Voti Fantacalcio 29° giornata di Serie A 2019/2020

Voti Fantacalcio 29esima giornata di Serie A: Dybala, Ronaldo, Higuain, tridente a segno per i bianconeri. Mentre la Lazio in rimonta vince grazie a Luis Alberto (+3) ed Immobile (+3). Invece, per quanto riguarda il Milan, Leao ed un’autorete di Felipe danno solo un pareggio. Exploit del Sassuolo che sbanca Firenze, grazie ad una doppietta di Defrel (+6). Invece la Sampdoria regola il Lecce in trasferta con una doppietta di Ramirez su rigore. La Dea, a sua volta, non si ferma più, Pasalic (+3) e Toloi (+3) regalano la settima vittoria consecutiva in campionato. Altrettanto importante è il successo dell’Udinese in casa della Roma, grazie anche ad un doppio assist di De Paul (+2).

Ecco, quindi, che vi proponiamo la lista dei voti di questa ventinovesima giornata di Serie A, con dettaglio delle ammonizioni, espulsioni, reti ed assist.

Voti fantacalcio Torino-Lazio (1-2)

TORINO – Sirigu 6, Bremer 6.5, N’Koulou 6, Lyanco 6, Ola Aina 5.5, De Silvestri 6, Rincon 5.5, Lukic 5.5, Meitè 5.5, Verdi 4.5, Belotti 9.5, Berenguer 5, Ansaldi 5.5, Edera 5.5, Millico sv, DjiDji sv.

LAZIO – Strakosha 5, Patric 6, Acerbi 6, Radu 6, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6, Parolo 9.5, Luis Alberto 7.5, Jony 5.5, Caicedo 5, Immobile 9, Correa 6, Lukaku 6, Bastos s.v., D. Anderson s.v.

Gol: Belotti, Immobile, Luis Alberto

Ammoniti: Verdi, Immobile, Caicedo, Lukaku

Assist: Immobile, Luis Alberto

Voti fantacalcio Genoa-Juventus (1-3)

GENOA – Perin 3.5, Romero 6, Soumaoro 5.5, Masiello 4, Ghiglione 5, Behrami 5, Schone 5, Cassata 5 Sturaro 5, Pinamonti 9.5, Favilli 5.5, Lerager 5, Sanabria 6, Barreca 5.5, Biraschi s.v., Pandev s.v.

JUVENTUS – Szczesny 5, Cuadrado 6, De Ligt 6.5, Bonucci 6, Danilo 6, Bentancur 6.5, Pjanic 6, Rabiot 6.5, Bernardeschi 6, Dybala 11, Ronaldo 10.5, Douglas Costa 10, Ramsey 6, Higuain 6, Matuidi s.v., Olivieri s.v.

Gol: Dybala, Ronaldo, Douglas Costa, Pinamonti

Ammoniti: Favilli, Schone, Sturaro, Cassata, Masiello, Bonucci

Assist: Biraschi, Cuadrado, Pjanic, Dybala

Voti fantacalcio Inter-Brescia (6-0)

INTER – Handanovic 6, D’Ambrosio 9.5, De Vrij 6.5, Bastoni 7, Moses 7, Gagliardini 9.5, Valero 7, Barella 7, Young 11.5, Martinez 5.5, Sanchez 13, Ranocchia 6.5, Agoume 5.5, Candreva 9.5, Lukaku 6, Eriksen 10.

BRESCIA – Joronen -1, Sabelli 4.5, Papetti 4.5, Mateju 4, Semprini 4, Dessena 5, Tonali 5, Skrabb 4.5, Zmrhal 4.5, Ayé 4.5 Donnarumma 5, Torregrossa 6, Bjarnason 5, Mangraviti 5, Spalek 5.5, Ghezzi | s.v. | s.v.

Gol: Young, Sanchez, D’Ambrosio, Gagliardini, Eriksen, Candreva

Ammoniti: de Vrij, Agoume, Mateju, Semprini

Assist: Sanchez (2), Young, Eriksen

Voti fantacalcio Bologna – Cagliari (1-1)

BOLOGNA – Skorupski 5, Tomiyasu 5, Danilo 6, Bani 5, Dijks 5.5, Medel 6.5, Schouten 5, Orsolini 5.5, Soriano 6.5, Barrow 10, Palacio 6.5, Dominguez 6, Krejci 5.5, Sansone 5, Svanberg s.v.

CAGLIARI – Cragno 5.5, Walukiewicz 6, Ceppitelli 6, Carboni 6, Mattiello 6, Nandez 7, Nainggolan 7, Rog 6.5, Pellegrini 5, Joao Pedro 6, Simeone 9.5, Lykogiannis 6.5, Pisacane 6, Ionita s.v.

Gol: Barrow, Simeone

Ammoniti: Schouten, Tomiyasu, Dijks, Carboni, Luca Pellegrini

Assist: Nainggolan

Voti fantacalcio Spal-Milan (2-2)

SPAL – Letica 4.5, Tomovic 5.5, Vicari 3.5, Bonifazi 6, Sala 6, Valdifiori 5.5, Dabo 9, Valoti 9.5, D’Alessandro 5, Floccari 11, Petagna 5, Missiroli 6, Fares 5.5, Salamon 6, Strefezza 6, Cionek s.v.

MILAN – G. Donnarumma 4, Calabria 5.5, Gabbia 5, Romagnoli 6, Hernandez 5.5, Kessié 5, Bennacer 5.5, Castillejo 6, Paquetà 6.5, Calhanoglu 6.5, Rebic 5, Saelemaekers 6.5, Leao 9.5, Ibrahimovic 6, Laxalt 6, Bonaventura 5.5.

Gol: Valoti, Floccari, Leao, Autogol Vicari

Ammoniti: Valdifiori, Letica, Dabo, Di Biagio (no dal campo),

Assist: Dabo (2)

Voti fantacalcio Verona-Parma (3-2)

VERONA – Silvestri 4, Rrahmani 5.5, Gunter 6, Dawidowicz 5.5, Faraoni 5.5, Amrabat 6.5, Veloso 6, Dimarco 5.5, Verre 7.5, Borini 5.5, Di Carmine 9.5, Lazovic 5.5, Empereur 5, Zaccagni 10, Pessina 9, Badu s.v.

PARMA – Sepe 3.5, Laurini 6, Iacoponi 5.5, Alves 5.5, Gagliolo 9.5, Brugman 6, Hernani 5, Barillà 5, Kulusevski 9.5, Cornelius 6, Caprari 5, Kurtic 5.5, Gervinho 5, Karamoh 5, Darmian s.v., Siligardi s.v.

Gol: Di Carmine, Zaccagni, Pessina, Kulusevski, Gagliolo

Ammoniti: Empereur, Pessina, Barilla, Iacoponi, Hernani,

Assist: Veloso, Verre, Cornelius.

Voti fantacalcio Fiorentina-Sassuolo (1-3)

FIORENTINA – Dragowski 3, Milenkovic 5, Pezzella 5.5, Ceccherini 4.5, Lirola 4.5, Ghezzal 4.5, Pulgar 4 Castrovilli 3.5, Dalbert 4, Chiesa 4, Ribery 6, Cutrone 9, Igor s.v., Duncan 7, Sottil s.v., Benassi s.v.

SASSUOLO: Consigli 5.5, Muldur 10, Chiriches 6, Ferrari 6.5, Rogerio 5.5, Magnanelli 7, Locatelli 7, Traoré 6, Djuricic 8.5, Boga 7.5, Defrel 13.5, Kyriakopoulos 6, Berardi 6, Bourabia 6, Caputo s.v., Ghion s.v.

Gol: Defrel (2), Muldur, Cutrone

Ammoniti: Pulgar, Ceccherini, Castrovilli, Ghezzal, Rogerio, Traorè, De Zerbi (non dal campo)

Assist: Duncan, Djuricic

Voti fantacalcio Lecce-Sampdoria (1-2)

LECCE – Gabriel 5, Rispoli 5.5, Donati 6.5, Meccariello 5.5, Paz 4.5, Calderoni 6, Barak 5.5, Tachtsidis 4.5, Mancosu 9, Saponara 6.5, Falco 5, Babacar 6, Petriccione 6.5, Farias 5.5, Shakov SV, Vera SV.

SAMPDORIA – Audero 5, Bereszynski 5.5, Yoshida 6, Colley 6.5, Augello 6, Depaoli 6, Thorsby 4.5, Ekdal 6, Jankto 6, Ramirez 12.5, Bonazzoli 4.5, Gabbiadini 6, Vieira SV, Murru SV, Leris SV

Gol: Mancosu, Ramirez (2)

Ammoniti: Paz, Mancosu, Augello, Thorsby, Bereszynski

Assist: Nessuno

Voti fantacalcio Atalanta-Napoli (2-0)

ATALANTA – Gollini 6, Toloi 6.5, Caldara 7, Djimsiti 6, Castagne 7, De Roon 6,5, Freuler 7, Gosens 10, Pasalic 9,5, Gomez 8.5, Zapata 6.5, Palomino 6, Hateboer s.v, Muriel s.v, Tameze s.v, Sutalo s.v.

NAPOLI – Ospina 6, Di Lorenzo 5.5, Maksimovic 5.5, Koulibaly 5, Rui 5, Ruiz 5, Demme 5.5, Zielinski 6, Politano 5.5, Mertens 5.5, Insigne 5.5, Meret 3.5, Milik 5.5, Lozano 6.5, Callejon 5.5, Lobotka 6

Gol: Pasalic, Gosens

Ammoniti: Toloi, Mario Rui

Assist: Gomez, Toloi

Voti fantacalcio Roma-Udinese (0-2)

ROMA – Mirante 4, Peres 5, Smalling 6, Fazio 4.5, Kolarov 4.5, Cristante 5, Diawara 5, Perez 6.5, Perotti 3, Under 6, Kalinic 4, Mkhitaryan 4.5, Zappacosta 5.5, Villar 4.5, Ibanez 4.5, Dzeko 5.5

UDINESE – Musso 6.5, Becao 6, De Maio 7, Nuytinck 6.5, Larsen 6.5, De Paul 8, Jajalo 7, Walace 6, Zeegelaar 5.5, Okaka 4.5, Lasagna 10, Teodorczyk 6.5, Fofana 6.5, Nestorovski 10, Ter Avest 6, Samir s.v.

Gol: Lasagna, Nestorovski

Ammoniti: Mkhitaryan, Villar, Ibanez, Zeegelaar, Okaka,

Assist: De Paul (2)

