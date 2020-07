Voti fantacalcio 34esima giornata di Serie A 2019-20

I voti fantacalcio per quanto riguarda la 34esima giornata di Serie A: cinque giocatori diversi a segno per i rossoneri, Caputo ancora in rete (+3), come Zapata (+3). Ronaldo (+6) realizza una doppietta e si issa a pari merito con Immobile (+3), anche lui a segno, nella classifica dei cannonieri.

La trentaquattresima giornata di Serie A si è aperta sabato pomeriggio con la sfida tra Verona e Atalanta, passerà per la sfida tra Roma-Inter e si concluderà con il big match dello Stadium tra Juventus-Lazio.

Voti fantacalcio Verona-Atalanta

VERONA – Silvestri 7, Rrahmani 6, Gunter 4.5, Lovato sv, Empereur 6, Faraoni 6.5, Veloso 6,5, Amrabat 6, Lazovic 6, Dimarco 6, Zaccagni 5.5, Borini 6, Pessina 9, Salcedo 6.5, Di Carmine 6

ATALANTA – Gollini 6, Toloi 5.5, Palomino 5.5, Caldara 6, Djimsiti 6, Hateboer 5, Freuler 6, De Roon 6, Pasalic 5.5, Gosens 5.5, Castagne 6, Malinovskyi 5.5, Muriel 6, Gomez 6, Zapata 9.5.

Gol: Zapata, Pessina

Ammoniti: Amrabat, Pessina, Hateboer, Toloi

Assist: –

Voti fantacalcio Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI – Cragno 6, Pisacane 5.5, Ceppitelli 5.5, Carboni 2.5, Faragò 5.5, Mattiello 6, Birsa 5, Nandez 6, Rog 7, Pereiro 5, Joao Pedro 9.5, Ladinetti 6, Simeone 6.5, Klavan sv

SASSUOLO – Pegolo 6, Muldur 5.5, Marlon 5.5, Ferrari 5.5, Rogerio 6, Djuricic 6, Locatelli 6, Traorè 5.5, Haraslin 6, Caputo 9.5, Boga 5, Magnani 6, Ghion 6, Raspadori 6, Kyriakopoulos S.V., Manzari S.V.

Gol: Caputo, Joao Pedro

Ammoniti: Carboni, Faragò, Rog, Marlon, Ferrari. Espulsi: Carboni

Assist: Rog

Voti fantacalcio Milan-Bologna

MILAN – G. Donnarumma 5.5, Calabria 9.5, Kjaer 5.5, Romagnoli 6.5, Hernandez 8, Kessié 7, Bennacer 10, Saelemaekers 9.5, Calhanoglu 11.5, Rebic 10, Ibrahimovic 8, Bonaventura 6.5, Leao 7.5, Krunic 6.5, Biglia s.v., Colombo s.v.

BOLOGNA – Skorupski 0, Tomiyasu 9, Danilo 5, Denswil 5, Dijks 5, Dominguez 6, Poli 5, Orsolini 5, Soriano 5.5, Sansone 4.5, Santander 5, Mbaye 5.5, Corbo 5.5, Baldursson 6, Olsen s.v., Svanberg s.v.

Gol: Saelemaekers, Calhanoglu, Bennacer, Rebic, Calabria, Tomiyasu

Ammoniti: Kjaer, Saelemaekers, Sansone

Assist: Hernandez, Ibrahimovic, Calhanoglu, Leao, Soriano

Voti fantacalcio Parma-Sampdoria

PARMA – Sepe 3, Laurini 6, Iacoponi 5.5, Gagliolo 5.5, Pezzella 6, Hernani 5.5, Brugman 6, Kurtic 5, Kulusevski 5.5, Gervinho 9.5, Caprari 6, Barillà 5.5, Inglese 5, Dermaku s.v., Siligardi s.v., Karamoh s.v

SAMPDORIA – Audero 4, Bereszynski 3.5, Chabot 9.5, Yoshida 6, Murru 5.5, Depaoli 5, Thorsby 7, Ekdal 5.5, Jankto 6, Ramirez 5, Quagliarella 11, Maroni 7.5, Bonazzoli 9.5, Gabbiadini s.v.

Gol: Gervinho, Autogol Bereszynski, Chabot, Quagliarella, Bonazzoli

Ammoniti: Ekadal

Assist: Brugman, Maroni, Thorsby, Quagliarella

Voti fantacalcio Brescia-Spal

BRESCIA – Joronen 5, Sabelli 6, Papetti 6, Mateju 5.5, Semprini 6.5, Dessena 6, Tonali 5.5, Zmrhal 13, Spalek 4.5, Torregrossa 4.5, Donnarumma 8, Skrabb 6, Martella 6.5

SPAL – Letica 3.5, Cionek 5, Salamon 6, Vicari 6, D’Alessandro 6, Tunjov 6, Missiroli 6, Dabo 8.5, Reca 4.5, Cerri 6, Petagna 5, Strefezza 5, Valoti s.v.

Gol: Dabo, Zmhral (2)

Ammoniti: Spalek, Torregrossa, Reca, Dabo

Assist: Donnarumma

Voti fantacalcio Genoa-Lecce

GENOA – Perin 4.5, Zapata 5.5, Romero 5, Masiello 6, Criscito 6, Lerager 5, Schone 6, Sturaro s.v., Iago Falque 6, Pandev 6.5, Sanabria 9.5, Barreca 5.5, Pinamonti 6.5, Jagiello 6.5, Goldaniga s.v., Favilli s.v.

LECCE – Gabriel 1.5, Donati 5.5, Paz 5.5, Lucioni 5, Dell’Orco 7, Mancosu 5.5, Petriccione 5, Barak 6, Saponara 5.5, Farias 6, Babacar 5, Lapadula 6, Falco s.v.

Gol: Sanabria. Autogol Gabriel, Mancosu

Ammoniti: Lerager, Romero, Petriccione, Saponara, Lucioni

Assist: Dell’Orco

Voti fantacalcio Fiorentina-Torino

FIORENTINA – Terracciano 6.5, Milenkovic 6, Pezzella 5.5, Caceres 6, Lirola 6.5, Pulgar 7, Castrovilli 7, Ghezzal 6, Chiesa 6, Kouame 6.5, Ribery 9, Cutrone 10, Duncan 6, Venuti 6, Vlahovic s.v., Ceccherini s.v.

TORINO – Sirigu 4, Lyanco 1.5, Nkoulou 6, Bremer 6, De Silvestri 5.5, Meité 5.5, Lukic 5.5, Aina 5, Berenguer 5.5, Zaza 5, Belotti 6.5, Verdi 5.5, Millico 5, Edera 6, Ansaldi 6, Rincon s.v.

Gol: Lyanco autogol, Cutrone

Ammoniti: Pezzella, Lyanco, Lukic

Assist: Ribery

Voti fantacalcio Napoli-Udinese

NAPOLI – Ospina 5.5, Hysaj 7, Manolas 5.5, Koulibaly 6, Rui 6.5, Ruiz 7.5, Lobotka 6, Zielinski 6.5, Callejon 5.5, Mertens 6, Insigne 6, Milik 9, Politano 9.5, Demme 5, Elmas s.v., Allan s.v.

UDINESE – Musso 4, Becao 5.5, De Maio 6.5, Nuytinck 6, Larsen 6, De Paul 10, Walace 6, Fofana 6, Zeegelaar 6, Lasagna 6.5, Nestorovski 6, Ter Avest s.v., Ekong s.v., Sema s.v.

Gol: De Paul, Milik, Politano

Ammoniti: Milik, Koulibaly, Demme, Becao, Walace

Assist: Ruiz, Hysaj

Voti fantacalcio Roma-Inter

ROMA – Lopez 3.5, Mancini 6.5, Ibanez 7, Kolarov 6, Peres 6.5, Diawara 6.5, Veretout 6.5, Spinazzola 9, Mkhitaryan 10, Pellegrini 5.5, Dzeko 7.5, Cristante 6, Smalling 6, Perotti s.v., Perez s.v.

INTER – Handanovic 3.5, Skriniar 6, De Vrij 9, Bastoni 5.5, Candreva 5.5, Gagliardini 6.5, Barella 5.5, Young 5, Brozovic 6, Lautaro 5, Sanchez 7.5, Biraghi 6, Lukaku 9.5, Moses 6.5, Eriksen 6, D’Ambrosio s.v.

Gol: De Vrij, Spinazzola, Mkhitaryan, Lukaku

Ammoniti: Lopez, Barella

Assist: Sanchez, Dzeko (2)

Voti fantacalcio Juventus-Lazio

JUVENTUS – Szczesny 6, Cuadrado 6.5, De Ligt 6.5, Bonucci 4.5, Alex Sandro 5.5, Ramsey 6, Bentancur 6, Rabiot 6.5, Costa 6, Dybala 8, Ronaldo 13.5, Danilo 5, Matuidi 5.5, Rugani s.v.

LAZIO – Strakosha 4.5, Bastos 5.5, Luiz Felipe 4.5, Acerbi 6, Lazzari 5.5, Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6, Parolo 5.5, D. Anderson 5.5, Caicedo 5, Immobile 10, Adekanye 5.5, Vavro 6, A.Anderson 6, Falbo s.v., Moro s.v.

Gol: Ronaldo (2), Immobile

Ammoniti: Alex Sandro, Bonucci, Danilo, Anderson

Assist: Dybala

