Voti Fantacalcio 30° giornata di Serie A 2019/2020

Voti Fantacalcio 30esima giornata di Serie A: Assist e gol per Cuadrado e Ronaldo, in gol Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu per il Milan vittorioso contro la Lazio.

Questo turno è iniziato sabato 4 luglio ed è terminato domenica 5 luglio. Si è partiti con il derby della mole Juventus-Torino, si è proseguito con il match Lazio-Milan in serata. La giornata successiva ha visto l’Inter aprire con il Bologna e chiudersi con il derby del sud Napoli-Roma.

Voti fantacalcio Juventus-Torino

JUVENTUS – Buffon 5.5, Cuadrado 9.5, De Ligt 6, Bonucci 5.5, Danilo 6, Bentancur 7, Pjanic 4.5, Rabiot 6, Bernardeschi 5, Dybala 9.5, Ronaldo 10, Matuidi 6, Costa 6.5, Higuain s.v.

TORINO – Sirigu 2, Izzo 5, Lyanco 4.5, Bremer 6, De Silvestri 5.5, Meité 5, Lukic 5.5, Aina 5, Verdi 6.5, Berenguer 6, Belotti 9.5, Millico 5.5, Edera s.v., Ansaldi s.v., Djidji 3.

Gol: Dybala, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, autorete di Djidji

Ammoniti: Bonucci, Pjanic, De Ligt, Dybala, Izzo, Aina

Assist: Cuadrado, Ronaldo

Voti fantacalcio Sassuolo-Lecce

SASSUOLO: Consigli 4, Muldur 9.5, Marlon 5, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6, Bourabia 6, Locatelli 7.5, Berardi 10, Traoré 5.5, Boga 10, Caputo 9.5, Djuricic 5.5, Peluso 6, Magnanelli s.v., Toljan s.v.

Gol: Caputo, Berardi, Boga, Muldur, Lucioni, Mancosu

Ammoniti: Caputo, Djuricic, Marlon, Babacar, Petriccione, Paz, Tachsidis

Assist: Locatelli, Berardi, Calderoni

Voti fantacalcio Lazio-Milan

LAZIO – Strakosha 2.5, Patric 5, Acerbi 5.5, Radu 4.5, Lazzari 5.5, Milinkovic-Savic 5, Leiva 5, Parolo 5.5, Jony 5.5, Luis Alberto 5, Correa 4.5, Adekanye 5.5, Lukaku 5.5, Vavro 4.5, Cataldi 5.5, D. Anderson 5

MILAN – G. Donnarumma 6.5, Conti 6, Kjaer 6.5, Romagnoli 7, Hernandez 6, Kessié 6.5, Bennacer 7, Saelemaekers 6.5, Calhanoglu 10, Bonaventura 7.5, Ibrahimovic 10, Paquetà 5.5, Rebic 10, Calabria 6, Krunic 6, Biglia s.v.

Gol: Calhanoglu, Ibrahimovic, Rebic

Ammoniti: Lukaku, Paqueta

Assist: Ibrahimovic, Bonaventura

Voti fantacalcio Inter-Bologna

INTER – Handanovic 6.5, D’Ambrosio 5.5, De Vrij 5.5, Bastoni 4, Candreva 6.5, Brozovic 6, Vecino sv, Gagliardini 5.5, Borja Valero sv, Young 6.5, Biraghi sv., Eriksen 5.5, Sanchez 5.5, Lukaku 9.5, Lautaro 5, Esposito sv.

BOLOGNA – Skorupski 6.5, Tomiyasu 5, Bani 6, Danilo 5.5, Denswil 5, Dijks 5, Soriano 5.5, Dominguez 7.5, Baldursson sv, Schouten 6, Orsolini 5.5, Palacio 5.5, Barrow 10, Svanberg sv, Sansone 5.5, Juwara 9.5.

Gol: Lukaku, Juwara, Barrow

Ammoniti: Danilo, Bastoni, Palacio, Juwara, D’Ambrosio Espulsioni: Bastoni, Soriano

Assist: Dominguez

Voti fantacalcio Cagliari-Atalanta

CAGLIARI – Cragno 7, Carboni 3, Pisacane 6, Walukiewicz 6.5, Ioniță 5.5, Nández 6, Rog 6.5, Nainggolan 6, Lykogiannis 5.5, Simeone 6.5, João Pedro 5, Mattiello 6.5, Faragò 6, Birsa 6, Ragatzu 5.5, Klavan 6

ATALANTA – Sportiello 6, Caldara 6, Sutalo 6, Palomino 6, Hateboer 6, Castagne 6, Tameze 6.5, De Roon 6.5, Pasalic 6, Malinovskyi 7, Muriel 10, Zapata 5.5, Gomez 6, Ilicic 6, Gosens 6, Toloi sv

Gol: Muriel

Ammoniti: Carboni, Piscane, Nandez, Palomino, Hateboer Espulsioni: Carboni

Assist: Nessuno

Voti fantacalcio Brescia-Verona

BRESCIA – Joronen 6.5, Sabelli 6, Papetti 10, Mateju 6.5, Martella 6.5, Bjarnason 6, Tonali 6.5, Dessena 6, Spalek 6, Donnarumma 9.5, Torregrossa 6.5, Semprini 6, Zmrhal s.v., Viviani s.v.

VERONA – Silvestri 3.5, Rrahmani 5.5, Empereur 6.5, Kumbulla 6, Faraoni 5.5, Badu 6, Veloso 5.5, Lazovic 6, Borini 6, Zaccagni 6, Di Carmine 5.5, Verre 5.5, Lucas Felippe 6, Dimarco 5.5, Stepinski 5.5, Pazzini 5.5.

Gol: Papetti, Donnarumma

Ammoniti: Martella, Papetti, Spalek, Di Carmine

Assist: Tonali, Torregrossa

Voti fantacalcio Parma-Fiorentina

PARMA – Sepe 6, Darmian 6, Iacoponi 6, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 5, Kurtic 5, Brugman 4.5, Kucka 9, Karamoh 5, Kulusevski 5.5, Gervinho 5, Cornelius 5.5, Pezzella 6, Grassi 6, Siligardi s.v, Sprocati s.v

FIORENTINA – Terracciano 6, Milenkovic 6, Pezzella 5.5, Igor 5, Venuti 6, Benassi 5.5, Pulgar 13, Duncan 6.5, Dalbert 5.5, Ribery 6, Cutrone 4.5, Castrovilli 6.5, Lirola 5.5, Chiesa 6, Sottil s.v, Ceccherini s.v

Gol: Pulgar (2), Kucka

Ammoniti: Brugman, Kulusevski, Kucka, Kurtic, Venuti, Pezzella, Igor, MIlenkovic, Cutrone, Sottil

Assist: Nessuno

Voti fantacalcio Sampdoria-Spal

SAMPDORIA – Audero 6.5, Bereszynski 6.5, Yoshida 6, Colley 6.5, Augello 6.5, Linetty 13.5, Bertolacci 5.5, Ekdal 6.5, Jankto 6.5, Gaston Ramirez 7, Gabbiadini 9.5, La Gumina 6, Askildsen 6.5, Depaoli 6, Leris 6, D’Amico sv

SPAL – Letica 5, Cionek 4.5, Vicari 5, Bonifazi 5, Sala 4.5, Strefezza 6, Dabo 5, Missiroli 5, Murgia 6, Floccari 5, Cerri 5.5, Valdifiori 6, Salamon 6, Petagna 6.5, Castro 6, Tunjov sv

Gol: Linetty (2), Gabbiadini

Ammoniti: Bertolacci, Cionek

Assist: Ramirez

Voti fantacalcio Udinese-Genoa

UDINESE – Musso 7, Troost-Ekong 6, Nuytinck 6.5, Samir 6, Stryger Larsen 5.5, De Paul 7.5, Jajalo 6 , Fofana 11, Sema 6, Lasagna 10, Nestorovski 5, Ter Avest 6, Okaka 6, Zeegelaar 5, Teodorczyk s.v., Walace s.v.

GENOA – Perin 6, Romero 6, Goldaniga 5.5, Masiello 5,5, Biraschi 6.5, Behrami 5.5, Cassata 5, Sturaro 5, Lerager 4.5, Sanabria 5, Iago Falque 5.5, Soumaoro 6, Pinamonti 10, Pandev 9.5, Favilli sv, Destro sv

Gol: Fofana, Lasagna, Pandev, Pinamonti

Ammoniti: Sema, Stryger Larsen, Fofana, Goldaniga, Sturaro

Assist: Fofana, De Paul

Voti fantacalcio Napoli-Roma

NAPOLI – Meret 6, Di Lorenzo 5, Manolas 6.5, Maksimovic 6, Koulibaly 5.5, Mario Rui 8, Fabian 6.5, Elmas sv, Demme 5.5, Lobotka 6, Zielinski 5.5, Callejon 9, Lozano 6, Milik 6, Mertens 6, Insigne 10.

ROMA – Pau Lopez 7, Zappacosta 4.5, Mancini 5, Smalling 6, Ibanez 5, Spinazzola 5.5, Fazio 5 Veretout 5.5, Pellegrini 4.5, Mkhitaryan 9.5, Cristante 5, Kluivert 4, Dzeko 7.5, Zaniolo 6

Gol: Callejon, Mkhitaryan, Insigne

Ammoniti: Demme, Koulibaly, Lorenzo Pellegrini, Mancini, Veretout, Cristante

Assist: Mario Rui, Dzeko

