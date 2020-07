Voti Fantacalcio 31° giornata di Serie A 2019/2020

Voti Fantacalcio della 31°giornata di Serie A: clamoroso a S.Siro, Rabiot e Ronaldo non bastano, Ibrahimovic apre la rimonta, con Kessie, Leao e Rebic. La Lazio poco prima non riesce a capitalizzare il vantaggio di Caicedo, si fa raggiungere da Babacar e Lucioni.

Una giornata che si è disputata in tre notti. Si è partiti martedì con la sfida a distanza Lecce-Lazio e Milan-Juventus. Mercoledì c’è stato il grosso delle sfide, con l’Atalanta impegnata contro la Sampdoria, il Napoli a Genova, la Roma in casa con il Parma. Giovedì Spal-Udinese e l’Inter in casa del Verona.

Voti fantacalcio Lecce-Lazio (2-1)

LECCE – Gabriel 5, Donati 5.5, Paz 6.5, Lucioni 10, Calderoni 6.5, Mancosu 2.5, Petriccione 6.5, Barak 6.5, Saponara 7, Falco 8, Babacar 9.5, Majer 6.5, Farias 6, Rispoli 6, Deiola 6.

LAZIO – Strakosha 4, Patric 4, Acerbi 4.5, Radu 4, Lazzari 6, Parolo 5, Leiva 5, Luis Alberto 6.5, Jony 4.5, Caicedo 8.5, Immobile 4, Luiz Felipe 6, Milinkovic-Savic 6, Lukaku 5.5, Cataldi 5.5, Adekanye 6.

Gol: Caicedo, Babacar, Lucioni

Ammoniti: Donati, Gabriel, Petriccione, Caicedo, Radu, Immobile

Assist: Falco, Saponara

Voti fantacalcio Milan-Juventus (4-2)

Una partita incredibile, con un primo tempo equilibrato. Poi ad inizio ripresa vengono fuori i bianconeri, con reti di Rabiot e Cristiano Ronaldo. Sembra finita, ma il Milan attuale è una squadra che non molla, ha carattere e resistenza. Nel giro di dieci minuti ribaltano la situazione con Ibrahimovic, Kessie e Leao. Quindi il sigillo finale è ad opera di Rebic. Un’impresa dei rossoneri che possono dargli la spinta per raggiungere l’Europa League.

MILAN – G. Donnarumma 4.5, Conti 5.5, Kjaer 5.5, Romagnoli 5, Hernandez 6, Kessié 10, Bennacer 6, Saelemaekers 5.5, Paquetà 4.5, Rebic 9.5, Ibrahimovic 9.5, Calhanoglu 6, Leao 10, Bonaventura 7, Calabria s.v., Krunic s.v.

JUVENTUS – Szczesny 1.5, Cuadrado 7, Bonucci 4.5, Rugani 5, Danilo 5, Bentancur 5, Pjanic 5.5, Rabiot 9.5, Bernardeschi 5, Higuain 5, Ronaldo 9.5, Matuidi 5, Costa 5, Ramsey 5, Alex Sandro 5, Muratore s.v.

Gol: Ibrahimovic, Kessie,Leao, Rebic, Rabiot, Ronaldo

Ammoniti: Paqueta, Bennacer, Rebic, Conti, Bonucci

Assist: Rebic, Bonaventura, Cuadrado

Voti fantacalcio Genoa-Napoli (1-2)

GENOA – Perin 6.5, Goldaniga 6.5, Zapata 6, Masiello 6, Biraschi 5, Ghiglione sv, Behrami 5.5, Lerager 6, Schone 6, Cassata 6.5 Iago Falque 5.5, Barreca 5.5, Sanabria 5.5, Pandev 6, Pinamonti 5.5, Favilli sv.

NAPOLI – Meret 6.5, Hysaj 6.5, Maksimovic 5, Manolas 6, Mario Rui 6.5, Elmas 6.5, Zielinski sv, Lobotka 6.5, Fabian Ruiz 6.5, Allan sv, Politano 5.5, Lozano 7, Mertens 6.5, Milik 6, Insigne 6.5, Younes sv.

Gol: Mertens, Goldaniga, Lozano

Ammoniti: Goldaniga

Assist: Schone, Insigne, Ruiz

Voti fantacalcio Fiorentina-Cagliari (0-0)

FIORENTINA – Dragowski 7, Cáceres 6, Ceccherini 6.5, Milenkovic 6, Lirola 6.5 , Dalbert 6, Duncan 6.5, Badelj 6, Pulgar 6, Venuti 5.5, Chiesa 5, Ghezzal 6, Vlahovic 5, Cutrone 6, Ribéry 7, Kouame 6.5.

CAGLIARI – Cragno 7, Walukiewicz 6, Klavan 6.5, Lykogiannis 6.5, Mattiello 6, Rog 6.5, Birsa 5.5, Nandez 6.5, Nainggolan 5.5, Joao Pedro 5.5, Simeone 6, Ionita 6, Ragatzu 5.5, Faragò sv

Gol: –

Ammoniti: Chiesa, Duncan, Mattiello, Lykogiannis

Assist: –

Voti fantacalcio Atalanta-Sampdoria

ATALANTA – Gollini 6.5, Toloi 10, Caldara 6, Djimsiti 5.5, Hateboer 6.5, Pasalic 6, Freuler 6, Gosens 6, Gomez 6.5, Ilicic 5.5, Zapata 6, Malinovskyi 7.5, Muriel 10, Sutalo s.v., Castagne s.v.

SAMPDORIA – Audero 4.5, Bereszynski 4.5, Colley 6.5, Yoshida 6.5, Murru 5.5, Depaoli 6, Thorsby 5.5, Ekdal 6, Linetty 6.5, Jankto 4.5, Gabbiadini 6, Ramirez s.v., Augello s.v., La Gumina s.v., D’Amico s.v.

Gol: Toloi, Muriel

Ammoniti: Djimsiti, Castagne, Gasperini (non dal campo), Thorsby, Jankto, Bereszynski, Ranieri (non dal campo). Espulsioni: Ranieri (non dal campo)

Assist: Malinovski

Voti fantacalcio Roma-Parma

ROMA – Lopez 5, Mancini 6, Cristante 5.5, Ibanez 5.5, Peres 7, Diawara 5.5, Veretout 10, Spinazzola 6.5, Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 10.5, Dzeko 5.5, Kolarov 6, Villar 5, Perez s.v., Zaniolo s.v.

PARMA – Sepe 4.5, Darmian 5.5, Iacoponi 6, Alves 6, Pezzella 5, Kucka 9, Hernani 5.5, Barillà 5, Kulusevski 5, Cornelius 6, Gervinho 5.5, Kurtic 5, Karamoh 5.5, Caprari s.v., Scozzarella s.v., Sprocati s.v.

Gol: – Mkhitaryan, Veretout, Kucka

Ammoniti: Cristante, Peres, Diawara, Mkhitaryan, Ibanez, Kurtic

Assist: Peres, Mkhitaryan

Voti fantacalcio Bologna-Sassuolo

BOLOGNA – Skorupski 3.5, Tomiyasu 5, Bani 5.5, Denswil 4.5, Dijks 4.5, Medel 5, Schouten 5, Orsolini 5, Svanberg 5, Barrow 9, Palacio 6, Sansone 5.5, Dominguez 5.5, Olsen 5, Baldursson 5.5, Cangiano s.v.

SASSUOLO – Consigli 5, Muldur 6, Chiriches 7, Peluso 6, Rogerio 6.5, Magnanelli 6.5, Locatelli 6, Berardi 10, Defrel 6.5, Haraslin 9.5, Caputo 6, Boga 6, Traoré 6, Ferrari 6, Bourabia s.v., Magnani s.v.

Gol: Barrow, Berardi, Haraslin

Ammoniti: Medel, Denswil, Dijks, Haraslin, Bourabia, Muldur, Rogerio

Assist: Muldur

Voti fantacalcio Torino-Brescia

TORINO – Sirigu 5, Lyanco 5.5, Nkoulou 5.5, Bremer 5, De Silvestri 6, Meité 5, Rincon 5.5, Ansaldi 6, Verdi 7.5, Zaza 8, Belotti 10, Aina 6, Lukic s.v., Berenguer s.v., Djidji s.v.

BRESCIA – Joronen 3, Sabelli 5.5, Papetti 5.5, Mateju 3, Martella 5.5, Dessena 6, Tonali 5, Bjarnason 6, Spalek 6, Torregrossa 9.5, Donnarumma 5, Zmrhal 5.5, Viviani 6, Ndoj s.v., Skrabb s.v., Ghezzi s.v.

Gol: autorete Mateju, Belotti, Zaza, Torregrossa

Ammoniti: Zaza, Papetti, Tonali, Donnarumma

Assist: Nessuno

Voti fantacalcio Spal-Udinese

SPAL – Letica 2, Vicari 5.5, Bonifazi 5, Felipe 5.5, Sala 5, Missiroli 5, Valdifiori 5.5, Murgia 5, D’Alessandro 5.5, Castro 5, Petagna 5, Dabo 6, Strefezza 5.5, Reca 5.5, Floccari 6, Cerri s.v.

UDINESE- Musso 6, Becao 6.5, De Maio 6.5, Nuytinck 6, Stryger Larsen 6, De Paul 7, Fofana 7, Walace 6, Zeegelaar 6, Lasagna 7, Okaka 7, Samir sv, Ter Avest sv, Nestorovski sv, Teodorczyk sv, Ballarini SV

Gol: De Paul, Okaka, Lasagna

Ammoniti: Nessuno

Assist: Fofana

Voti fantacalcio Verona-Inter

VERONA – Silvestri 5, Rrahmani 7.5, Kumbulla 6, Empereur s.v. , Gunter 5.5, Faraoni 5.5, Amrabat 6, Veloso 10.5, Dimarco 3.5, Adjapong 6, Pessina 6, Lazovic 9.5, Verre s.v., Stepinski 6, Di Carmine 5. All. Juric

INTER – Handanovic 4; Godin 5.5, de Vrij 5.5, Skriniar 4.5., Candreva 10, Gagliardini 5.5, Brozovic 5, Vecino 5.5, Young 6, Valero 5.5, Eriksen s.v., Sanchez 6, Lukaku 6.5, Martinez 6. All. Conte

Gol: Lazovic, Veloso, Candreva, autogol Dimarco

Ammoniti: Dimarco, Gunter, Amrabat, Borja Valero, Young

Assist: Dimarco, Rrahmani, Candreva

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS