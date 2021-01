Voti Fantacalcio 15^ giornata Serie A 2020-2021

Il primo turno di Serie A per questo 2021 ha confermato che le milanesi sono le due candidate principali alla vittoria dello Scudetto. Sia Milan che Inter hanno superato le insidie Benevento e Crotone senza particolari patemi, i rossoneri giocando in 10 buona parte della gara.

C’è stata la reazione della Juventus, vittoriosa contro l’Udinese dopo la pesante sconfitta prenatalizia rimediata contro la Fiorentina. L’undici di Pirlo non ha però convinto pienamente, dimostrando ancora poca solidità difensiva e una manovra non così fluida. Noi di Stadiosport vi offriamo, come sempre, i voti del Fantacalcio assegnati per la quindicesima giornata.

Voti Fantacalcio Inter-Crotone

INTER

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Handanovic | 6,5 | 4,5

Skriniar | 6,5 | 6,5

De Vrij | 6,5 | 6,5

Bastoni | 6,5 | 6,5

Hakimi | 7 | 10 Gol

Barella | 7,5 | 7,5

Brozovic | 6,5 | 7,5 Assist

Vidal | 4,5 | 4,5

Young | 6 | 6

Lukaku | 8 | 12 Gol e assist

Martinez | 8,5 | 17,5 Tripletta

Sensi | 6,5 | 6,5

Gagliardini | 6,5 | 6,5

Darmian | 6 | 7 Assist

Perisic | 6,5 | 6,5

Kolarov | s.v. | s.v.

All. Conte | 8 | 8

CROTONE

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cordaz | 5,5 | -0,5

Golemic | 5 | 7,5 Gol e ammonizione

Marrone | 4 | 2 Autogol

Luperto | 4,5 | 4 Ammonizione

Pereira | 5,5 | 5,5

Molina | 5,5 | 5,5

Zanellato | 6,5 | 9,5 Gol

Eduardo | 5 | 5

Reca | 5 | 4,5 Ammonizione

Riviere | 6 | 6

Messias | 6 | 7 Assist

Simy | 5 | 5

Magallan | 5 | 5

Djidji | s.v. | s.v.

Vulic | s.v. | s.v.

Rojas | s.v. | s.v.

All. Stroppa | 5,5 | 5,5

Voti Fantacalcio Fiorentina-Bologna

FIORENTINA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Dragowski | 7 | 7

Milenkovic | 6 | 6

Pezzella | 5,5 | 5 Ammonizione

Igor | 6,5 | 6 Ammonizione

Caceres | 5,5 | 5,5

Amrabat | 5,5 | 5,5

Valero | 6 | 6

Castrovilli | 6 | 6

Venuti | 5,5 | 5,5

Ribery | 6,5 | 6,5

Vlahovic | 5 | 5

Lirola | s.v. | s.v.

Kouame | 5,5 | 5 Ammonizione

Bonaventura | 6 | 5,5 Ammonizione

All. Prandelli | 5,5 | 5,5

BOLOGNA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Da Costa | 6 | 6

De Silvestri | 5,5 | 5 Ammonizione

Danilo | 6,5 | 6,5

Tomiyasu | 6,5 | 6,5

Dijks | 6,5 | 6,5

Schouten | 6 | 5,5 Ammonizione

Dominguez | 7 | 6,5 Ammonizione

Orsolini | 6 | 6

Soriano | 6,5 | 6,5

Barrow | 5,5 | 5,5

Palacio | 5,5 | 5,5

Paz | 6,5 | 6,5

Vignato | 6 | 6

Olsen | s.v. | s.v.

Poli | s.v. | s.v.

Svanberg | s.v. | s.v.

All. Mihajlovic | 6,5 | 6,5

Voti Fantacalcio Parma-Torino

PARMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sepe | 6 | 3

Iacoponi | 6 | 6

Osorio | 5,5 | 5,5

Alves | 5,5 | 5 Ammonizione

Gagliolo | 6 | 5,5 Ammonizione

Kucka | 5 | 5

Hernani | 6 | 6

Kurtic | 6 | 6

Brunetta | 5 | 5

Karamoh | 5,5 | 5,5

Cornelius | 5 | 5

Inglese | 6,5 | 6,5

Sohm | 5,5 | 5,5

Busi | 5 | 5

Mihaila | 6 | 6

Cyprien | s.v. | s.v.

All. Liverani | 5 | 5

TORINO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sirigu | 7 | 7

Izzo | 7,5 | 10 Gol e ammonizione

Lyanco | 6 | 6

Bremer | 7 | 7

Singo | 7,5 | 10,5 Gol

Lukic | 6 | 6

Rincon | 7 | 7

Linetty | 6 | 6

Rodriguez | 6 | 6

Verdi | 5 | 4,5 Ammonizione

Belotti | 7,5 | 9,5 Due assist

Gojak | 6,5 | 10,5 Gol e assist

Segre | s.v. | s.v.

All. Giampaolo | 7 | 7

Voti Fantacalcio Roma-Sampdoria

ROMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Lopez | 6,5 | 6,5

Ibanez | 6,5 | 6,5

Smalling | 6,5 | 6 Ammonizione

Mancini | 6,5 | 6,5

Karsdorp | 7 | 8 Assist

Villar | 6 | 5,5 Ammonizione

Veretout | 6,5 | 6,5

Peres | 6,5 | 6 Ammonizione

Pellegrini | 6,5 | 6,5

Mkhitaryan | 7 | 7

Dzeko | 7 | 10 Gol

Cristante | 6,5 | 6,5

Perez | s.v. | s.v.

Mayoral | s.v. | s.v.

All. Fonseca | 6,5 | 6,5

SAMPDORIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Audero | 6,5 | 5,5

Colley | 6 | 6

Yoshida | 6 | 5,5 Ammonizione

Tonelli | 5,5 | 5 Ammonizione

Augello | 6 | 5,5 Ammonizione

Candreva | 6 | 6

Thorsby | 6,5 | 6,5

Ekdal | 6 | 5,5 Ammonizione

Jankto | 5,5 | 5 Ammonizione

Verre | 5,5 | 5,5

Quagliarella | 5 | 5

Damsgaard | 5 | 5

La Gumina | s.v. | s.v.

Leris | s.v. | s.v.

All. Ranieri | 6 | 6

Voti Fantacalcio Atalanta-Sassuolo

ATALANTA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Gollini | 7 | 6

Palomino | 7 | 7

Romero | 7,5 | 7 Ammonizione

Djimsiti | 7,5 | 7,5

Hateboer | 6,5 | 6 Ammonizione

De Roon | 7,5 | 7 Ammonizione

Freuler | 7,5 | 9,5 Due assist

Gosens | 7 | 10 Gol

Pessina | 8 | 11 Gol

Ilicic | 7,5 | 8,5 Assist

Zapata | 7,5 | 13,5 Due gol

Muriel | 6,5 | 9,5 Gol

Malinovskyi | 6,5 | 6,5

Ruggeri | s.v. | s.v.

Depaoli | s.v. | s.v.

Miranchuk | s.v. | s.v.

All. Gasperini | 8 | 8

SASSUOLO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Consigli | 5 | 0

Muldur | 6 | 6

Chiriches | 4,5 | 7 Gol e ammonizione

Ferrari | 4,5 | 4,5

Kyriakopoulos | 6 | 6

Locatelli | 5,5 | 5,5

Lopez | 4,5 | 4,5

Berardi | 5,5 | 5,5

Traore | 6 | 6

Boga | 4,5 | 4,5

Caputo | 5 | 5

Defrel | 5,5 | 5,5

Obiang | 6 | 6

Bourabia | 6 | 6

Haraslin | s.v. | s.v.

Raspadori | s.v. | s.v.

All. De Zerbi | 4,5 | 4,5

Voti Fantacalcio Genoa-Lazio

GENOA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Perin | 6 | 5

Masiello | 5,5 | 5,5

Zapata | 5,5 | 5,5

Criscito | 6 | 6

Zappacosta | 6 | 6

Rovella | 5 | 5

Badelj | 6,5 | 6,5

Behrami | 6 | 6

Czyborra | 6 | 5,5 Ammonizione

Pjaca | 5 | 5

Destro | 6,5 | 9 Gol e ammonizione

Radovanovic | 6 | 6

Shomurodov | 7 | 8 Assist

Zajc | 6 | 6

Scamacca | 6 | 6

Lerager | 6 | 6

All. Ballardini | 6,5 | 6,5

LAZIO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Reina | 6 | 5

Patric | 6 | 5,5 Ammonizione

Acerbi | 6,5 | 6,5

Radu | 6 | 6

Lazzari | 5 | 5

Milinkovic | 6,5 | 6 Ammonizione

Leiva | 5,5 | 5 Ammonizione

Luis Alberto | 6 | 6

Marusic | 6 | 6

Caicedo | 5,5 | 5,5

Immobile | 6,5 | 9,5 Gol

Luiz Felipe | 5,5 | 5,5

Escalante | 5,5 | 5 Ammonizione

Pereira | s.v. | s.v.

Muriqi | s.v. | s.v.

Akpa Akpro | s.v. | s.v.

All. Inzaghi | 6 | 6

Voti Fantacalcio Cagliari-Napoli

CAGLIARI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cragno | 6,5 | 2,5

Zappa | 5 | 5

Walukiewicz | 6 | 6

Ceppitelli | 5 | 5

Lykogiannis | 4,5 | 3,5 Espulsione

Marin | 4,5 | 4,5

Nandez | 5 | 5

Pereiro | 4,5 | 4,5

Joao Pedro | 6,5 | 9,5 Gol

Sottil | 5,5 | 5 Ammonizione

Simeone | 5 | 5

Tramoni | 5,5 | 5,5

Tripaldelli | 5,5 | 5,5

Pavoletti | s.v. | s.v.

Caligara | 5 | 4,5 Ammonizione

All. Di Francesco | 5 | 5

NAPOLI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Ospina | 6 | 5

Di Lorenzo | 7 | 7

Manolas | 6,5 | 6,5

Maksimovic | 6 | 6

Rui | 6,5 | 6,5

Ruiz | 7 | 7

Bakayoko | 7 | 7

Zielinski | 8 | 13,5 Doppietta e ammonizione

Lozano | 7 | 10 Gol

Petagna | 6,5 | 7,5 Assist

Insigne | 7 | 10 Gol

Politano | 6,5 | 6,5

Elmas | s.v. | s.v.

Ghoulam | s.v. | s.v.

Lobotka | s.v. | s.v.

Rrahmani | s.v. | s.v.

All. Gattuso | 7,5 | 7,5

Voti Fantacalcio Spezia-Verona

SPEZIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Provedel | 6,5 | 5,5

Vignali | 6 | 6

Chabot | 4 | 3 Espulsione

Erlic | 6,5 | 5,5 Ammonizione

Marchizza | 6 | 6

Estevez | 6,5 | 6 Ammonizione

Agoume | 5 | 4,5 Ammonizione

Pobega | 5,5 | 5 Ammonizione

Agudelo | 6 | 6

Nzola | 5 | 5

Gyasi | 5,5 | 5,5

Maggiore | 6 | 6

Piccoli | 6 | 6

Ismajli | 6 | 6

Deiola | s.v. | s.v.

Farias | s.v. | s.v.

All. Italiano | 6 | 6

VERONA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Silvestri | 6,5 | 6,5

Magnani | 7 | 7

Dawidowicz | 5,5 | 5,5

Dimarco | 6,5 | 6,5

Faraoni | 7 | 8 Assist

Tameze | 6 | 6

Veloso | 6 | 6

Lazovic | 6 | 6

Barak | 6,5 | 6,5

Zaccagni | 8 | 11 Gol

Kalinic | 5,5 | 5,5

Colley | 5,5 | 5,5

Ceccherini | s.v. | s.v.

Salcedo | s.v. | s.v.

All. Juric | 6,5 | 6,5

Voti Fantacalcio Benevento-Milan

BENEVENTO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Montipò | 5 | 3

Letizia | 6,5 | 6,5

Glik | 6 | 6

Tuia | 5 | 5

Barba | 6 | 6

Ionita | 6 | 6

Schiattarella | 7 | 6,5 Ammonizione

Hetemaj | 5 | 5

Insigne | 6 | 6

Caprari | 6 | 3 Rigore fallito

Lapadula | 5 | 5

Improta | 6 | 6

Moncini | 5 | 5

Foulon | 6 | 6

Di Serio | s.v. | s.v.

Sau | s.v. | s.v.

All. Inzaghi | 6,5 | 6,5

MILAN

NOME | VOTO | FANTA VOTO

G. Donnarumma | 7 | 7

Calabria | 6 | 6

Kjaer | 7 | 7

Romagnoli | 6,5 | 6,5

Dalot | 6 | 5,5 Ammonizione

Tonali | 4 | 3 Espulsione

Kessie | 7 | 10 Gol

Diaz | 6 | 6

Calhanoglu | 6,5 | 6 Ammonizione

Rebic | 6 | 7 Assist

Leao | 7 | 9,5 Gol e ammonizione

Krunic | 6 | 6

Castillejo | 6 | 6

Kalulu | s.v. | s.v.

Conti | s.v. | s.v.

All. Pioli | 7 | 7

Voti Fantacalcio Juventus-Udinese

JUVENTUS

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Szczesny | 6 | 5

Danilo | 6,5 | 7,5 Assist

Bonucci | 6,5 | 6,5

De Ligt | 6 | 5,5 Ammonizione

Alex Sandro | 6 | 6

Chiesa | 7,5 | 10 Gol e ammonizione

McKennie | 5,5 | 5 Ammonizione

Bentancur | 6,5 | 7,5 Assist

Ramsey | 6 | 6

Dybala | 6 | 9 Gol

Ronaldo | 8 | 15 Doppietta e assist

Arthur | 6 | 6

Kulusevski | 6 | 6

Bernardeschi | 6 | 6

Chiellini | s.v. | s.v.

Frabotta | s.v. | s.v.

All. Pirlo | 6,5 | 6,5

UDINESE

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Musso | 6 | 2

Bonifazi | 5 | 5

De Maio | 5 | 5

Samir | 5,5 | 5,5

Larsen | 5,5 | 5,5

De Paul | 5 | 5

Walace | 5,5 | 5,5

Pereyra | 5,5 | 5,5

Zeegelaar | 6 | 9 Gol

Lasagna | 5 | 5

Pussetto | 5,5 | 5,5

Forestieri | 6 | 6

Molina | 5,5 | 5,5

Nestorovski | s.v. | s.v.

Mandragora | s.v. | s.v.

Makengo | s.v. | s.v.

All. Gotti | 5,5 | 5,5

