Nella ripresa, il Cagliari, decisamente sottotono, riesce a trovare il pari con Joao Pedro che viene tuttavia vanificato da Fofana che a pochi minuti dalla fine segna il raddoppio dell’Udinese. Sul finale doppio cartellino giallo per Pisacane.

UDINESE – Musso 6; De Maio 6,5, Ekong 5,5, Nuytinck 6,5; Larsen 6, de Paul 7 (25’ s.t. Jajalo 6,5), Mandragora 6,5, Fofana 7,5, Sema 6,5 (21’ s.t. ter Avest 5); Okaka 6, Lasagna 5,5 (34’ s.t. Pussetto 6,5).

CAGLIARI – Rafael 6; Faragò 6, Pisacane 5, Klavan 6, Lykogiannis 5,5 (1’ s.t. Pellegrini 6); Ionita 5,5, Cigarini 6, Rog 6 (36’ s.t. Ragatzu s.v.); Nainggolan 6; Joao Pedro 6,5, Simeone 5,5 (15’ s.t. Cerri 6).

Gol: de Paul, Joao Pedro, Fofana

Ammoniti: Rog, Mandragora, De Maio, Okaka, Klavan

Espulso: Pisacane

Assist: Faragò, Fofana

VOTI FANTACALCIO INTER GENOA (4-0)

La temporanea assenza di L. Martinez, fuori per squalifica, non sembra aver pesato sulla performance neroazzurra contro il Grifone. A San Siro l’Inter è padrone e liquida la squadra di Motta con 4 super reti di cui, la prima arriva al 30esimo grazie all’indiscusso protagonista Lukaku che oltre alla rete del vantaggio fornisce anche lo splendido assist del 2 a 0 a Gagliardini. Nella ripresa i neroazzurri guadagnano un calcio di rigore che il belga cede all’esordiente Sebastiano Esposito che firma la sua prima rete stagionale ed è 3 a 0. La partita continua e gli ospiti ci provano con Sanabria ma la porta di Handanovic è impenetrabile. A porre fine ai giochi è sempre Lukaku che chiude la partita al 70esimo segnando la rete definitiva del 4 a 0. L’inter guadagna di nuovo il primo posto al pari della Juventus.

INTER – Handanovic 6,5; Skriniar 6, de Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Candreva 7,5 (30′ st Lazaro 5,5), Gagliardini 7,5 (27′ st Sensi 6), Borja Valero 6, Vecino 6,5, Biraghi 6,5 (33′ st Dimarco s.v.); Esposito 7, Lukaku 8.

GENOA – Radu 6; Biraschi 5, Romero 4, Criscito 5; Ghiglione 5,5, Cassata 4,5, Radovanovic 5, Jagiello 6 (18′ st Rovella 6), Agudelo 5; Sanabria 6 (dal 29 s.t. Cleonise) 6, Pinamonti 5 (27′ st Favilli 5,5).

Gol: Lukaku, Gagliardini, Esposito, Lukaku

Ammoniti: Bastoni, Romero, Favilli

Assist: Candreva, Lukaku, Candreva

VOTI FANTACALCIO TORINO SPAL (1-2)

La Spal la spunta in casa del Torino che viene incredibilmente battuto in casa per 2 a 1. La partita si apre a favore dei granata che dopo soli 4 minuti trovano la rete dell’ 1 a 0 ad opera di Rincon. Gli ospiti riescono a trovare il pari sul finale del primo tempo grazie a Strefezza che la piazza nell’angolino. Fatale l’espulsione di Bremer che lascia il Toro in inferiorità numerica ed è costretto a subire il raddoppio degli avversari con Petagna che segna a nove minuti dalla fine del match. La squadra di Semplici trova la vittoria e abbandona l’ultimo posto in classifica.

TORINO – Sirigu 6,5; Izzo 5, Nkoulou 5,5, Bremer 4,5; Aina 5, Lukic 5,5 (33′ st Zaza 5,5), Rincòn 6,5, Ansaldi 6 (44′ Laxalt 5,5); Berenguer 5,5 (17′ st Meitè 5,5), Verdi 6; Belotti 6.

SPAL – Berisha 6,5; Cionek 6,5, Vicari 5, Tomovic 6,5; Strefezza 7, Missiroli 6, Valoti 6,5 (25′ st Murgia 6), Kurtic 6 (31′ st Valdifiori 6,5), Igor 6; Petagna 7 (40′ st Di Francesco sv), Paloschi 5.

Gol: Rincon, Strefezza, Petagna

Ammoniti: Ansaldi, Sirigu, Bremer, Valoti, Igor, Missiroli, Petagna

Espulsi: Bremer

Assist: Valdifiori

VOTI FANTACALCIO ATALANTA MILAN (5-0)

Goleada al Marassi con l’Atalanta che umilia i rossoneri con ben 5 reti. Gli ospiti vanno sotto dopo soli 10 minuti grazie alla rete di Gomez che sblocca la partita e firma la rete del vantaggio. Nel secondo tempo, la squadra di Gasperini spadroneggia e il raddoppio arriva subito con Pasalic su assist di Gosens. I padroni di casa non si fermano e contro un Milan altamente impacciato, Ilicic cala il tris su assist di Pasalic che regala ai fantallenatori un meritato +4. Lo sloveno non ha freni e dopo pochi minuti arriva la sua doppietta. Con il Milan al tappeto arriva Muriel che stende totalmente gli avversari con la rete del definitivo 5 a 0.

ATALANTA – Gollini 6; Toloi 6,5, Palomino 6,5, Djimsiti 6,5; Castagne 6, de Roon 6,5, Pasalic 7,5, Gosens 7 (43′ st Hateboer s.v.); Gomez 7,5 (43′ st Freuler s.v.), Malinovskyi 7; Ilicic 8 (35′ st Muriel 7).

MILAN – Donnarumma 5,5; Conti 4, Musacchio 4, Romagnoli 5,5, Rodriguez 6 (1’ st Calabria 4,5); Kessié 5, Bennacer 5,5, Bonaventura 5 (16′ st Piatek 5,5); Suso 4,5 (40′ st Castillejo s.v.), Leao 5, Calhanoglu 5,5.

Gol: Gomez, Pasalic, Ilicic, Ilicic, Muriel

Ammoniti: Musacchio, Suso, Romagnoli, Kessié, Castagne, de Roon

Assist: Pasalic

VOTI FANTACALCIO LECCE BOLOGNA (2-3)

Il Lecce perde in casa 2 a 3 contro il Bologna, inutile la rimonta dei pugliesi dopo il tris calato dagli ospiti che aprono la partita con Orsolini sul finale del primo tempo. Nella ripresa gli emiliani si scaldano e danno il meglio: raddoppio firmato da Soriano seguito pochi minuti dopo dalla doppietta di uno scatenato Orsolini. Il Lecce subisce un duro tris ma sul finale il Bologna, forte del 3 a 0, concede un po’ troppo e i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze prima con Babacar e poi con Farias ma non riescono ad andare oltre un 2 a 3.

LECCE – Gabriel 7; Rispoli 5, Lucioni 4,5, Rossettini 5, Calderoni 4,5; Petriccione 5,5, Tachtsidis 5,5 (1′ st Shakhov 5,5), Tabanelli 5,5 (15′ st Farias 6,5); Mancosu 5,5; Falco 5,5 (36′ st La Mantia s.v.), Babacar 6.

BOLOGNA – Skorupski 5,5; Mbaye 6, Bani 6,5, Tomiyasu 6,5, Denswil 5,5; Medel 6, Poli 6 (32′ st Schouten 5,5); Orsolini 7,5, Soriano 7 (41′ st Svanberg s.v.), Sansone 6,5; Palacio 7 (45′ st Santander s.v.).

Gol: Orsolini, Orsolini, Soriano, Babacar, Farias

Ammoniti: Medel, Mbaye, Schouten, Babacar, Tachtsidis, Calderoni

Assist: Sansone, Palacio, Calderoni

VOTI FANTACALCIO PARMA BRESCIA (1-1)

Il Parma pareggia 1-1, in extremis, contro il Brescia. Le Rondinelle, che vanno in vantaggio con Balotelli al 72′, vengono riacciuffate da Grassi che trova la rete del pari al 92′. La squadra di Corini si posiziona al terzultimo posto in classifica mentre il Parma a quota 25 punti occupa il 7 posto.

PARMA – Sepe 6; Darmian 5,5, Iacoponi 5,5, Bruno Alves 6, Gagliolo 5,5; Hernani 6, Brugman 5,5 (29′ st Kucka 6), Barillà 5,5 (35′ st Pezzella s.v.); Sprocati 5,5, Kulusevski 6,5, Gervinho 5,5 (10′ st Grassi 7).

BRESCIA – Joronen 6,5; Sabelli 6, Chancellor 6,5, Cistana 5, Mateju 6; Bisoli 6, Tonali 6,5, Spalek 5,5 (38′ st Martella s.v.); Romulo 5,5; Donnarumma 4,5 (16′ st Balotelli 7), Torregrossa 6 (33′ st Morosini 6).

Gol: Balotelli, Grassi

Ammoniti: Galiolo, Hernani, Grassi, Cistana, Mateju

Assist: Kulusevski

VOTI FANTACALCIO SASSUOLO NAPOLI (1-2)

Il Napoli ritorna alla vittoria dopo la brutta scia di risultati negativi collezionati sino ad ora. Al Mapei stadium i padroni di casa vengono ribaltati in extremis dal Napoli che,dopo essere andato sotto con la rete siglata da Traorè, nella ripresa riesce a trovare il pari con Allan. Il raddoppio dei partenopei arriva all’ultimo respiro durante il recupero quando, a trovare la rete del 1 a 2 è Elmas che riesce a salvare la sua squadra e a regalare il primo successo esterno a Gattuso sulla panchina azzurra.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur 6.5, Marlon 6 (51′ Romagna 6), Peluso 6, Kyriakopoulos 6; Obiang 6, Locatelli 5.5; Boga 5, Duncan 6.5 (64′ Djuricic 6), Traorè 7; Caputo 6. All.: De Zerbi 6.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Luperto 5.5 (46′ Hisaj 5.5), Mario Rui 5; Allan 6.5, Fabian Ruiz 6 (69′ Elmas 6.5), Zielinski 6; Callejon 5, Milik 6.5 (76′ Mertens sv), Insigne 5.5. All.: Gattuso 6.

Gol: 29′ Traoré (S), 57′ Allan (N), 94′ Elma

©RIPRODUZIONE RISERVATA