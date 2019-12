Voti Fantalcalcio Gazzetta 16° giornata di Serie A 2019/2020

La Juventus si riscatta con la doppietta di Ronaldo (+6), goleada a Verona con Ansaldi due volte in rete, a Bologna Poli e Palacio stendono l’Atalanta, assist e rete per Spalek (+4), clamorosa rimonta della Lazio che ribalta il Cagliari solo sul finale

VOTI FANTACALCIO BRESCIA LECCE (3 a 0)

Al Rigamonti il dominio è Bresciano. La squadra di Corini riesce a totalizzare la sua seconda vittoria consecutiva ai danni di un Lecce irriconoscibile che subisce un duro 3 a 0. La partita si sblocca dopo mezz’ora, con il Brescia che va in vantaggio grazie a Chanchellor su assist di Spalek e, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, trova il raddoppio firmato Torregrossa. Nella ripresa le cose non cambiano, gli ospiti non riescono a sfruttare le occasioni per accorciare le distanze e incassano il tris ad opera di Spalek che dopo l’assist trova anche la rete del 3 a 0 fruttando un buon + 4 ai suoi fantallenatori.

BRESCIA – Alfonso 6,5; Sabelli 7, Chancellor 7, Mangraviti 6,5, Mateju 6; Bisoli 6,5, Tonali 6,5 (35’st Viviani s.v.), Ndoj 6 (28’pt Spalek 7,5); Romulo 6,5; Balotelli 6,5, Torregrossa 7,5 (25’st Martella 6).

LECCE – Gabriel 5; Rispoli 5,5, Rossettini 5, Dell’Orco 4,5, Calderoni 5 (27’st Babacar 6); Majer 5,5 (17’st Farias 5,5), Tachtsidis 5,5, Tabanelli 5,5; Shakhov 5,5 (1’st Falco 6); La Mantia 5, Lapadula 5,5.

Gol: Chancellor, Torregrossa, Spalek

Ammoniti: Majer, Shakhov, Chancellor, Balotelli, Torregrossa, Lapadula, Tabanelli, Spalek, Calderoni, Farias

Assist: Spalek, Sabelli, Bisoli

VOTI FANTACALCIO NAPOLI PARMA (1-2)

Un risultato che conferma il difficile momento che sta attraversando il nuovo Napoli di Gattuso che, neanche al San Paolo riesce a trovare la vittoria. Dopo lo scorso pareggio con l’Udinese, gli azzurri vengono battuti in casa per 1 a 2 dal Parma e il nuovo allenatore fallisce già al suo primo esordio. Una partita allegra e ricca di occasioni e che gli ospiti riescono a sbloccarla a soli 4 minuti dal fischio iniziale grazie allo svedese Kulusevski. Nella ripresa Milik pareggia i conti di testa grazie ad un traversone di Mertens. I padroni di casa tentano di trovare il raddoppio ma Gervinho spezza le speranze sul finale e davanti alla porta segna il definitivo 2 a 1.

NAPOLI – Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Koulibaly 4,5 (5′ Luperto 6), Manolas 6, Mario Rui 5; Fabian Ruiz 5, Allan 5 (63′ Mertens 6,5), Zielinski 5; Callejon 5, Milik 7, Insigne 5 (79′ Lozano 5,5).

PARMA – Sepe 6,5; Darmian 6,5, Iacoponi 5,5, Bruno Alves 7, Gagliolo 6,5; Hernani 5,5, Brugman 6, Barillà 6,5 (66′ Grassi 6); Kulusevski 8, Cornelius 5,5 (17′ Sprocati 5,5, 77′ Pezzella 6), Gervinho 7.

Gol: Kulusevski, Milik, Gervinho

Ammoniti: Mertens, Milik, Gervinho, Gagliolo

Assist: Gagliolo, Mertens, Kulusevski

VOTI FANTACALCIO GENOA SAMPDORIA (0-1)

Dopo due sconfitte consecutive, la Samp ritrova la vittoria in casa del Genoa. Dopo un privo tempo privo di occasioni e che si conclude a reti inviolate, nella ripresa la decide Gabbiadini che entra al 75esimo al posto di Ramirez e dopo dieci minuti sblocca il derby a favore della Samp segnando la rete del 1 a 0. Nessuna gioia per i Padroni di casa che restano penultimi in classifica.

GENOA – Radu 6; Biraschi 5,5, Romero 6,5, Criscito 5,5 (43’ st Cleonise s.v.); Ghiglione 5, Radovanovic 6, Cassata 5,5, Pajac 5,5 (21’ st Ankersen 6); Schone 6 (21’ st Jagiello 5,5); Pinamonti 5, Sanabria 5,5.

SAMPDORIA – Audero 6; Thorsby 6, Ferrari 6, Colley 6,5, Murru 6,5; Linetty 7, Ekdal 6 (46’ pt Murillo 6,5),Vieira 5,5, Depaoli 5,5; Ramirez 5 (30’ st Caprari 6); Quagliarella 5 (30’ st Gabbiadini 7).

Gol: Gabbiadini

Ammoniti: Ghiglione, Cassata, Vieira, Criscito, Ramirez, Colley, Cleonise

Assist: Linetty

VOTI FANTACALCIO VERONA TORINO (3-3)

Una partita inverosimile con il Toro che va subito in vantaggio con Ansaldi .Nel secondo tempo arriva il raddoppio firmato Berenguer e dopo soli 6 minuti arriva la doppietta di Ansaldi che firma il tris granata e fa felice i suoi fantallentori con un +6. Ad un quarto d’ora dalla fine arriva la rimonta del Verona: la apre Pazzini su rigore, poi Verre accorcia le distanze dagli avversari e la conclude Stepinski che compie il miracolo del 3 a 3.

VERONA – Silvestri 5,5; Rrahmani 5, Kumbulla 5, Gunter 5,5; Faraoni 5,5, Amrabat 6 (18′ st Pazzini 7), Veloso 5,5, Lazovic 5,5; Pessina 5,5, Zaccagni 5,5 (1’ st Verre 7); Di Carmine 5,5 (1′ st Stepinski 6,5).

TORINO – Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 5, Bremer 5; Aina 5, Baselli 5,5 (41′ st Meitè s.v.), Rincon 6,5, Ansaldi 8; Verdi 6,5 (33′ st Lukic 6), Berenguer 7,5 (28′ st Belotti 5,5); Zaza 6.

Gol: Ansaldi, Berenguer, Ansaldi, Pazzini, Verre, Stepinski

Ammoniti: Amrabat, Gunter, Veloso, Bremer

Assist: Verdi, Faraoni

VOTI FANTACALCIO BOLOGNA ATALANTA (2 a 1)

Il Bologna trova il riscatto dopo la scorsa sconfitta contro il Milan. La squadra di Mihajlovic trova subito la rete dell’ 1 a 0 ad opera di Palacio ed è costretta ad incassare anche il raddoppio rossoblu siglato da Poli su assist di Tomiyasu. L’Atalanta tenta di accorciare le distanze con Malinovsky che segna il goal del 2 a 1 ma non riesce ad approfittare dell’espulsione di Danilo che lascia in 10 il Bologna e il risultato non cambia. A Bologna i neroazzurri vanno ko.

BOLOGNA – Skorupski 6; Tomiyasu 6,5, Danilo 5,5, Bani 6, Denswil 5,5; Dzemaili 5,5, Medel 6 (18′ st Svanberg 6), Poli 7; Orsolini 6,5 (45′ st Mbaye s.v.), Palacio 7,5 (34′ st Santander 5,5), Sansone 6.

ATALANTA – Gollini 6,5; Toloi 6, Palomino 5,5, Djimsiti 5,5; Castagne 5,5 (18′ st Hateboer 6), de Roon 5,5, Freuler 5,5 (9’ st Barrow 6,5), Gosens 6; Malinovskyi 6,5, Pasalic 5,5; Muriel 5 (38′ st Colley s.v.).

Gol: Palacio, Poli, Malinovskyi

Ammoniti: Pasalic, Orsolini, Sansone, Palacio

Espulsi: Danilo

Assist: Tomiyasu, Barrow

VOTI FANTACALCIO JUVENTUS UDINESE (3-1)

La Juventus trova il riscatto all’Allianz Stadium stendendo 3 a 1 l’Udinese. Un Ronaldo da urlo conquista un bel 8 in pagella grazie alla doppietta siglata in campo e che porta in vantaggio la sua squadra in solo mezz’ora. La squadra di Gotti prova ad acciuffare gli inarrestabili bianconeri che, non contenti, esagerano con il tris di Bonucci. Inutile la rete di Pussetto nel recupero, la vittoria è dei piemontesi.

JUVENTUS – Buffon 6,5; Danilo 6, Demiral 7, Bonucci 7,5 (33′ st De Ligt 6), De Sciglio 6,5; Rabiot 6, Bentancur 6,5, Matuidi 6; Dybala 7 (32′ st Bernardeschi 6); Higuain 7 (36′ st Douglas Costa s.v.), Ronaldo 8.

UDINESE – Musso 6,5; De Maio 5,5, Troost-Ekong 5, Nuytinck 5; ter Avest 6, Fofana 5,5, Mandragora 6, de Paul 5,5 (21′ st Walace 6), Stryger Larsen 6 (42′ st Nestorovski s.v.); Okaka 5 (18′ st Pussetto 6,5), Lasagna 5.

Gol: Ronaldo, Ronaldo, Bonucci, Pussetto

Ammoniti: Dybala, Bentancur, Nuytinck

Assist: Higuain, Demiral

VOTI FANTACALCIO MILAN SASSUOLO (0-0)

A San Siro si è giocata una partita vivace a dispetto del risultato finale. Un pareggio a reti bianche quello tra il Milan ed il Sassuolo che non regala nessun bonus ai fantallenatori se non le rispettive reti inviolate. Un punto a testa che non smuove la classifica.

MILAN – Donnarumma 6; Conti 6, Musacchio 5,5, Romagnoli 6,5, Hernandez 6; Kessié 5,5 (10′ st Paquetá 5), Bennacer 5, Bonaventura 6; Suso 5,5 (40′ st Castillejo s.v.), Piatek 5,5 (32′ st Leao 6,5), Calhanoglu 5,5.

SASSUOLO – Pegolo 7; Toljan 6, Ferrari 6 (30′ st Romagna 6), Marlon 7, Kyriakopoulos 6,5; Magnanelli 5,5, Locatelli 6,5 (33′ st Obiang 6); Berardi 6,5, Djuricic 5,5 (23′ st Traoré 6), Boga 6,5; Caputo 5,5.

Ammoniti: Toljan, Caputo, Locatelli, Marlon, Theo Hernandez, Musacchio, Kessié, Bonaventura, Paquetá

VOTI FANTACALCIO ROMA SPAL (3 a 1)

Dopo il pareggio a reti bianche rimediato nello scorso incontro con l’Inter, la Roma rimonta l’Olimpico e batte 3 a 1 la Spal. Giallorossi che partono in svantaggio con il rigore tirato da Petagna che regala l’ 1 a 0 alla sua squadra. Prima ed ultima rete trovata in questa gara dagli estensi che, nella ripresa, subiscono un durissimo tris giallorosso. Apre la risalita della Roma l’autogol di Tomovic, che devia la traiettoria del pallone tirato da Pellegrini sottraendogli la gioia del suo primo gol stagionale. Nessun bonus neanche per Kolarov, autore dell’assist. Raddoppio che arriva grazie ad un rigore assegnato per fallo di Vicari su Dzeko e che Perotti trasforma nella rete del 2 a 1. Sul finale arriva Mkhitaryan a chiuderla a favore dei giallorossi che non possono fare altro che festeggiare all’Olimpico.

ROMA – Pau Lopez 6,5; Florenzi 7, Cetin 6, Fazio 6, Kolarov 5,5; Veretout 6,5, Diawara 6; Zaniolo 6, Pellegrini 7, Perotti 6,5 (34’st Mkhitaryan 6,5); Dzeko 6,5 (43’st Kalinic s.v.).

SPAL – Berisha 6,5; Tomovic 6, Vicari 5, Felipe 6 (27’st Tunjov 6); Cionek 6,5, Murgia 5,5, Missiroli 5, Valoti 5,5 (40’st Jankovic s.v.), Igor 5,5; Petagna 6,5, Paloschi 5,5 (39’st Floccari s.v.).

Gol: Petagna, autogol Tomovic, Perotti, Mkhitaryan

Ammoniti: Cetin, Felipe, Vicari, Jankovic

Assist: Florenzi

VOTI FANTACALCIO FIORENTINA INTER (1-1)

L’Inter di Antonio Conte, dopo l’esclusione dalla Champions, rimedia un pareggio in casa della Fiorentina e fallisce l’obiettivo del controsorpasso alla Juventus, ora a pari punti in classifica. I neroazzurri partono subito e trovano la rete a soli 8 minuti dall’inizio del match. A sbloccarla è Borja Valero sul solito assist di Brozovic. I viola nonostante l’assenza di Ribery si rendono pericolosi in più occasioni e riescono a concretizzare solo a tempo quasi scaduto trovando il pari con Vlahovic che segna il definitivo 1 a 1.

FIORENTINA – Dragowski 7,5; Milenkovic 5, Pezzella 6,5, Caceres 6; Lirola 6, Pulgar 5, Badelj 5,5 (20’st Benassi 6), Castrovilli 6 (37’st Eysseric s.v.), Dalbert 6,5; Chiesa 5,5 (13’st Vlahovic 7), Boateng 6.

INTER – Handanovic 6,5; Skriniar 5,5, de Vrij 6,5, Bastoni 6 (42’st Godin 5,5); D’Ambrosio 6, Vecino 6, Brozovic 6,5, Borja Valero 7 (39’st Agoumè s.v.), Biraghi 6; Lautaro 6 (37’st Politano s.v.), Lukaku 5.

Gol: Valero, Vlahovic

Ammoniti: Badelj, Pulgar, Brozovic, Bastoni, Valero, Lautaro

Assist: Brozovic

VOTI FANTACALCIO CAGLIARI LAZIO (1-2)

Partita agguerritissima quella giocata al Sardegna Arena con i padroni di casa che vanno in vantaggio dopo 8 minuti grazie alla rete di Simeone su grandioso assist di Joao Pedro. La Lazio di Inzaghi sopporta un pesante svantaggio e riesce a trovare la rimonta solo nel recupero: prima Luis Alberto pareggia i conti con i sardi al 93 esimo e, dopo soli minuti arriva il raddoppio ad opera di Caicedo. I Biancocelesti conquistano 3 punti importanti che li porta ad accorciare le distanze dall’Inter e dalla Juventus, mentre svanisce la speranza del Cagliari di portarsi a pari punti della Roma.

CAGLIARI: Rafael 6; Cacciatore 6, Pisacane 6,5, Klavan 6, Lykogiannis 6,5; Nandez 6,5, Cigarini 6 (80′ Oliva sv), Ionita 6 (83′ Faragò sv); Nainggolan 6,5 (94′ Deiola sv), Joao Pedro 6,5; Simeone 7.

LAZIO: Strakosha 7; Luiz Felipe 5,5, Acerbi 6, Radu 5,5 (81′ Caicedo 7,5); Lazzari 5,5, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 5,5 (65′ Cataldi 6), Luis Alberto 7, Lulic 5 (56′ Jony 5,5); Correa 6,5, Immobile 5,5.

Gol: 8′ Simeone (C), 93′ Luis Alberto (L), 97′ Caicedo (L)

Assist: Joao Pedro, Jony

Ammoniti: Nandez, Klavan, Ionita, Pisacane (C), Luis Alberto, Cataldi (L)

