Voti Fantacalcio 11^ giornata Serie A 2020-2021

L’undicesima giornata di Serie A è andata in archivio con il pareggio tra Parma e Milan che ha permesso alle dirette inseguitrici di recuperare terreno sui rossoneri. La squadra di Pioli è ancora in testa alla classifica, ma ora con soli tre punti di margine sul secondo posto. Come ogni lunedì, noi di Stadiosport, andiamo a darvi i voti del Fantacalcio squadra per squadra.

Voti Fantacalcio Sassuolo-Benevento

ASSUOLO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Consigli | 8 | 8

Tojlan | 5,5 | 5,5

Marlon | 5,5 | 5,5

Ferrari | 6 | 6

Kyriakopulos | 5,5 | 5,5

Bourabia | 6 | 6

Locatelli | 6 | 6

Berardi | 6,5 | 9 Gol e ammonizione

Lopez | 6 | 6

Haraslin | 4,5 | 3,5 Espulsione

Djuricic | 5,5 | 5,5

Boga | 6 | 6

Raspadori | 5 | 5

Ayhan | 6 | 5,5 Ammonizione

Rogerio | s.v. | s.v.

Berardi | s.v. | s.v.

All. De Zerbi | 6 | 6

BENEVENTO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Montipò | 6 | 5

Letizia | 6 | 6

Glik | 6,5 | 6,5

Tuia | 5,5 | 5,5

Barba | 6 | 5,5 Ammonizione

Hetemaj | 5,5 | 5 Ammonizione

Schiattarella | 6,5 | 6,5

Ionita | 5 | 4,5 Ammonizione

Improta | 6,5 | 6,5

Caprari | 6,5 | 6,5

Lapadula | 6 | 6

Insigne | 6 | 6

Dabo | 5,5 | 5 Ammonizione

Sau | 6 | 6

Iago Falque | 6,5 | 6,5

All. Inzaghi | 6 | 6

Voti Fantacalcio Crotone-Spezia

CROTONE

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cordaz | 7 | 6

Magallan | 6 | 5,5 Ammonizione

Marrone | 6,5 | 6,5

Luperto | 6,5 | 6,5

Pereira | 6,5 | 7,5 Assist

Molina | 7 | 7

Zanellato | 5 | 5

Eduardo | 7 | 9,5 Gol e ammonizione

Reca | 7 | 10 Gol

Messias | 8 | 13,5 Due gol e ammonizione

Simy | 5 | 6 Assist

Cuomo | 6 | 6

Vulic | s.v. | s.v.

Riviere | s.v. | s.v.

All. Stroppa | 7 | 7

SPEZIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Provedel | 6 | 2

Ferrer | 5,5 | 5 Ammonizione

Terzi | 5 | 5

Chabot | 5,5 | 5 Ammonizione

Bastoni | 6 | 6

Estevez | 5,5 | 5,5

Ricci | 5,5 | 5,5

Pobega | 6 | 6

Agudelo | 6 | 6

Piccoli | 5,5 | 5,5

Farias | 6 | 9 Gol

Sala | 4 | 4

Maggiore | 5,5 | 5 Ammonizione

Gyasi | 5 | 5

Verde | s.v. | s.v.

Marchizza | s.v. | s.v.

All. Italiano | 5 | 5

Voti Fantacalcio Torino-Udinese

TORINO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sirigu | 5,5 | 2,5

Lyanco | 5 | 4,5 Ammonizione

Nkoulou | 6 | 6

Rodriguez | 4,5 | 4,5

Singo | 4,5 | 4,5

Meite | 4 | 4

Rincon | 5,5 | 5,5

Linetty | 4 | 4

Vojvoda | 5 | 4,5 Ammonizione

Zaza | 4 | 4

Belotti | 6,5 | 10,5 Gol e assist

Izzo | 6 | 6

Bonazzoli | 6,5 | 10,5 Gol e assist

Lukic | 5,5 | 5 Ammonizione

Gojak | 5,5 | 5,5

All. Giampaolo | 5,5 | 5,5

UDINESE

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Musso | 6 | 3,5 Ammonizione

Bonifazi | 6,5 | 6,5

Nuytinck | 6 | 6

Samir | 5 | 5

Larsen | 6,5 | 6,5

De Paul | 7 | 10 Gol

Walace | 6,5 | 6,5

Pereyra | 7 | 8,5 Due assist e ammonizione

Zeegelaar | 7 | 7

Deulofeu | 6 | 7 Assist

Pussetto | 6,5 | 9,5 Gol

Becao | 6 | 5,5 Ammonizione

Mandragora | 6 | 6

Nestorovski | 6,5 | 9,5 Gol

Lasagna | s.v. | s.v.

Makengo | s.v. | s.v.

All. Gotti | 7 | 7

Voti Fantacalcio Lazio-Verona

LAZIO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Reina | 6 | 3,5 Ammonizione

Parolo | 5,5 | 5,5

Acerbi | 6 | 6

Radu | 4,5 | 4,5

Lazzari | 6 | 5 Autogol e assist

Milinkovic-Savic | 5 | 5

Leiva | 5,5 | 5,5

Akpa-Akpro | 5,5 | 5 Ammonizione

Marusic | 5,5 | 5 Ammonizione

Caicedo | 6,5 | 9 Gol e ammonizione

Immobile | 5,5 | 5,5

Hoedt | 5,5 | 5,5

Escalante | 5,5 | 5,5

Correa | 5,5 | 5,5

Pereira | 6 | 6

Fares | 5,5 | 5 Ammonizione

All. Inzaghi | 5,5 | 5,5

VERONA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Silvestri | 7 | 6

Lovato | 6,5 | 6,5

Dawidowicz | 6 | 6

Magnani | 6 | 5,5 Ammonizione

Faraoni | 6,5 | 6,5

Tameze | 7 | 10 Gol

Veloso | 6,5 | 6,5

Dimarco | 6,5 | 6,5

Barak | 6 | 6

Zaccagni | 6 | 6

Salcedo | 6 | 5,5 Ammonizione

Favilli | 6 | 6

Colley | 6 | 5,5 Ammonizione

Lazovic | s.v. | s.v.

All. Juric | 6,5 | 6,5

Voti Fantacalcio Cagliari-Inter

CAGLIARI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cragno | 7 | 4

Faragò | 6 | 5,5 Ammonizione

Walukiewicz | 6 | 6

Carboni | 5 | 5

Lykogiannis | 5,5 | 5,5

Marin | 6,5 | 6,5

Rog | 6,5 | 6,5

Zappa | 5,5 | 5,5

Joao Pedro | 5 | 5

Sottil | 6,5 | 9,5 Gol

Pavoletti | 5 | 4,5 Ammonizione

Klavan | 5 | 5

Nandez | 5 | 5

Cerri | 5 | 5

Simeone | s.v. | s.v.

All. Di Francesco | 6 | 6

INTER

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Handanovic | 6 | 5

Skriniar | 5,5 | 5,5

De Vrij | 6 | 6

Bastoni | 6 | 6

Darmian | 5,5 | 5 Ammonizione

Brozovic | 6 | 6

Barella | 7,5 | 11,5 Gol e assist

Perisic | 5 | 5

Eriksen | 5,5 | 5,5

Lukaku | 6,5 | 9,5 Gol

Sanchez | 6 | 6

Hakimi | 5,5 | 5,5

Sensij | 6,5 | 6,5

Young | 6 | 6

Martinez | 6 | 7 Assist

D’Ambrosioj | 7 | 10 Gol

All. Conte | 7 | 7

Voti Fantacalcio Napoli-Sampdoria

NAPOLI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Meret | 6 | 5

Di Lorenzo | 5,5 | 5 Ammonizione

Manolas | 7 | 7

Koulibaly | 6,5 | 6,5

Ghoulam | 6 | 6

Ruiz | 5 | 5

Demme | 6 | 6

Politano | 5,5 | 5,5

Zielinski | 6 | 6

Insigne | 6 | 5,5 Ammonizione

Mertens | 6 | 7 Assist

Lozano | 7,5 | 11,5 Gol e assist

Petagna | 6,5 | 9,5 Gol

Bakayoko | 5,5 | 5,5

Rui | 5,5 | 5 Ammonizione

Lobotka | s.v. | s.v.

All. Gattuso | 7 | 7

SAMPDORIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Audero | 6 | 4

Ferrari | 6 | 6

Yoshida | 6 | 6

Colley | 5,5 | 5 Ammonizione

Augello | 5 | 5

Candreva | 6 | 6

Ekdal | 6 | 5,5 Ammonizione

Thorsby | 6 | 5,5 Ammonizione

Jankto | 6,5 | 9,5 Gol

Verre | 6,5 | 7,5 Assist

Quagliarella | 5,5 | 5,5

Ramirez | 5 | 4,5 Ammonizione

Damsgaard | s.v. | s.v.

All. Ranieri | 6 | 6

Voti Fantacalcio Atalanta-Fiorentina

ATALANTA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Gollini | 6,5 | 6,5

Toloi | 7 | 10 Gol

Romero | 7 | 6,5 Ammonizione

Djimsiti | 7 | 8 Assist

Hateboer | 6 | 6

De Roon | 6,5 | 6,5

Freuler | 6,5 | 6,5

Gosens | 7 | 10 Gol

Pessina | 6,5 | 6,5

Malinovskyi | 7 | 10 Gol

Zapata | 7 | 8 Assist

Muriel | 6 | 6

Palomino | 6 | 6

Lammers | s.v. | s.v.

Mojica | s.v. | s.v.

Gyabuaa | s.v. | s.v.

All. Gasperini | 7 | 7

FIORENTINA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Dragowski | 6,5 | 3,5

Venuti | 5 | 5

Pezzella | 5 | 5

Milenkovic | 5 | 5

Lirola | 6 | 6

Amrabat | 5,5 | 5 Ammonizione

Pulgar | 5,5 | 5,5

Bonaventura | 5,5 | 5,5

Biraghi | 5,5 | 5,5

Vlahovic | 5,5 | 5,5

Eysseric | 5 | 5

Castrovilli | 5,5 | 5,5

Ribery | 6 | 5,5 Ammonizione

Callejon | 5 | 5

Kouame | 6 | 6

Barreca | 6 | 6

All. Prandelli | 5 | 5

Voti Fantacalcio Bologna-Roma

BOLOGNA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Ravaglia | 5 | 0

De Silvestri | 4 | 4

Danilo | 4 | 4

Tomiyasu | 4 | 4

Mbaye | 4 | 4

Poli | 4 | 2 Autogol

Svanberg | 4,5 | 4,5

Vignato | 5,5 | 5 Ammonizione

Soriano | 5 | 4,5 Ammonizione

Barrow | 5,5 | 5,5

Palacio | 5 | 5

Paz | 5 | 5

Medel | 5,5 | 5,5

Dominguez | 5,5 | 5 Ammonizione

Baldursson | s.v. | s.v. Ammonizione

Pagliuca | s.v. | s.v.

All. Mihajlovic | 5 | 5

ROMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Lopez | 6 | 5

Ibanez | 6,5 | 6 Ammonizione

Cristante | 6 | 4 Autogol

Kumbulla | 6,5 | 6,5

Karsdorp | 6,5 | 7,5 Assist

Veretout | 7 | 9,5 Gol e ammonizione

Villar | 6,5 | 6,5

Spinazzola | 7 | 8 Assist

Mkhitaryan | 7,5 | 11,5 Gol e assist

Pellegrini | 7,5 | 11,5 Gol e assist

Dzeko | 7 | 10 Gol

Smalling | 6 | 6

Mayoral | 6 | 6

Perez | s.v. | s.v.

Diawara | s.v. | s.v.

Calafiori | s.v. | s.v.

All. Fonseca | 7 | 7

Voti Fantacalcio Genoa-Juventus

GENOA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Perin | 6,5 | 3 Ammonizione

Goldaniga | 6 | 5,5 Ammonizione

Bani | 6 | 5,5 Ammonizione

Masiello | 6 | 6

Pellegrini | 5 | 6 Assist

Lerager | 5,5 | 5,5

Radovanovic | 5,5 | 5,5

Rovella | 5 | 5

Sturaro | 6,5 | 9,5 Gol

Pjaca | 5 | 5

Scamacca | 6 | 6

Behrami | 5,5 | 5,5

Destro | 5 | 5

Shomurodov | 5,5 | 5,5

Pandev | s.v. | s.v.

Caso | s.v. | s.v.

All. Maran | 5 | 5

JUVENTUS

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Szczesny | 6 | 5

Cuadrado | 6,5 | 6,5

De Ligt | 6,5 | 6,5

Bonucci | 6 | 6

Alex Sandro | 5,5 | 5,5

McKennie | 7 | 7,5 Assist e ammonizione

Bentancur | 6,5 | 6 Ammonizione

Rabiot | 5,5 | 5 Ammonizione

Chiesa | 6,5 | 6,5

Ronaldo | 7 | 13 Doppietta

Dybala | 6,5 | 9,5 Gol

Morata | 6 | 6

Kulusevski | s.v. | s.v.

Bernardeschi | s.v. | s.v.

Dragusin | s.v. | s.v.

All. Pirlo | 6,5 | 6,5

Voti Fantacalcio Milan-Parma

MILAN

NOME | VOTO | FANTA VOTO

G. Donnarumma | 6 | 4

Calabria | 6 | 5,5 Ammonizione

Gabbia | s.v. | s.v.

Romagnoli | 6 | 6

Hernandez | 7,5 | 13 Doppietta e ammonizione

Kessie | 5 | 5

Bennacer | 5,5 | 5,5

Castillejo | 6 | 6

Diaz | 5 | 5

Calhanoglu | 7 | 8 Assist

Rebic | 5,5 | 5,5

Kalulu | 5,5 | 5 Ammonizione

Leao | 5 | 5

Hauge | 5,5 | 5,5

Tonali | s.v. | s.v.

All. Pioli | 6 | 6

PARMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sepe | 6,5 | 4,5

Iacoponi | 5,5 | 5 Ammonizione

Osorio | 6,5 | 6 Ammonizione

Alves | 6,5 | 6,5

Gagliolo | 6 | 6

Hernani | 6,5 | 10,5 Gol e assist

Brugman | 6,5 | 6,5

Kurtic | 6,5 | 9,5 Gol

Karamoh | 5,5 | 5,5

Gervinho | 6 | 7 Assist

Cornelius | 6 | 6

Cyprien | 5,5 | 5,5

Inglese | 6 | 5,5 Ammonizione

Sohm | s.v. | s.v.

Busi | s.v. | s.v.

All. Liverani | 6,5 | 6,5

