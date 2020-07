Voti Fantacalcio 33° giornata di Serie A 2019/2020

Voti Fantalcalcio 33° giornata: tripletta di Pasalic (+9), doppietta di Bonazzoli (+6), Calhanoglu a segno, con doppio assist (+5), così come Malinovsky (+5). Spazio anche per il doppio assist di Pjanic per la Juve (+2), segno anche Dzeko (+3).

Una giornata iniziata martedì con l’Atalanta a valanga sul Brescia e che si è conclusa giovedì con la sfida dell’Inter a Ferrara contro la Spal.

Voti fantacalcio Atalanta-Brescia (6-2)

ATALANTA – Sportiello 5.5, Sutalo 6, Caldara 5.5, Djimsiti 6.5, Castagne 6.5, De Roon 10, Tameze 6.5, Gosens 9, Malinovskyi 13, Pasalic 16.5, Zapata 10, Colley 7.5, Bellanova 6, Czyborra 6, Piccoli s.v., Rossi s.v.

BRESCIA – Andrenacci -1, Semprini 4.5, Chancellor 5, Mateju 4, Mangraviti 4.5, Dessena 5, Viviani 4.5, Bjarnason 4.5, Spalek 8.5, Torregrossa 9, Donnarumma 6, Tonali 6.5, Ndoj 5, Aye 5.

Gol: Pasalic (3), De Roon, Malinovsky, Zapata, Torregrossa, Spalek

Ammoniti: –

Assist: Malinovsky (2), Gosens (2), Colley, Castagne

Voti fantacalcio Bologna-Napoli (1-1)

BOLOGNA – Skorupski 5, Tomiyasu 5, Danilo 6.5, Krejci 6, Mbaye 6.5, Dominguez 6.5, Medel 6, Soriano 7.5, Barrow 10, Skov Olsen 5.5, Palacio 5.5, Denswil s.v., Baldursson s.v., Poli s.v., Orsolini 5, Dijks 6

NAPOLI – Meret 6, Di Lorenzo 5, Manolas 9, Maksimovic 6, Hysaj 5.5, Demme 6, Zielinski 5, Elmas 5.5, Lozano 5.5, Milik 5, Insigne 6, Fabian Ruiz 6, Mertens 5.5, Politano 7, Allan s.v., Callejon 6

Gol: Manolas, Barrow

Ammoniti: Tomiyasu, Di Lorenzo

Assist: Politano, Soriano

Voti fantacalcio Milan-Parma (3-1)

MILAN – Donnarumma 6, Conti 5, Kjaer 6, Romagnoli 10, Hernandez 6, Kessiè 10, Biglia 6, Leao 5.5 , Bonaventura 8, Calhanoglu 11, Ibrahimovic 5.5, Calabria 6, Bennacer 6, Rebic 6, Laxalt sv, Krunic sv

PARMA – Sepe 6, Darmian 5, Iacoponi 4.5, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 5.5, Grassi 6.5, Brugman 6, Kurtic 9.5, Kulusevski 5.5, Cornelius sv, Gervinho 5.5, Karamoh 5, Hernani 5.5, Inglese 5.5, Caprari sv

Gol: Kurtic, Kessie, Romagnoli, Calhanoglu

Ammoniti: Conti, Grassi, Darmian

Assist: Calhanoglu (2), Bonaventura

Voti fantacalcio Sampdoria-Cagliari (3-0)

SAMPDORIA – Audero 6.5, Depaoli 6.5, Colley 7, Yoshida 7, Augello 6.5, Linetty 6.5, Thorsby 6.5, Ekdal 6.5, Jankto 9, Gabbiadini 10

CAGLIARI – Cragno 2.5, Walukiewicz 5, Pisacane 4.5, Carboni 5, Nandez 5.5, Ionita 4.5, Birsa 5, Rog 4.5, Lykogiannis 5, Ragatzu 4.5, Simeone 5, Joao Pedro 6, Pereiro 6, Faragò 5.5, Mattiello s.v., Paloschi s.v.

Gol: Gabbiadini, Bonazzoli (2)

Ammoniti: Ionita, Rog

Assist: Jankto (2)

Voti fantacalcio Sassuolo-Juventus (3-3)

SASSUOLO – Consigli 2.5, Muldur 6.5, Chiriches 6.5, Peluso 5.5, Kyriakopoulos 5.5, Magnanelli 6, Locatelli 6, Berardi 11, Djuricic 9.5, Boga 6, Caputo 11.5, Traore 5, Bourabia 5.5, Marlon 5.5, Ferrari s.v., Raspadori s.v., Szczesny 4, Danilo 8.5, De Ligt 5.5, Chiellini 5.5, Alex Sandro 9.5, Bentancur 6.5, Pjanic 8.5, Matuidi 5.5, Bernardeschi 5.5, Higuain 9.5, Ronaldo 4.5, Rugani 6, Dybala 5.5, Rabiot 5.5, Costa 5.5, Ramsey s.v.

Gol: Djiuricic, Berardi, Caputo, Danilo, Higuain, Alex Sandro

Ammoniti: Magnanelli, Kiryakopoulos, Berardi, Bourabia, Bernardeschi, Ronaldo, Bonucci, Ramsey

Assist: Caputo, Berardi, Pjanic (2), Bentancur

Voti fantacalcio Udinese-Lazio (0-0)

UDINESE – Musso 6.5, Becao 6.5, De Maio 6.5, Nuytinck 6.5, Larsen 6.5, De Paul 6.5, Jajalo 6, Fofana 5.5, Sema 6, Lasagna 6.5, Okaka 5, Walace 6, Teodorczyk 6, Ter Avest 6, Samir s.v.

LAZIO – Strakosha 6.5, Luiz Felipe 6, Acerbi 5.5, Radu 6, Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 5, Parolo 6, Luis Alberto 5.5, Jony 5, Caicedo 4.5, Immobile 5, Lukaku 5.5, Bastos 6, Cataldi s.v., D. Anderson s.v., Adekanye s.v.

Gol: –

Ammoniti: Okaka, Stryger Larsen, Caicedo, Luiz Felipe, Luis Alberto

Voti fantacalcio Roma-Verona (2-1)

ROMA – Lopez 5, Mancini 5.5, Ibanez 6.5, Kolarov 6, Peres 6, Diawara 5.5, Veretout 9, Spinazzola 7.5, Mkhitaryan 7, Pellegrini 5.5, Dzeko 9, Cristante 5.5, Zaniolo 5, Zappacosta 6, Perotti s.v., Villar s.v.

VERONA – Silvestri 4, Kumbulla 6, Gunter 6, Empereur 5.5, Faraoni 6, Amrabat 6.5, Veloso 5.5, Lazovic 6, Pessina 9, Zaccagni 8, Verre 5, Dimarco 6, Salcedo 5.5, Eysseric 5, Badu s.v., Stepinski s.v.

Gol: Veretout, Dzeko, Pessina

Ammoniti: Mancini, Zaniolo, Cristante, Villar del Fraile, Veloso, Pessina, Eysseric

Assist: Spinazzola, Zaccagni

Voti fantacalcio Lecce-Fiorentina (1-3)

LECCE – Gabriel 2.5, Rispoli 4.5, Paz 5, Lucioni 5, Donati 5.5, Majer 5, Petriccione 5, Barak 4, Farias 6, Mancosu 4.5, Babacar 4.5, Saponara 5.5, Tachtsidis 6, Dell’Orco 5.5, Shakhov 9, Vera 7

FIORENTINA – Terracciano 5, Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 6, Lirola 6.5, Pulgar 2, Duncan 6, Ghezzal 10, Chiesa 11.5, Cutrone 11.5, Ribery 6.5, Ceccherini 6, Venuti 5.5, Vlahovic 6, Castrovilli 6, Agudelo s.v.

Gol: Skakhov, Chiesa, Ghezzal, Cutrone

Ammoniti: Gabriel, Babacar, Donati, Ribery, Ghezzal

Assist: Cutrone, Chiesa, Vera

Voti fantacalcio Torino-Genoa (3-0)

TORINO – Sirigu 6.5, Lyanco 5.5, Izzo 6, Nkoulou 6.5, Bremer 9.5, De Silvestri 6, Meitè 6, Rincon 6, Ansaldi 6, Aina 6, Verdi 7, Lukic 9.5, Zaza 5, Belotti 11.5, Singo sv.

GENOA – Perin 6, Goldaniga 4.5, Zapata 5.5, Masiello 5, Biraschi 5, Ghiglione 5.5, Behrami 5.5, Schone 6.5, Lerager 5.5, Barreca 6, Criscito 6, Iago 6.5, Destro 5.5, Sanabria 5, Pandev 5.5, Pinamonti 6

Gol: Bremer, Lukic, Belotti

Ammoniti: Lyanco, Zaza, Masiello, Goldaniga

Assist: Verdi, Belotti

Voti fantacalcio Spal-Inter (0-4)

SPAL – Letica 6, Sala 5, Vicari 5.5, Bonifazi 5.5, Reca 5, Strefezza 6, Dabo 5, Valdifiori 4.5, Murgia 4.5, Cerri 5, Petagna 6, D’Alessandro 6, Cionek 6, Di Francesco 6, Tunjov SV, Salamon SV

INTER – Handanovic 6, Skriniar 6.5, Ranocchia 5.5, Bastoni 5.5, D’Ambrosio 6, Candreva 9.5, Pirola sv., Gagliardini 10, Borja Valero 6, Brozovic 6.5, Biraghi 10.5, Young 7.5, Eriksen 6.5, Sanchez 11, Esposito sv., Lautaro 6.5

Gol: Candreva, Biraghi, Sanchez, Gagliardini

Ammoniti: Valdifiori, Murgia, Bastoni, Biraghi, Ranocchia

Assist: Sanchez, Biraghi, Young

