Voti Fantacalcio 10^ giornata Serie A 2020-21

La Serie A 2020-21 manda in archivio la decima giornata con il pareggio tra Genoa e Fiorentina che condanna i viola a restare nella parte bassa della classifica. Un turno di campionato che ha visto la Juventus aggiudicarsi, in extremis, il “derby della Mole” e il Milan confermare il primo posto in classifica.

Noi di Stadiosport, come ogni lunedì, vi forniamo la rassegna dei voti assegnata dal Fantacalcio.

Voti Fantacalcio Lazio-Spezia

LAZIO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Reina | 6,5 | 5,5

Luiz Felipe | 5,5 | 5,5

Acerbi | 6 | 6

Radu | 6 | 6

Lazzari | 6 | 6

Milinkovic-Savic | 7 | 11 Gol e assist

Leiva | 6 | 6

Luis Alberto | 6 | 6

Marusic | 6 | 6

Pereira | 6,5 | 6,5

Immobile | 7 | 10 Gol

Caicedo | 6 | 6

Akpa-Akpro | 5,5 | 5 Ammonizione

Escalante | 6 | 6

Parolo | 6 | 6

Hoedt | s.v. | s.v.

SPEZIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Provedel | 5,5 | 3,5

Ferrer | 5,5 | 5,5

Terzi | 6 | 5,5 Ammonizione

Chabot | 5,5 | 5,5

Bastoni | 6,5 | 6 Ammonizione

Estevez | 6 | 6

Ricci | 6,5 | 6 Ammonizione

Maggiore | 5 | 5

Farias | 6 | 6

Nzola | 6,5 | 9,5 Gol

Gyasi | 5 | 5

Marchizza | 6 | 6

Agudelo | 6 | 6

Deiola | 5,5 | 5,5

Piccoli | s.v. | s.v.

Mastinu | s.v. | s.v.

Voti Fantacalcio Juventus-Torino

JUVENTUS

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Szczesny | 6 | 5

Cuadrado | 7,5 | 9 Due assist e ammonizione

De Ligt | 6 | 5,5 Ammonizione

Bonucci | 7 | 10 Gol

Danilo | 5,5 | 5,5

Chiesa | 5,5 | 5,5

Bentancur | 6 | 6

Rabiot | 5,5 | 5,5

Kulusevski | 5 | 4,5 Ammonizione

Ronaldo | 5 | 5

Dybala | 4,5 | 4,5

Ramsey | 6 | 6

Alex Sandro | 6 | 6

McKennie | 7 | 10 Gol

Bernardeschi | s.v. | s.v.

TORINO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sirigu | 5,5 | 3,5

Lyanco | 6 | 5,5 Ammonizione

Nkoulou | 6 | 9 Gol

Rodriguez | 5,5 | 5,5

Singo | 6,5 | 6,5

Meite | 5,5 | 5,5

Rincon | 6 | 6

Linetty | 6 | 6

Ansaldi | 5 | 5

Zaza | 4,5 | 4,5

Belotti | 7 | 7

Lukic | 6 | 5,5 Ammonizione

Segre | s.v. | s.v.

Bonazzoli | s.v. | s.v.

Voti Fantacalcio Inter-Bologna

INTER

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Handanovic | 6,5 | 5,5

Skriniar | 6 | 6

De Vrij | 6,5 | 6,5

Bastoni | 6,5 | 6,5

Hakimi | 8 | 13,5 Due gol e ammonizione

Brozovic | 7 | 8 Assist

Gagliardini | 6,5 | 6,5

Perisic | 6,5 | 6,5

Vidal | 6 | 6

Lukaku | 6,5 | 9,5 Gol

Sanchez | 5,5 | 5,5

Martinez | 6 | 6

Barella | 6,5 | 6,5

Darmian | 6 | 6

D’Ambrosio | s.v. | s.v.

Eriksen | s.v. | s.v.

BOLOGNA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Skorupski | 6,5 | 3,5

Danilo | 5,5 | 5 Ammonizione

Medel | 5,5 | 5,5

Tomiyasu | 5 | 5

De Silvestri | 5 | 5

Schouten | 6 | 6

Svanberg | 5,5 | 5,5

Hickey | 5 | 4,5 Ammonizione

Soriano | 5,5 | 5,5

Barrow | 5 | 5

Palacio | 6 | 6

Dominguez | 6 | 6

Vignato | 6,5 | 9,5 Gol

Khailoti | 5,5 | 5,5

Rabbi | s.v. | s.v.

Vergani | s.v. | s.v.

Voti Fantacalcio Verona-Cagliari

VERONA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Silvestri | 6 | 5

Ceccherini | 5,5 | 5

Dawidowicz | 6 | 6

Dimarco | 6,5 | 6,5

Faraoni | 6,5 | 7,5

Tameze | 5 | 5

Veloso | 5 | 5

Lazovic | 6 | 6

Barak | 6 | 6

Zaccagni | 6 | 9

Di Carmine | 5,5 | 5,5

Salcedo | 6 | 5,5

Lovato | 6 | 6

Colley | 6 | 6

Favilli | 5 | 5

CAGLIARI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cragno | 5,5 | 4,5

Faragò | 5,5 | 5,5

Walukiewicz | 6,5 | 6,5

Carboni | 6,5 | 6,5

Tripaldelli | 5,5 | 5,5

Marin | 6,5 | 9,5 Gol

Rog | 5 | 5

Zappa | 6,5 | 6,5

Joao Pedro | 7 | 7

Sottil | 5,5 | 5,5

Pavoletti | 6,5 | 7,5 Assist

Cerri | s.v. | s.v.

Oliva | s.v. | s.v.

Lykogiannis | s.v. | s.v.

Tramoni | s.v. | s.v.

Voti Fantacalcio Parma-Benevento

PARMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Sepe | 6 | 6

Busi | 6 | 6

Osorio | 6 | 6

Alves | 6 | 6

Iacoponi | 6,5 | 6,5

Scozzarella | 5 | 4,5 Ammonizione

Hernani | 5 | 4,5 Ammonizione

Kurtic | 5,5 | 5 Ammonizione

Karamoh | 5 | 5

Gervinho | 5 | 5

Cornelius | 5 | 5

Brunetta | 5 | 4,5 Ammonizione

Brugman | 5,5 | 5,5

Inglese | s.v. | s.v.

Gagliolo | s.v. | s.v.

BENEVENTO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Montipò | 6 | 6

Letizia | 6,5 | 6,5

Glik | 6 | 6

Tuia | s.v. | s.v.

Barba | 6 | 5,5 Ammonizione

Insigne | 5 | 5

Ionita | 6 | 5,5 Ammonizione

Hetemaj | 5,5 | 5,5

Caprari | 5 | 5

Improta | 6 | 5,5 Ammonizione

Lapadula | 5,5 | 5,5

Sau | 5,5 | 5,5

Foulon | s.v. | s.v.

Tello | s.v. | s.v. Ammonizione

Dabo | s.v. | s.v.

Di Serio | s.v. | s.v.

Voti Fantacalcio Roma-Sassuolo

ROMA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Mirante | 6,5 | 6 Ammonizione

Kumbulla | 6 | 6

Cristante | 6 | 6

Ibanez | 5 | 5

Karsdorp | 6 | 5,5 Ammonizione

Pellegrini | 6 | 6

Villar | 6 | 5,5 Ammonizione

Spinazzola | 7 | 7

Mkhitaryan | 6 | 6

Pedro | 4,5 | 3,5 Espulsione

Dzeko | 6 | 6

Diawara | s.v. | s.v.

Mayoral | s.v. | s.v.

Jesus | s.v. | s.v.

SASSUOLO

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Pegolo | 6 | 6

Ayhan | 5 | 5

Marlon | 6 | 6

Ferrari | 6,5 | 6,5

Rogerio | 6 | 6

Obiang | 6 | 5,5 Ammonizione

Locatelli | 6,5 | 6,5

Berardi | 6 | 6

Lopez | 6 | 5,5 Ammonizione

Boga | 5 | 5

Djuricic | 5,5 | 5,5

Raspadori | 5,5 | 5 Ammonizione

Haraslin | 6 | 6

Traore | 6 | 6

Kyriakopoulos | s.v. | s.v.

Bourabia | s.v. | s.v.

Voti Fantacalcio Crotone-Napoli

CROTONE

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Cordaz | 5,5 | 1,5

Cuomo | 5 | 4,5 Ammonizione

Marrone | 5 | 5

Luperto | 5 | 5

Pereira | 5,5 | 5 Ammonizione

Molina | 5 | 5

Petriccione | 4,5 | 3,5 Espulsione

Benali | 6 | 6

Reca | 5,5 | 5 Ammonizione

Messias | 6 | 6

Simy | 5 | 5

Vulic | 5,5 | 5,5

Dragus | s.v. | s.v.

Eduardo | s.v. | s.v.

NAPOLI

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Ospina | 6,5 | 6,5

Di Lorenzo | 6 | 6

Manolas | 6 | 6

Koulibaly | 6 | 5,5 Ammonizione

Rui | 6 | 6

Demme | 7 | 10 Gol

Bakayoko | 7 | 7

Zielinski | 6,5 | 6,5

Lozano | 7 | 10 Gol

Petagna | 6 | 9 Gol

Insigne | 7,5 | 11,5 Gol e assist

Mertens | 7 | 9 Due assist

Politano | s.v. | s.v. Ammonizione

Lobotka | s.v. | s.v. Ammonizione

Elmas | s.v. | s.v.

Maksimovic | s.v. | s.v.

Voti Fantacalcio Sampdoria-Milan

SAMPDORIA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Audero | 6 | 5

Bereszynski | 6 | 6

Ferrari | 6 | 6

Tonelli | 6 | 6

Augello | 6,5 | 6,5

Candreva | 6 | 6

Silva | 5 | 4,5 Ammonizione

Thorsby | 5,5 | 5,5

Jankto | 5 | 4,5 Ammonizione

Gabbiadini | 5,5 | 5,5

Quagliarella | 5,5 | 5,5

Colley | 5,5 | 5,5

Ekdal | 6,5 | 9,5 Gol

Damsgaard | 6 | 7 Assist

La Gumina | 6 | 6

Leris | s.v. | s.v.

MILAN

NOME | VOTO | FANTA VOTO

G. Donnarumma | 6,5 | 5,5

Calabria | 6,5 | 6,5

Gabbia | 6,5 | 6,5

Romagnoli | 6 | 6

Hernandez | 6 | 6

Kessie | 7 | 9,5 Gol e ammonizione

Tonali | 6 | 6

Saelemaekers | 6 | 6

Calhanoglu | 5,5 | 5,5

Diaz | 5 | 5

Rebic | 6 | 7 Assist

Hauge | 6,5 | 6,5

Castillejo | 7 | 10 Gol

Krunic | s.v. | s.v.

Voti Fantacalcio Fiorentina-Genoa

FIORENTINA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Dragowski | 6,5 | 5,5

Caceres | 5 | 5

Milenkovic | 6,5 | 9,5 Gol

Pezzella | 5 | 5

Biraghi | 6,5 | 6,5

Amrabat | 5 | 5

Pulgar | 5,5 | 5 Ammonizione

Castrovilli | 6 | 6

Callejon | 5,5 | 5,5

Vlahovic | 6 | 6

Ribery | 5 | 5

Bonaventura | 6 | 6

Cutrone | s.v. | s.v.

Valero | 5,5 | 5 Ammonizione

Eysseric | s.v. | s.v.

Koume | s.v. | s.v.

GENOA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

Marchetti | 5,5 | 5,5

Goldaniga | 6 | 6

Bani | 5,5 | 5,5

Zapata | 5,5 | 5,5

Masiello | 6 | 6

Lerager | 6 | 6

Sturaro | 6 | 5,5 Ammonizione

Radovanovic | 5,5 | 5,5

Pellegrini | 6 | 5,5 Ammonizione

Shomurodov | 6 | 6

Scamacca | 5,5 | 5,5

Ghiglione | 5,5 | 5,5

Pjaca | 6,5 | 9,5 Gol

Paleari | 6 | 5

Destro | 6 | 7 Assist

Behrami | 6 | 6

