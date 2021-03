Voti Fantacalcio Live Gazzetta Corriere – 24° giornata Serie A 2020-21

Inter sempre più prima e, apparentemente, inarrestabile: questo ha detto la ventiquattresima giornata di Serie A, che ha assistito all’ennesimo (mezzo) passo falso della Juventus, fermata sul pareggio dal Verona al Bentegodi, mentre i nerazzurri hanno piegato al proprio strapotere il Genoa già dopo 30 secondi. Esce rafforzato il Milan che, sull’orlo di una nuova crisi, ritrova in una notte la compattezza e la brillantezza necessarie per avere ragione della Roma, e tenersi gelosamente stretto il secondo posto in classifica. Come ogni lunedì, noi di Stadiosport, vi offriamo la rassegna dei voti assegnati a ciascun singolo protagonista della giornata al Fantacalcio.

Voti Fantacalcio Spezia-Parma

SPEZIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Provedel | 7 | 5

Vignali | 5 | 5

Ismajli | 6 | 6

Erlic | 5,5 | 5,5

Bastoni | 5 | 5

Estevez | 5 | 5

Ricci | 5 | 4,5 Ammonito

Maggiore | 7 | 8 Assist

Saponara | 5,5 | 5,5

Agudelo | 5 | 5

Gyasi | 7.5 | 13,5 Doppietta

Verde | 6 | 7 Assist

Sena | 6 | 6

Acampora | 5,5 | 5 Ammonito

Nzola | 6,5 | 6 Ammonito

Dell’Orco | sv | sv

All. Italiano | 6 | 6

PARMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sepe | 6,5 | 4,5

Conti | 5 | 5

Osorio | 5,5 | 5,5

Gagliolo | 5,5 | 5 Ammonizione

Pezzella | 6 | 6

Kucka | 7 | 7

Hernani | 6,5 | 9 Gol e ammonizione

Kurtic | 6 | 5,5 Ammonizione

Karamoh | 7 | 10 Gol

Brunetta | 5,5 | 6 Assist e ammonizione

Mihaila | 6 | 6

Busi | 6 | 6

Grassi | 5,5 | 5,5

Valenti | sv | sv

Man | sv | sv

All. D’Aversa | 6,5 | 6,5

Voti Fantacalcio Bologna-Lazio

BOLOGNA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Skorupski | 8 | 11 Rigore parato

De Silvestri | 6,5 | 6,5

Danilo | 7 | 6,5 Ammonizione

Soumaoro | 7 | 7

Mbaye | 7,5 | 10,5 Gol

Dominguez | 6 | 6

Svanberg | 7 | 7

Orsolini | 6,5 | 6,5

Soriano | 7 | 7

Sansone | 7,5 | 10,5 Gol

Barrow | 7 | 8 Asist

Schouten | 5,5 | 5,5

Olsen | 5,5 | 5,5

Poli | 6 | 6

Vignato | sv | sv

Palacio | sv | sv

All. Mihajlovic | 8 | 8

LAZIO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Reina | 5,5 | 3,5

Patric | 4 | 3,5 Ammonizione

Hoedt | 4,5 | 4 Ammonizione

Acerbi | 5 | 5

Lazzari | 4,5 | 4,5

Milinkovic | 5,5 | 5,5

Leiva | 5 | 5

Luis Alberto | 5 | 5

Marusic | 4,5 | 4,5

Correa | 5 | 5

Immobile | 4,5 | 1,5 Rigore fallito

Lulic | 5,5 | 5,5

Pereira | 5 | 5

Muriqi | 5 | 5

Cataldi | 5 | 5

Caicedo | 5 | 5

All. Inzaghi | 4,5 | 4,5

Voti Fantacalcio Verona-Juventus

VERONA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Silvestri | 6 | 5

Magnani | 6,5 | 6,5

Gunter | 6 | 6

Lovato | 5 | 5

Faraoni | 6 | 6

Sturaro | 5,5 | 5,5

Ilic | 5,5 | 5,5

Dimarco | 5 | 5

Barak | 6,5 | 9 Gol e ammonizione

Zaccagni | 6,5 | 6,5

Lasagna | 5 | 5

Veloso | 7 | 7

Lazovic | 7 | 8 Assist

Vieira | 6 | 6

Dawidowicz | sv | sv Ammonizione

Bessa | sv | sv

All. Juric | 7 | 7

JUVENTUS

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Szczesny | 6,5 | 5,5

Demiral | 5 | 5

De Ligt | 6 | 5,5 Ammonizione

Alex Sandro | 5 | 5

Chiesa | 6,5 | 7,5 Assist

Rabiot | 6 | 6

Bentancur | 5,5 | 5,5

Ramsey | 5 | 4,5 Ammonizione

Bernardeschi | 5,5 | 5,5

Kulusevski | 5,5 | 5,5

Ronaldo | 6,5 | 9,5 Gol

McKennie | 6 | 6

Di Pardo | sv | sv

All. Pirlo | 5,5 | 5,5

Voti Fantacalcio Sampdoria-Atalanta

SAMPDORIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Audero | 7 | 5

Bereszynski | 5,5 | 5,5

Ferrari | 6 | 6

Yoshida | 6 | 6

Augello | 6 | 6

Jankto | 5,5 | 5,5

Thorsby | 5,5 | 5,5

Ekdal | 6 | 5,5 Ammonizione

Damsgaard | 6,5 | 6,5

La Gumina | 5,5 | 5,5

Verre | 6 | 6

Keita | 5 | 5

Quagliarella | 6 | 6

Ramirez | 5 | 5

Candreva | 5 | 5

All. Ranieri | 5,5 | 5,5

ATALANTA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sportiello | 6,5 | 6,5

Toloi | 6,5 | 6 Ammonizione

Romero | 7 | 7

Palomino | 6,5 | 6,5

Maehle | 6 | 7 Assist

de Roon | 6,5 | 6 Ammonizione

Freuler | 6 | 5,5 Ammonizione

Gosens | 7 | 10 Gol

Malinovskyi | 7 | 10 Gol

Pasalic | 5,5 | 5,5

Muriel | 6,5 | 6,5

Ilicic | 6,5 | 6,5

Pessina | 6,5 | 6,5

Miranchuk | sv | sv

All. Gritti | 7 | 7

Voti Fantacalcio Crotone-Cagliari

CROTONE

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cordaz | 6,5 | 4,5

Pereira | 6 | 6

Magallan | 5,5 | 5 Ammonizione

Golemic | 5,5 | 5,5

Luperto | 5 | 5

Rispoli | 6 | 6

Vulic | 6 | 6

Molina | 6,5 | 6,5

Messias | 5 | 5

Ounas | 7 | 7

Di Carmine | 5,5 | 5 Ammonizione

Zanellato | 5 | 5

Eduardo | 5 | 5

Reca | 5,5 | 5,5

Simy | 5 | 5

All. Stroppa | 6 | 6

CAGLIARI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cragno | 7 | 7

Ceppitelli | 7 | 6,5 Ammonizione

Godin | 7,5 | 7,5

Rugani | 6 | 5,5 Ammmonizione

Nandez | 6,5 | 6,5

Marin | 6 | 6

Nainggolan | 6 | 6

Duncan | 6 | 6

Lykogiannis | 5,5 | 5,5 Assist ed espulsione

Pavoletti | 7,5 | 10,5 Gol

Joao Pedro | 6,5 | 9,5 Gol

Simeone | 6 | 6

Deiola | 6 | 6

Asamoah | 6 | 6

All. Semplici | 6,5 | 6,5

Voti Fantacalcio Inter-Genoa

INTER

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Handanovic | 6 | 6

Skriniar | 6,5 | 6,5

de Vrij | 6,5 | 6,5

Bastoni | 6,5 | 6,5

Darmian | 7 | 10 Gol

Barella | 7 | 7

Brozovic | 6,5 | 6,5

Eriksen | 6,5 | 6,5

Perisic | 6 | 6

Martinez | 7 | 7

Lukaku | 8 | 12 Gol e assist

Gagliardini | 6 | 6

Sanchez | 6,5 | 9,5 Gol

D’Ambrosio | sv | sv

Young | sv | sv

Vidal | sv | sv

All. Conte | 7 | 7

GENOA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Perin | 7 | 4

Zapata | 5 | 4,5 Ammonizione

Radovanovic | 5 | 5

Goldaniga | 5,5 | 5,5

Ghiglione | 5,5 | 5,5

Melegoni | 5 | 5

Rovella | 5,5 | 5,5

Strootman | 5 | 4,5 Ammonizione

Czyborra | 5 | 5

Scamacca | 5,5 | 5,5

Pjaca | 5 | 5

Onguene | 4,5 | 4,5

Behrami | 5 | 5

Pandev | 5 | 5

Shomurodov | 5 | 5

Portanova | 5,5 | 5,5

All. Ballardini | 5 | 5

Voti Fantacalcio Udinese-Fiorentina

UDINESE

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Musso | 6 | 6

Becao | 6 | 6

Nuytinck | 6,5 | 6,5

Bonifazi | 6,5 | 6,5

Molina | 6 | 6

De Paul | 6,5 | 7,5 Assist

Walace | 5 | 5

Makengo | 5,5 | 5,5

Larsen | 6 | 6

Llorente | 5,5 | 5 Ammonizione

Nestorovski | 6,5 | 9,5 Gol

Arslan | 6,5 | 6,5

Braaf | 6 | 6

De Maio | sv | sv

All. Gotti | 6 | 6

FIORENTINA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Dragowski | 6 | 5

Milenkovic | 4,5 | 4,5

Pezzella | 6 | 6

Quarta | 6,5 | 6 Ammonizione

Malcuit | 4,5 | 4,5

Pulgar | 5 | 5

Castrovilli | 5,5 | 5,5

Biraghi | 6 | 6

Eysseric | 5,5 | 5,5

Ribery | 6 | 6

Vlahovic | 5,5 | 5,5

Kokorin | 5 | 4,5 Ammonizione

Amrabat | sv | sv

Caceres | sv | sv

Valero | sv | sv

Montiel | sv | sv

All. Prandelli | 5 | 5

Voti Fantacalcio Napoli-Benevento

NAPOLI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Meret | 6 | 6

Di Lorenzo | 6 | 5,5 Ammonizione

Rrahmani | 6 | 6

Koulibaly | 5 | 4 Espulsione

Ghoulam | 6 | 6

Ruiz | 6 | 6

Bakayoko | 6 | 6

Politano | 6,5 | 9,5 Gol

Zielinski | 6,5 | 6,5

Insigne | 6 | 6

Mertens | 6,5 | 9,5 Gol

Elmas | sv | sv

Maksimovic | sv | sv

Hysaj | sv | sv

All. Gattuso | 6 | 6

BENEVENTO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Montipò | 5,5 | 3,5

Depaoli | 6 | 6

Tuia | 5,5 | 5,5

Barba | 6 | 5,5 Ammonizione

Foulon | 5 | 5

Viola | 5,5 | 5,5

Schiattarella | 5,5 | 5,5

Hetemaj | 6 | 5,5 Ammonizione

Caprari | 5 | 5

Ionita | 5,5 | 5,5

Lapadula | 5 | 5

Insigne | 5 | 5

Letizia | 5,5 | 5,5

Sau | 5 | 5

Gaich | 5,5 | 5,5

Moncini | sv | sv

All. Inzaghi | 5,5 | 5,5

Voti Fantacalcio Roma-Milan

ROMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Lopez | 6,5 | 4,5

Mancini | 5,5 | 5,5

Cristante | 6 | 6

Fazio | 5 | 4,5 Ammonizione

Karsdorp | 5,5 | 5,5

Villar | 5,5 | 5,5

Veretout | 7 | 10 Gol

Spinazzola | 6,5 | 7,5 Assist

Pellegrini | 6 | 5,5 Ammonizione

Mkhitaryan | 6 | 5,5 Ammonizione

Mayoral | 5 | 5

Peres | 5,5 | 5,5

El Shaarawy | 5,5 | 5,5

Diawara | sv | sv

Pedro | sv | sv

All. Fonseca | 5,5 | 5,5

MILAN

NOME | VOTO | FANTA VOTO

G. Donnarumma | 6 | 5

Calabria | 6,5 | 6 Ammonizione

Kjaer | 6,5 | 6,5

Tomori | 6,5 | 6,5

Hernandez | 6,5 | 6,5

Kessie | 7 | 10 Gol

Tonali | 6 | 6

Saelemaekers | 6,5 | 7 Assist e ammonizione

Calhanoglu | 5,5 | 5,5

Rebic | 7 | 10 Gol

Ibrahimovic | 5,5 | 5,5

Diaz | 6 | 6

Leao | 6 | 6

Krunic | 6 | 6

Castillejo | sv | sv Ammonizione

Meite | sv | sv

All. Pioli | 7 | 7

