Voti Fantacalcio 18^ giornata Serie A 2020-21

La diciottesima giornata di Serie A ha confermato la supremazia delle due milanesi. In particolar modo l’inter, che ha prevalso nettamente nel big match contro la Juventus, uscita sconfitta con un sonoro 2-0. Il Milan di Pioli risponde colpo su colpo e ha espugnato Cagliari nonostante abbia dovuto disputare l’ultimo quarto d’ora in inferiorità numerica. Noi di StadioSport, come di consueto dopo ogni turno di campionato, vi offriamo la rassegna dei voti assegnati al Fantacalcio.

Voti Fantacalcio Lazio-Roma

LAZIO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Reina | 7 | 7

Luiz Felipe | 7 | 6,5 Ammonizione

Acerbi | 7 | 6,5 Ammonizione

Radu | 6,5 | 6 Ammonizione

Lazzari | 8 | 9 Assist

Milinkovic | 7 | 6,5 Ammonizione

Leiva | 6,5 | 6 Ammonizione

Luis Alberto | 8 | 14 Doppietta

Marusic | 7 | 7

Caicedo | 6 | 6

Immobile | 7,5 | 10,5 Gol

Escalante | 6 | 6

Akpa-Akpro | 6,5 | 7,5 Assist

Patric | 6 | 6

Muriqi | 6 | 6

Hoedt | sv | sv

All. Inzaghi | 8 | 8

ROMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Lopez | 6 | 3

Ibanez | 4 | 4

Smalling | 5 | 4,5 Ammonizione

Mancini | 5,5 | 5 Ammonizione

Karsdorp | 5 | 5

Villar | 5 | 5

Veretout | 5 | 5

Spinazzola | 4,5 | 4,5

Pellegrini | 5 | 5

Mkhitaryan | 5 | 4,5 Ammonizione

Dzeko | 5 | 5

Pedro | 5 | 4,5 Ammonizione

Cristante | 5 | 5

Mayoral | 5 | 5

Peres | 5 | 5

All. Fonseca | 4,5 | 4,5

Voti Fantacalcio Bologna-Verona

BOLOGNA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Skorupski | 7 | 7

De Silvestri | 6 | 6

Danilo | 6 | 6

Tomiyasu | 7 | 7

Dijks | 6,5 | 6 Ammonizione

Schouten | 6,5 | 6,5

Dominguez | 6,5 | 6 Ammonizione

Orsolini | 7 | 10 Gol

Soriano | 7 | 7

Vignato | 6,5 | 6,5

Barrow | 5,5 | 5,5

Svanberg | 6 | 6

Palacio | 6 | 6

Olsen | 6 | 6

Sansone | sv | sv

All. Mihajlovic | 7 | 7

VERONA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Silvestri | 5,5 | 4,5

Gunter | 6 | 6

Magnani | 5,5 | 5,5

Dimarco | 5,5 | 5,5

Faraoni | 5,5 | 5,5

Dawidowicz | 5,5 | 5,5

Ilic | 6,5 | 6,5

Lazovic | 5,5 | 5,5

Barak | 6 | 6

Zaccagni | 6 | 5,5 Ammonizione

Kalinic | 5 | 5

Di Carmine | 5,5 | 5,5

Colley | 5,5 | 5,5

Bessa | sv | sv

All. Juric | 6 | 6

Voti Fantacalcio Torino-Spezia

TORINO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sirigu | 6,5 | 6,5

Izzo | 6 | 6

Bremer | 6 | 6

Buongiorno | 6 | 5,5 Ammonizione

Singo | 6 | 6

Segre | 6 | 6

Lukic | 5 | 5

Linetty | 4,5 | 4 Ammonizione

Murru | 5 | 5

Verdi | 4,5 | 4,5

Belotti | 5,5 | 5,5

Zaza | 5 | 5

Lyanco | 5,5 | 5 Ammonizione

Ansaldi | 6,5 | 6,5

Gojak | 6 | 6

All. Giampaolo | 4,5 | 4,5

SPEZIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Provedel | 6 | 6

Vignali | 4 | 3 Espulsione

Terzi | 6 | 6

Chabot | 6 | 6

Marchizza | 6,5 | 6 Ammonizione

Maggiore | 7 | 7

Agoume | 7 | 7

Pobega | 7 | 6,5 Ammonizione

Gyasi | 6,5 | 6 Ammonizione

Piccoli | 6,5 | 6,5

Farias | 6 | 6

Estevez | 5,5 | 5,5

Ramos | sv | sv

Erlic | sv | sv

Galabinov | sv | sv

Deiola | sv | sv

All. Italiano | 7 | 7

Voti Fantacalcio Udinese-Sampdoria

UDINESE

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Musso | 6 | 4

Becao | 6 | 6

Bonifazi | 6 | 6

Samir | 6 | 6

Larsen | 6 | 6

De Paul | 6,5 | 9,5 Gol

Walace | 5,5 | 5,5

Mandragora | 5 | 5

Zeegelaar | 5 | 4,5 Ammonizione

Pereyra | 6 | 6

Lasagna | 6 | 6

Arslan | sv | sv

Nestorovski | sv | sv

Molina | sv | sv

Ouwejan | sv | sv

All. Gotti | 6 | 6

SAMPDORIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Audero | 7 | 6

Bereszynski | 6,5 | 6,5

Yoshida | 6 | 6

Colley | 6 | 6

Augello | 7 | 8 Assist

Candreva | 6 | 9 Gol

Silva | 6,5 | 6,5

Ekdal | 6 | 6

Damsgaard | 5 | 5

Verre | 5 | 5

Quagliarella | 5 | 5

Thorsby | 6 | 6

Torregrossa | 7 | 10 Gol

Keita | 6 | 6

Ramirez | 6 | 6

Askildsen | sv | sv Ammonizione

All. Ranieri | 6 | 6

Voti Fantacalcio Napoli-Fiorentina

NAPOLI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Ospina | 6,5 | 6,5

Hysaj | 6,5 | 6,5

Manolas | 6,5 | 6,5

Koulibaly | 6,5 | 6,5

Rui | 6,5 | 6,5

Demme | 7 | 10 Gol

Bakayoko | 6,5 | 6,5

Zielinski | 7 | 10 Gol

Lozano | 7 | 10 Gol

Petagna | 7 | 9 Due assist

Insigne | 8 | 14,5 Doppietta, assist e ammonizione

Politano | 6,5 | 9,5 Gol

Mertens | 6 | 6

Elmas | 6 | 6

Rrahmani | sv | sv

Cioffi | sv | sv

All. Gattuso | 7 | 7

Voti Fantacalcio Crotone-Benevento

CROTONE

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cordaz | 7,5 | 6,5

Djidji | 6 | 6

Golemic | 5,5 | 5,5

Magallan | 5,5 | 5,5

Pereira | 6 | 6

Messias | 7 | 6,5 Ammonizione

Zanellato | 6,5 | 6,5

Vulic | 7 | 10 Gol

Rispoli | 6 | 6

Riviere | 6,5 | 7,5 Assist

Simy | 7 | 13 Doppietta

Eduardo | 5,5 | 5,5

Petriccione | sv | sv

Mazzotta | sv | sv

Luperto | sv | sv

Rojas | sv | sv

All. Stroppa | 7 | 7

BENEVENTO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Montipò | 5,5 | 1,5

Improta | 6 | 6

Glik | 4 | 2 Autogol

Tuia | 5 | 5

Barba | 5,5 | 5 Ammonizione

Ionita | 5,5 | 5 Ammonizione

Hetemaj | 6,5 | 6,5

Dabo | 6 | 5,5 Ammonizione

Insigne | 5 | 4,5 Ammonizione

Sau | 5 | 4 Espulsione

Lapadula | 6 | 6

Caprari | 5 | 5

Di Serio | 5,5 | 5,5

Tello | 6 | 6

Iago Falque | 6,5 | 9,5 Gol

Caldirola | sv | sv

All. Inzaghi | 5,5 | 5,5

Voti Fantacalcio Sassuolo-Parma

SASSUOLO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Consigli | 6 | 5

Toljan | 4,5 | 4,5

Chiriches | 5 | 4,5 Ammonizione

Ferrari | 6,5 | 6,5

Kyriakopoulos | 6,5 | 6,5

Ayhan | 5,5 | 5,5

Magnanelli | 6 | 6

Lopez | 6 | 5,5 Ammonizione

Defrel | 6 | 6

Caputo | 6 | 6

Traore | 6 | 6

Muldur | 6,5 | 6,5

Djuricic | 6,5 | 9,5 Gol

Rogerio | 6 | 5,5 Ammonizione

Haraslin | 5,5 | 5,5

Raspadori | sv | sv

All. De Zerbi | 6 | 6

PARMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sepe | 6,5 | 5,5

Busi | 4,5 | 4 Ammonizione

Iacoponi | 6 | 6

Dierckx | 7 | 7

Pezzella | 7 | 8 Assist

Grassi | 5,5 | 5,5

Brugman | 6,5 | 6 Ammonizione

Kurtic | 6 | 6

Kucka | 7 | 10 Gol

Cornelius | 6 | 6

Gervinho | 6,5 | 6,5

Ricci | 6 | 6

Sohm | sv | sv

Cyprien | sv | sv

All. D’Aversa | 6,5 | 6,5

Voti Fantacalcio Atalanta-Genoa

ATALANTA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Gollini | 6,5 | 6,5

Toloi | 5,5 | 5,5

Palomino | 6 | 6

Djimsiti | 6 | 6

Hateboer | 6 | 6

De Roon | 7 | 7

Freuler | 6,5 | 6,5

Gosens | 6 | 5,5 Ammonizione

Malinovskyi | 5 | 5

Ilicic | 5 | 5

Zapata | 5 | 5

Muriel | 6 | 6

Miranchuk | 5,5 | 5,5

Maehle | sv | sv

Lammers | sv | sv

All. Gasperini | 6 | 6

GENOA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Perin | 6,5 | 6,5

Masiello | 6,5 | 6,5

Radovanovic | 7,5 | 7,5

Criscito | 7 | 7

Zappacosta | 6,5 | 6 Ammonizione

Strootman | 6,5 | 6,5

Badelj | 7 | 7

Zajc | 6,5 | 6,5

Czyborra | 6 | 6

Pjaca | 6 | 6

Shomurodov | 6 | 6

Lerager | 6,5 | 6,5

Goldaniga | 6 | 5,5 Ammonizione

Behrami | 6 | 6

Pandev | 6 | 6

Onguene | sv | sv

All. Ballardini | 6,5 | 6,5

Voti Fantacalcio Inter-Juventus

INTER

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Handanovic | 6,5 | 6,5

Skriniar | 7 | 7

De Vrij | 7 | 7

Bastoni | 7,5 | 8,5 Assist

Hakimi | 7,5 | 7,5

Barella | 8 | 11,5 Gol, assist e ammonizione

Brozovic | 7 | 7

Vidal | 7,5 | 10,5 Gol

Young | 6,5 | 6 Ammonizione

Lukaku | 7 | 7

Martinez | 5,5 | 5,5

Darmian | 6 | 6

Gagliardini | sv | sv

Sanchez | sv | sv

All. Conte | 7,5 | 7,5

JUVENTUS

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Szczesny | 5,5 | 3,5

Danilo | 5 | 5

Bonucci | 5 | 4,5 Ammonizione

Chiellini | 5,5 | 5,5

Frabotta | 4,5 | 4,5

Chiesa | 5 | 5

Rabiot | 4,5 | 4,5

Bentancur | 5 | 5

Ramsey | 4,5 | 4,5

Morata | 5 | 4,5 Ammonizione

Ronaldo | 5 | 5

Kulusevski | 6 | 6

McKennie | 6 | 6

Bernardeschi | 5 | 5

All. Pirlo | 4,5 | 4,5

Voti Fantacalcio Cagliari-Milan

CAGLIARI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cragno | 6 | 4

Zappa | 5,5 | 5,5

Godin | 5,5 | 5 Ammonizione

Ceppitelli | 5,5 | 5 Ammonizione

Lykogiannis | 5 | 5

Nainggolan | 5,5 | 5,5

Marin | 6 | 6

Duncan | 5 | 5

Pereiro | 5,5 | 5,5

Joao Pedro | 6 | 6

Simeone | 5,5 | 5,5

Sottil | 6 | 6

Oliva | 5,5 | 5,5

Pavoletti | sv | sv

Cerri | sv | sv

All. Di Francesco | 5 | 5

MILAN

NOME | VOTO | FANTA VOTO

G. Donnarumma | 6,5 | 6,5

Calabria | 7 | 8 Assist

Kjaer | 6,5 | 6,5

Romagnoli | 6 | 5,5 Ammonizione

Dalot | 6 | 6

Tonali | 6 | 6

Kessie | 7 | 7

Castillejo | 6 | 6

Diaz | 6,5 | 6,5

Hauge | 6 | 6

Ibrahimovic | 8 | 14 Doppietta

Kalulu | 6,5 | 6,5

Saelemaekers | 4 | 3 Espulsione

Meite | 6 | 6

Conti | sv | sv

All. Pioli | 7 | 7

