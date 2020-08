Voti fantacalcio 38esima giornata di Serie A 2019-20

I voti fantacalcio per la 38esima giornata di Serie A: a segno Ibrahimovic (+3), Young con assist (+4) e D’Ambrosio (+3) difensori con il fiuto della rete, Zaniolo un assist che gli vale molto (+1).

In questa ultima giornata di campionato i turni delle partite sono stati suddivisi in due giornate. La prima ha visto giocare tutte le squadre di alta classifica, Juventus, Inter, Atalanta, Lazio, Roma, Milan e Napoli. Nella seconda, invece, hanno giocato quelle che si trovano in zona medio-bassa della classifica, tra cui la sfida a distanza tra Genoa e Lecce per l’ultimo posto rimasto in Serie A.

Voti fantacalcio Brescia-Sampdoria 1-1

BRESCIA – Andrenacci 4.5, Sabelli 6.5, Gastaldello 4, Mateju 6, Mangraviti 6, Tonali 5.5, Dessena 6, Spalek 5.5, Zmrahl 6.5, Ayè 6.5, Torregrossa 10, Ndoj 6, Semprini 6, Donnarumma sv, Viviani sv.

SAMPDORIA – Falcone 5, Depaoli 5.5, Yoshida 5.5, Tonelli 6, Colley 6.5, Augello 7.5, Maroni 6, Jankto 6, Vieira 6, Thorsby SV, Bertolacci 6, Askildsen 4, Léris 10, Gabbiadini 6, Quagliarella 5

Gol: Leris, Torregrossa

Ammoniti: Gastaldello, Vieira, Falcone, Askildsen. Espulsione: Askildsen

Assist: Augello

Voti fantacalcio Juventus-Roma 1-3

JUVENTUS – Szczesny 3, Danilo 5, Rugani 5, Bonucci 5.5, Frabotta 6, Muratore 5, Matuidi 5.5, Rabiot 6.5, Bernardeschi 5, Higuain 9.5, Zanimacchia 6, Pinsoglio sv, Demiral 5.5, Ramsey 6, Olivieri sv, Vrioni sv

ROMA – Fuzato 5, Fazio 5.5, Smalling 6, Ibanez 6, Calafiori 7, Cristante 5.5, Villar 6.5, Zappacosta 5.5, Zaniolo 8, Perotti 14, Kalinic 9.5, Jesus 6, Under 6, Santon 6, Peres 6, Kluivert 6

Gol: Higuain, Kalinic, Perotti (2)

Ammoniti: Rugani, Smalling, Perotti, Cristante, Fazio

Assist: Rabiot, Perotti, Zaniolo

Voti fantacalcio Atalanta-Inter 0-2

ATALANTA – Gollini SV, Djimsiti 4.5, Caldara 5.5, Toloi 5, Gosens 5, De Roon 6.5, Freuler 5, Castagne 5, Hateboer 5, Gomez 5.5, Pasalic 5, Muriel 6, Zapata 6.5.

INTER – Handanovic 6, Godin 7, De Vrij 6, Bastoni 6.5, Biraghi SV, D’Ambrosio 10, Skriniar SV, Gagliardini 6, Brozovic 6, Barella 7, Eriksen SV, Young 10.5, Lautaro 6.5, Lukaku 6

Gol: D’Ambrosio, Young

Ammoniti: Djimsiti, Toloi, De Vrij, Brozovic, Handanovic

Assist: Young, Gagliardini

Voti fantacalcio Napoli-Lazio 3-1

NAPOLI – Ospina 5, Mario Rui 6.5, Manolas 5.5, Koulibaly 5.5, Di Lorenzo 6.5, Lobotka 5.5, Zielinski 6, Fabian Ruiz 9.5, Insigne 10.5, Mertens 9.5, Callejon 6, Demme sv, Lozano sv, Ghoulam sv, Elmas sv, Politano 9.5.

LAZIO – Strakosha 3, Patric 5.5, Luis Felipe 5.5, Acerbi 6, Marusic 7.5, Lazzari 5.5, Parolo 5, Milinkovic-Savic 5.5, Luis Alberto 6, Correa 6.5, Immobile 9.5, Bastos 6, Vavro 6, Lukaku sv, Adekanye sv, Anderson sv

Gol: Ruiz, Insigne, Politano, Immobile

Ammoniti: Koulibaly, Ruiz, Elmas, Gattuso (non dal campo), Immobile, Milinkovic Savic, Inzaghi (non dal campo)

Assist: Mertens (2), Marusic

Voti fantacalcio Milan-Cagliari 3-0

MILAN – Donnarumma 6.5, Calabria 6.5, Kjær 6.5, (Duarte 79’) sv, Gabbia 6.5, Hérnandez 6.5, Kessié 6.5, Bennacer 6, (Brescianini 65’) 6.5, Castillejo 11, (Maldini D. 65’) 6, Çalhanoğlu 6.5, (Saelemaekers 65’) 5.5, Rafael Leão 7, (Bonaventura 38’) 7.5, Ibrahimovic 9.5.

CAGLIARI – Cragno 3.5, Walukiewicz 5, Ceppitelli 5, Klavan 2.5, Lykogiannis 5.5, Mattiello 5.5, Ionita 5.5, Nandez 6, Faragò 5, Pereiro 5, Simeone 5.5, Ladinetti 6, Carboni 5.5, Paloschi 5.5, Marigosu sv, Pavoletti sv.

Gol: aut. Klavan, Ibrahimovic, Castillejo

Ammoniti: Saelemaekers, Pereiro, Faragò e Cragno

Assist: Castillejo, Bonaventura

Voti fantacalcio Spal-Fiorentina

SPAL – Thiam 3, Tomovic 5.5, Vicari 5, Bonifazi 6, Fares 6, D’Alessandro 10, Dabo 6, Missiroli 6, Murgia 5, Valoti 7, Cuellar 5, Horvath 6, Strefezza 6, Salamon SV, Di Francesco SV, Tunjov SV

FIORENTINA – Terracciano 5, Milenkovic 6, Ceccherini 6, Igor 6, Venuti 6, Agudelo 6, Pulgar 10.5, Duncan 9.5, Lirola 6, Vlahovic 5, Chiesa 6.5, Kouamé 9.5, Cutrone 5.5, Sottil 6.5, Terzic SV, Dalle Mura SV

Gol: Duncan, D’Alessandro, Kouamè, Pulgar

Ammoniti: Fares, Chiesa

Assist: Valoti, Chiesa, Pulgar

Voti fantacalcio Bologna-Torino

BOLOGNA – Skorupski 5, Mbaye 6, Danilo 6, Medel 6.5,Denswil 5.5, Schouten 6, Svanberg 10, Juwara 6.5, Soriano 6.5, Barrow 6, Palacio 6, Santander 5, Sansone 5.5, Dominguez 6, Baldursson sv., Olsen sv.

TORINO – Rosati 5, Izzo 6, Djidji 6, Bremer 5.5, Berenguer 5.5, Rincon 5, Lukic 5.5, Ansaldi 5.5, Verdi 7.5, Zaza 10, Belotti 6, Aina 6, Nkoulou s.v, Celesia s.v.

Gol: Svanberg, Zaza

Ammoniti: Santander, Soriano, Medel, Rincon, Berenguer, Ansaldi Mihajolovic (non dal campo)

Assist: Soriano, Verdi

Voti fantacalcio Genoa-Verona

GENOA – Perin 6, Masiello 6, Romero 9, Zapata 6.5, Criscito 6, Barreca 6, Ankersen 6, Lerager 7.5, Behrami 6, Jagiello 7.5, Cassata 3, Pandev 8, Pinamonti s.v., Sanabria 13, Goldaniga 6

VERONA – Radunovic 3, Rrahmani 5, Gunter 4.5, Veloso 4.5, Salcedo 5.5, Dimarco 5, Faraoni 6, Amrabat 5, Pessina 6, Eysseric 5, Lazovic 6, Di Carmine 5.5, Borini 5.5, Pazzini 6

Gol: Sanabria (2), Romero

Ammoniti: Sanabria, Masiello Espulsioni: Romero, Cassata, Amrabat

Assist: Lerager, Pandev, Jagiello

Voti fantacalcio Lecce-Parma

LECCE – Gabriel 1.5, Donati 5, Lucioni 3.5, Meccariello 8.5, Dell’Orco 5, Mancosu 6.5, Tachtsidis 5, Barak 9.5, Saponara 5.5, Falco 6.5, Lapadula 9.5, Shakhov 6, Petriccione 5.5, Majer 5.5, Vera 5, Monterisi s.v.

PARMA – Sepe 2.5, Laurini 6, Alves 5, Gagliolo 6, Darmian 6, Barillà 8.5, Hernani 8, Kurtic 6, Kulusevski 7, Cornelius 9.5, Caprari 9.5, Dermaku 6, Siligardi 6, Regini 6, Inglese 9, Gervinho 6

Gol: Barak, Meccariello, Lapadula, aut. Lucioni, Caprari, Cornelius, Inglese

Ammoniti: Kurtic, Alves

Assist: Mancosu, Falco, Hernani, Barillà (2)

Voti fantacalcio Sassuolo-Udinese

SASSUOLO – Consigli 5, Toljan 5.5, Ferrari 5.5, Peluso 5, Rogerio 5.5, Locatelli 5.5, Bourabia 7, Berardi 6.5, Djuricic 5, Traore 6.5, Caputo 6, Haraslin 6, Raspadori 6, Ghion 6, Muldur sv, Piccinini s.v.

UDINESE – Musso 7, De Maio 6.5, Ekong 6.5, Samir 6.5, Larsen 7, De Paul 7, Wallace 7, Sema 6, Zeegelaar 6, Lasagna 8, Okaka 9.5, Fofana 6, Nestorovski s.v., Ter Avest sv., Palumbo s.v.

Gol: Okaka

Ammoniti: Peluso, Musso

Assist: Lasagna

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS