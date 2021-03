Voti Fantacalcio Live Gazzetta Corriere – 26° giornata Serie A 2020-21

La ventiseiesima giornata di Serie A è andata in archivio con l’1-o dell’Inter sull’Atalanta, che ha consolidato il primato dei nerazzurri di Conte dopo una partita in totale sofferenza. La Juventus, che ha superato brillantemente la Lazio, insegue. Ma il calendario si assottiglia sempre più.Andiamo a leggere i voti dati al Fantacalcio per la ventiseiesima giornata.

Voti Fantacalcio Spezia-Benevento

SPEZIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Zoet | 6 | 5

Ferrer | 5,5 | 5,5

Terzi | 4,5 | 4,5

Ismajli | 6 | 6

Bastoni | 5 | 4,5 Ammonizione

Estevez | 6 | 6

Ricci | 5 | 5

Sena | 6,5 | 6,5

Gyasi | 6 | 6

Nzola | 5 | 5

Verde | 6,5 | 9,5 Gol

Erlic | 6,5 | 6 Ammonizione

Marchizza | 6,5 | 6,5

Farias | 6,5 | 6,5

Maggiore | 6,5 | 6,5

Galabinov | sv | sv

All. Italiano | 6 | 6

BENEVENTO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Montipò | 6 | 5

Improta | 7 | 6,5 Ammonizione

Tuia | 6,5 | 6,5

Glik | 6,5 | 6,5

Barba | 6 | 5,5 Ammonizione

Ionita | 6 | 6

Viola | 7 | 7

Hetemaj | 6,5 | 6,5

Tello | 5,5 | 5,5

Caprari | 6 | 6

Gaich | 6,5 | 9,5 Gol

Moncini | 5,5 | 5,5

Sau | sv | sv Ammonizione

Caldirola | sv | sv

Dabo | sv | sv Ammonizione

All. Inzaghi | 6,5 | 6,5

Voti Fantacalcio Udinese-Sassuolo

UDINESE

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Musso | 6,5 | 6,5

De Maio | 6,5 | 6,5

Bonifazi | 6,5 | 6,5

Nuytinck | 6,5 | 6,5

Molina | 7 | 8 Assist

De Paul | 6,5 | 7 Assist e ammonizione

Arslan | 5,5 | 5,5

Walace | 7 | 7

Larsen | 6,5 | 6,5

Pereyra | 6,5 | 9,5 Gol

Llorente | 7,5 | 10,5 Gol

Makengo | 6 | 6

Nestorovski | sv | sv

Becao | sv | sv

All. Gotti | 7 | 7

SASSUOLO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Consigli | 6,5 | 4,5

Toljan | 5,5 | 5,5

Marlon | 5,5 | 5,5

Ferrari | 6 | 6

Kyriakopoulos | 5 | 5

Locatelli | 6 | 6

Ayhan | 5 | 5

Berardi | 6 | 6

Lopez | 5,5 | 5,5

Traore | 5 | 5

Raspadori | 5,5 | 5,5

Caputo | 5 | 5

Djuricic | 6 | 6

Defrel | 5,5 | 5,5

Obiang | 5,5 | 5,5

All. De Zerbi | 5,5 | 5,5

Voti Fantacalcio Juventus-Lazio

JUVENTUS

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Szczesny | 6,5 | 5,5

Cuadrado | 6,5 | 6,5

Danilo | 7 | 7

Demiral | 6 | 6

Alex Sandro | 6,5 | 6,5

Chiesa | 7,5 | 8,5 Assist

Rabiot | 7 | 10 Gol

Ramsey | 6,5 | 6,5

Bernardeschi | 6,5 | 6,5

Kulusevski | 5,5 | 5,5

Morata | 7,5 | 14,5 Doppietta e assist

Ronaldo | 6 | 6

Arthur | 6 | 6

McKennie | 6 | 6

Bonucci | sv | sv

Di Pardo | sv | sv

All. Pirlo | 7 | 7

LAZIO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Reina | 5 | 2

Marusic | 5,5 | 5,5

Hoedt | 5 | 5

Acerbi | 5,5 | 5 Ammonizione

Lulic | 5,5 | 5,5

Milinkovic | 5,5 | 5,5

Leiva | 5,5 | 5,5

Luis Alberto | 5,5 | 5,5

Fares | 6 | 6

Correa | 7 | 10 Gol

Immobile | 5 | 5

Escalante | 4,5 | 4,5

Patric | 5,5 | 5,5

Pereira | sv | sv

Muriqi | sv | sv

Caicedo | sv | sv

All. Inzaghi | 5 | 5

Voti Fantacalcio Roma-Genoa

ROMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Lopez | 6 | 6

Mancini | 7 | 9,5 Gol e ammonizione

Cristante | 6,5 | 6,5

Smalling | 7 | 7

Karsdorp | 6 | 6

Diawara | 6,5 | 6,5

Pellegrini | 7 | 8 Assist

Peres | 6,5 | 6,5

Pedro | 6 | 6

El Shaarawy | 5,5 | 5,5

Mayoral | 5 | 5

Mkhitaryan | 6,5 | 6,5

Villar | 6 | 6

Perez | 5,5 | 5,5

Spinazzola | sv | sv

Fazio | sv | sv

All. Fonseca | 6,5 | 6,5

GENOA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Marchetti | 6 | 5

Masiello | 5,5 | 5 Ammonizione

Radovanovic | 5,5 | 5,5

Criscito | 6 | 5,5 Ammonizione

Ghiglione | 5 | 5

Strootman | 6 | 5,5 Ammonizione

Badelj | 6 | 6

Zajc | 6 | 6

Zappacosta | 6 | 6

Destro | 6 | 5,5 Ammonizione

Cassata | 5,5 | 5,5

Shomurodov | 5,5 | 5,5

Scamacca | 6 | 6

Melegoni | 6 | 6

Pjaca | 5 | 5

All. Ballardini | 6 | 6

Voti Fantacalcio Crotone-Torino

CROTONE

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cordaz | 6,5 | 4 Ammonizione

Magallan | 6,5 | 6,5

Golemic | 6 | 6

Luperto | 6,5 | 6,5

Pereira | 6 | 6

Molina | 6 | 6

Petriccione | 7 | 6,5 Ammonizione

Messias | 7,5 | 7,5

Reca | 7 | 10 Gol

Ounas | 6,5 | 10 Gol e assist

Simy | 7 | 13 Doppietta

Di Carmine | 6 | 6

Zanellato | sv | sv Ammonizione

All. Cosmi | 7 | 7

Voti Fantacalcio Fiorentina-Parma

FIORENTINA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Dragowski | 6,5 | 3,5

Milenkovic | 6,5 | 9,5 Gol

Pezzella | 6 | 6

Quarta | 7 | 10 Gol

Malcuit | 4,5 | 4,5

Amrabat | 5 | 5

Pulgar | 5,5 | 6,5 Assist

Valero | 5,5 | 5,5

Biraghi | 5 | 5

Eysseric | 6 | 6

Vlahovic | 5,5 | 5,5

Bonaventura | 6 | 6

Callejon | sv | sv

All. Prandelli | 5 | 5

PARMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sepe | 5,5 | 2,5

Laurini | 6 | 6

Bani | 6 | 5,5 Ammonizione

Iacoponi | 5 | 3 Autogol

Pezzella | 5 | 4,5 Ammonizione

Hernani | 5,5 | 5,5

Brugman | 6 | 6

Kurtic | 6 | 9 Gol

Kucka | 7 | 9,5 Gol e ammonizione

Karamoh | 5,5 | 5,5

Gervinho | 6 | 6

Mihaila | 7 | 10 Gol

Man | 6 | 6

Brunetta | 6 | 6

Gagliolo | sv | sv

Inglese | 6 | 7 Assist

All. D’Aversa | 6 | 5 Espulsione

Voti Fantacalcio Verona-Milan

VERONA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Silvestri | 5,5 | 3,5

Gunter | 6 | 6

Ceccherini | 5 | 5

Magnani | 5,5 | 5 Ammonizione

Faraoni | 6 | 6

Veloso | 5 | 5

Tameze | 5,5 | 5,5

Lazovic | 5,5 | 5,5

Barak | 5 | 5

Zaccagni | 5 | 5

Lasagna | 5,5 | 5,5

Salcedo | 5,5 | 5,5

Bessa | 5,5 | 5 Ammonizione

Dimarco | 6,5 | 6,5

Ilic | 5,5 | 5,5

Favilli | 5,5 | 5,5

All. Juric | 5 | 5

MILAN

NOME | VOTO | FANTA VOTO

G. Donnarumma | 6,5 | 6,5

Calabria | 7 | 7

Tomori | 6,5 | 6,5

Romagnoli | 6,5 | 6,5

Dalot | 7 | 10 Gol

Kessie | 7,5 | 7,5

Meite | 6,5 | 6,5

Saelemaekers | 6,5 | 6,5

Krunic | 7 | 10 Gol

Castillejo | 6 | 6

Leao | 6 | 6

Hauge | 6 | 6

All. Pioli | 7 | 7

Voti Fantacalcio Sampdoria-Cagliari

SAMPDORIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Audero | 6 | 4

Bereszynski | 7 | 10 Gol

Colley | 5,5 | 5 Ammonizione

Ferrari | 5,5 | 5,5

Augello | 5 | 5

Candreva | 5,5 | 5,5

Silva | 6 | 6

Ekdal | 5,5 | 5,5

Jankto | 6 | 6

Keita | 5 | 5

Quagliarella | 6 | 6

Ramirez | 6 | 7 Assist

Gabbiadini | 7 | 9,5 Gol e ammonizione

Thorsby | 6 | 5,5 Ammonizione

Damsgaard | sv | sv

Yoshida | sv | sv Ammonizione

All. Ranieri | 6 | 6

CAGLIARI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cragno | 6 | 4

Ceppitelli | 6,5 | 6,5

Godin | 6 | 5,5 Ammonizione

Rugani | 6 | 6

Nandez | 6 | 6

Marin | 6,5 | 6,5

Nainggolan | 7 | 10 Gol

Duncan | 6 | 6

Lykogiannis | 5,5 | 5 Ammonizione

Joao Pedro | 6,5 | 9,5 Gol

Pavoletti | 6,5 | 6 Ammonizione

Simeone | 6 | 6

Calabresi | sv | sv

Pereiro | sv | sv

Cerri | sv | sv

All. Semplici | 6,5 | 6,5

Voti Fantacalcio Napoli-Bologna

NAPOLI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Ospina | 6 | 5

Di Lorenzo | 6 | 6

Rrahmani | 7 | 7

Koulibaly | 6 | 5,5 Ammonizione

Ghoulam | 6 | 6

Ruiz | 6 | 6

Demme | 6 | 6

Politano | 6 | 6

Zielinski | 6 | 7 Assist

Insigne | 7,5 | 13,5 Doppietta

Mertens | 5 | 5

Hysaj | 5,5 | 5,5

Osimhen | 7 | 10 Gol

Rui | sv | sv Ammonizione

Elmas | sv | sv

All. Gattuso | 7 | 7

BOLOGNA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Skorupski | 5,5 | 2,5

De Silvestri | 5 | 5

Soumaoro | 6 | 6

Danilo | 5,5 | 5,5

Mbaye | 5,5 | 5,5

Svanberg | 6 | 6

Poli | 6 | 6

Olsen | 7 | 8 Assist

Soriano | 7 | 10 Gol

Sansone | 6,5 | 6,5

Palacio | 7 | 7

Dominguez | 6 | 6

Barrow | 6 | 6

Medel | 5,5 | 5,5

Vignato | 6 | 6

Orsolini | 5,5 | 5,5

All. Mihajlovic | 6,5 | 6,5

Voti Fantacalcio Inter-Atalanta

INTER

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Handanovic | 7 | 7

Skriniar | 7 | 10 Gol

De Vrij | 6,5 | 6,5

Bastoni | 6,5 | 7,5 Assist

Hakimi | 6 | 6

Barella | 6,5 | 6,5

Brozovic | 6 | 6

Vidal | 5 | 5

Perisic | 6 | 6

Martinez | 5,5 | 5,5

Lukaku | 6 | 6

Eriksen | 6,5 | 6,5

Sanchez | 6 | 6

Gagliardini | sv | sv

D’Ambrosio | sv | sv

Darmian | sv | sv

All. Conte | 6,5 | 6

ATALANTA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sportiello | 6,5 | 5

Toloi | 5,5 | 5,5

Romero | 7 | 6,5 Ammonizione

Djimsiti | 7,5 | 7,5

Maehle | 6,5 | 6,5

De Roon | 6 | 6

Freuler | 6,5 | 6,5

Gosens | 6 | 6

Pessina | 6 | 6

Malinovskyi | 5,5 | 5,5

Zapata | 6 | 6

Ilicic | 5 | 5

Muriel | 6 | 6

Miranchuk | sv | sv

Pasalic | 6 | 6

Palomino | sv | sv

All. Gasperini | 6,5 | 6,5

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS