Voti Fantacalcio 28° giornata di Serie A 2019/2020

Voti Fantacalcio 28esima giornata di Serie A: Immobile è tornato al gol (+3), Luis Alberto decisivo (+3); Il Genoa rimonta con due calci di rigore, Iago Falque e Pinamonti. Gran gol di Nandez e Nainggolan, Belotti non è da meno.

Questa giornata, la 28esima di Serie A, si è svolta in tre giorni. A partire dal match Juventus-Lecce giocato venerdì, quindi tra partite al sabato e il resto del turno la domenica.

Voti fantacalcio Juventus-Lecce

La vecchia signora come un diesel viene fuori alla lunga distanza e nella ripresa realizza le reti che portano 3 punti importanti nella lotta scudetto. A segno tutti gli attaccanti, Dybala (+3), Cristiano Ronaldo (+3) e Higuain (+3), oltre alla gioia per la marcatura del giovane De Ligt.

JUVENTUS – Szczęsny 6, Cuadrado 6, de Ligt 9.5, Bonucci 6, Matuidi 6, Rabiot 5.5, Pjanić 6, Bentancur 6, Cristiano Ronaldo 12, Dybala 10, Bernardeschi 5,5, Douglas Costa 7.5, Higuain 6.5, Ramsey 6

LECCE – Gabriel 2.5, Donati 6.5, Lucioni 3, Paz 6, Rispoli 6, Petriccione 6.5, Rossettini 4, Tachtsidis 5.5 Shakhov 5, Vera 5.5, Calderoni 5.5, Mancosu 5.5, Barak 6, Falco 5, Babacar 5,5

Gol: Dybala, Ronaldo, Higuain, De Ligt

Ammoniti: Bentacur Espulsioni: Lucioni

Assist: Cristiano Ronaldo (2), Douglas Costa

Voti fantacalcio Brescia-Genoa

Una partita in cui le due formazioni si sono suddivise la posta in palio. Meglio i lombardi nella prima frazione, che vanno in vantaggio di due gol nel primo quarto d’ora grazie a Donnarumma (+3) e Semprini (+3), per poi subire la rimonta ligure nella ripresa grazie alle reti di Iago Falque e Pinamonti.

BRESCIA – Joronen 4.5, Sabelli 7, Papetti 6, Mateju 6, Semprini 6.5, Bjarnason 6.5,Tonali 5.5, Dessena 5, Zhmral 5, Torregrossa 6.5, Donnarumma 7, Skrabb 6, Martella 6, Aye 6, Ghezzi SV, Romulo SV

GENOA – Perin 4, Romero 6.5, Soumaoro 5, Zapata 5, Biraschi 5.5, Behrami 5.5, Sturaro 5.5, Barreca 5, Iago Falque 9.5, Destro 5.5, Pinamonti 9.5, Pandev 6.5, Schone 6, Sanabria 6, Ghiglione 5.5, Lerager 6.

Gol: Donnarumma, Semprini, Iago Falque, Pinamonti

Ammoniti: Mateju, Dessena, Byarnason, Sabelli, Zapata, Birashi

Assist: Byarnason, Sabelli

Voti fantacalcio Cagliari-Torino

Una partita controllata dai padroni di casa, che riescono a portarsi sul 2-0 alla fine della prima frazione grazie a Nandez e Simeone. Ad inizio ripresa aumentano il vantaggio con Nainngolan, il Toro prova a recuperare con Bremer e Belotti, ma Joao Pedro su rigore chiude i conti.

CAGLIARI – Cragno 4.5, Carboni 5.5, Ceppitelli 6, Walukiewicz 6.5, Lykogiannis 7, Mattiello 6, Nandez 10.5, Rog 6.5, Nainggolan 10.5, Joao Pedro 11, Simeone 9,5, Cigarini 5.5, Ionita 5.5, Pellegrini 6.5, Cacciatore sv, Ragatzu sv

TORINO – Sirigu 6, De Silvestri 5.5, Izzo 5, N’Koulou 5, Bremer 6, Aina 6.5, Rincon 5, Meité 5.5, Edera 5, Berenguer 9, Belotti 9.5, Ansaldi 6.5, Verdi 7, Lukic 6, Singo 6, Millico 6

Gol: Nandez, Simeone, Nainggolan, Joao Pedro, Berenguer, Belotti

Ammoniti: Mattiello, Cigarini, Carboni Espulsioni: Zenga

Assist: Lykogiannis, Joao Pedro, O.Aina, Verdi

Voti fantacalcio Lazio-Fiorentina

Una partita che vede gli ospiti più propositivi e vanno in vantaggio alla metà della prima frazione con Ribéry. La formazione di casa solo nella ripresa riesce a recuperare la situazione con il pareggio di Immobile su rigore e la rete decisiva di Luis Alberto.

LAZIO – Strakosha 4.5, Patric 5, Acerbi 6, Bastos 5, Lazzari 6.5, Milinković-Savić 5, Parolo 5, Luis Alberto 7, Jony 5.5, Caicedo 5.5, Immobile 6, Radu 5.5, Correa 6, Marusic SV, Lukaku SV, Anderson.

FIORENTINA – Drągowski 6, Milenković 5.5, Pezzella 6, Ceccherini 6.5, Lirola 6, Ghezzal 6.5, Badelj 6, Castrovilli 6, Dalbert 7, Cutrone 5, Ribéry 10, Igor 5.5, Vlahović 5, Venuti 5.5, Sottil SV, Pulgar SV

Gol: Ribéry, Immobile, Luis Alberto

Ammoniti: Parolo, Milinkovic-Savic, Bastos, Jony, Radu, Dalbert, Milenkovic. Espulsioni: Vlahovic, Inzaghi

Assist: Dalbert

Voti fantacalcio Milan-Roma

Una partita che all’inizio sembrava potesse indirizzarsi verso i giallorossi, ma poi lentamente sono usciti fuori i rossoneri. Nell’ultimo quarto d’ora piazzano le zampate vincenti con Rebic (+3) e Calhanoglu (+3) su rigore.

MILAN – Donnarumma 6; Conti 6, Kjaer 6.5, Romagnoli 6.5,Hernandez 6.5, Kessiè 6, Bennacer 6, Castillejo 5, Bonaventura 5.5, Calhanoglu 9.5, Rebic 9, Paquetá 6, Saelemaekers 6, Leao 6

ROMA – Mirante 6.5, Zappacosta 5, Smalling 5.5, Mancini 6, Spinazzola 5, Cristante 5.5, Veretout 5.5, Kluivert 5, Pellegrini 5, Mhkytarian 6, Dzeko 5.5, Perez 5, Kalinic 5, Pastore 5, Diawara 5.5, Perotti 5

Gol: Rebic, Calhanoglu

Ammoniti: Castillejo, Rebic, Lorenzo Pellegrini, Veretout

Assist: Nessuno

Voti fantacalcio Udinese-Atalanta

UDINESE – Musso 7, Troost-Ekong 5, Nuytinck 6, Samir 6, Larsen 6, Walace 6, Jajalo 5.5, Fofana 7.5, Sema 6.5, Teodorczyk 5, Lasagna 13, Zeegelaar 7, Becao 5, Okaka, Nestorovski SV, Ter Avest SV

ATALANTA – Gollini 6, Toloi 6, Caldara 5, Djimsiti 5, Hateboer 5.5, Pasalic 5.5, Freuler 6.5, Castagne 6, Malinovskyi 6, Gomez 10.5, D.Zapata 9.5, Palomino 6, Muriel 13, Gosens 6, De Roon 6, Ilicic SV

Gol: Lasagna (2), Muriel (2), Zapata

Ammoniti: Becao, Zeegelaar, Malinovsky, Caldara

Assist: Gomez (2), Fofana, Zeegelaar

Voti fantacalcio Napoli-Spal

NAPOLI – Meret 6, Mario Rui 6, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Hysaj 6, Fabian ruiz 7, Lobotka 6.5, Elmas 6.5, Insigne 6.5, Mertens 7, Callejon 6.5, Younes 6.5, Lozano 6.5, Milik sv, Ghoulam sv, Manolas sv

SPAL – Letica 5.5, Cionek 5, Vicari 5.5, Felipe 5.5, Reca 6.5, Strefezza 5.5, Murgia 5, Missiroli 5.5, Fares 5.5, Petagna 7, Cerri 5, Valoti 6.5, D’Alessandro 6, Dabo sv, Floccari sv

Gol: Mertens, Callejon, Younes, Petagna

Ammoniti: Valoti, Fares, Felipe

Assist: Ruiz (2), Elmas, Reca

Voti fantacalcio Sassuolo-Verona

SASSUOLO – Consigli 6, Muldur 5, Magnani 5, Peluso 5.5, Kyriakopoulos 6, Bourabia 4, Locatelli 6, Berardi 6, Defrel 6.5, Haraslin 6.5, Caputo 7, Rogerio 10, Boga 14, Traorè 5.5, Chiriches S.V., Obiang S.V.

VERONA – Silvestri 7, Rrahmani 5.5, Gunter 6.5, Kumbulla 5.5, Adjapong 5.5, Amrabat 6, Veloso 5.5, Lazovic 11.5, Pessina 9.5, Zaccagni 6, Stepinski 10.5, Empereur 6, Pazzini 5.5, Badu 5, Verre S.V.

Gol: Boga (2), Rogerio, Lazovic, Stepinski, Pessina

Ammoniti: Magnani, Bourabia, Kumbulla, Stepinski, Juric (non dal campo)

Assist: Defrel, Caputo, Peluso, Stepinski, Lazovic

Voti fantacalcio Sampdoria-Bologna

SAMPDORIA – Audero 6, Bereszynski 5.5, Tonelli 5.5, Colley 6, Murru 5.5, Depaoli 5.5, Vieira 5.5, Ekdal 4.5, Linetty 5, La Gumina 6, Gabbiadini 6, Bonazzoli 9.5, Yoshida 5, Augello 7.5, Ramirez SV, Leris SV

BOLOGNA – Skorupski 5.5, Tomiyasu 6, Danilo 6, Bani 6, Dijks 6.5, Poli 6, Medel 5.5, Soriano 5, Orsolini 10, Palacio 6, Sansone 6, Barrow 11.5, Schouten 6.5, Dominguez SV, Svanberg SV, Cangiano SV.

Gol: Barrow, Orsolini, Bonazzoli

Ammoniti: Ekdal, Tonelli, Yoshida, Medel

Assist: Augello, Barrow

Voti fantacalcio Parma-Inter

PARMA – Sepe 6, Laurini 5.5, Darmian sv, Dermaku 6, Regini 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 6.5, Pezzella 5.5, Kurtic 5, Scozzarella 6.5, Hernani 6, Kucka 5.5, Kulusevski 6.5, Cornelius 6, Gervinho 7, Brugman sv.

INTER – Handanovic 6, Godin 5, Bastoni 7, De Vrij 6,5, D’Ambrosio 5.5, Candreva 5, Moses 6.5, Barella 6, Gagliardini 5.5, Biraghi 5, Young 6, Eriksen 5.5, Sanchez 6, Lautaro 6, Borja Valero sv., Lukaku 6

Gol: Gerviny, De Vrij, Bastoni

Ammoniti: Dermaku, Kucka, Kurtic, D’Aversa (non dal campo), Gagliardini, Martinez, Godin, Moses

Assist: Kucka, Martinez, Moses

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS