Voti e pagelle Salernitana-Inter 1-1: mal di vittoria per i nerazzurri

A Salerno il risultato finale è di 1 a 1; numerose le occasioni sprecate dei nerazzurri

L’Inter di Inzaghi non sa più vincere, altro passo falso che mette a serio rischio la corsa Champions. Un match gestito per buona parte dai nerazzurri, grazie al vantaggio arrivato al 6’ minuto del primo tempo con Gosens; ritmi blandi, giro palla e occasioni che gli attaccanti di Inzaghi non riescono a concretizzare. Nella ripresa, grazie alla Salernitana, la partita si accende: molta più intensità e occasioni che arrivano a grappoli. L’Inter però continua a sprecare e trova un muro di nome Ochoa. I granata prendono così coraggio e al 90’, con un cross sbagliato di Candreva, ottengono un punto di gioia.

Ancora una volta sul banco degli imputati ci va Inzaghi; se è vero che le occasioni da goal sprecate non possono essere colpa sua, è altrettanto vero che la gestione dei cambi lascia tutti un po’ perplessi. Senza entrare nel merito delle scelte, l’allenatore piacentino sembra aver perso il bandolo della matassa. Dall’altra parte, una Salernitana aggrappata al suo portiere e all’eleganza mista a determinazione del suo allenatore trova il sesto risultato utile consecutivo.

Migliori e Peggiori Salernitana

MIGLIORI

Ochoa 8: un punto che porta la sua firma a caratteri cubitali. Determinate in più occasioni, valore aggiunto dei campani.

Dia 6,5: entra e porta nuova intensità alla manovra granata.

Candreva 7: duttilità massima, tantissima corsa e altrettanta fortuna. Da un suo cross sgangherato arriva il goal del pari.

Pirola 6,5: interventi sempre puliti e puntali.

Troost-Ekong 6: di testa sono tutte sue. Nonostante la stazza degli avversari non si fa intimorire e tiene botta ottimamente.

PEGGIORI

Daniliuc 5: non trova mai la palla; disorientato dai movimenti degli attaccanti nerazzurri.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Gosens 7: trova il goal del momentaneo vantaggio e spinge costantemente sulla fascia.

Asllani 6,5: sembra un veterano ma non lo è; gestiste con grande calma e saggezza quasi tutti i palloni del suo centrocampo.

Barella 6,5: aiuto importante in fase di costruzione e supporto continuo in entrambe le fasi.

PEGGIORI

Onana 5: poteva fare di più sul goal subito?!

Gagliardini 5: entra per dare centimetri al suo centrocampo e invece non ne prende una.

Lautaro 5,5: scarico che più scarico non si può.