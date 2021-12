Voti e Pagelle Inter-Torino 1-0: partita di sostanza dei nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi continua a vincere e convincere; nonostante il match contro il Torino non sia stato dei migliori, i nerazzurri vincono per una rete a zero e portano a sette il numero di vittorie consecutive in campionato. Il toro gioca una partita molto tattica e imbriglia, con un pressing alto, il possesso di palle interista; le uscite dal basso così non avvengono con la solita naturalezza, così la squadra milanese tenta più volte di trovare con i lanci lunghi di Handanovic il buco tra centrocampo e difesa granata. Nonostante la resistenza della squadra di Juric, i nerazzurri trovano la via del goal con Dumfries e portano a casa tre punti fondamentali per chiudere il girone d’andata a più quattro dal Milan e più sette dal Napoli.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Dumfries 7,5: il ragazzo sembra finalmente padrone della fascia destra; spinge quando deve e svolge un ottimo lavoro in fase difensiva. Ciliegina sulla torta il goal da tre punti.

Bastoni 6,5: gioca da veterano e ha solo 22 anni. Il suo stile racchiude totalmente quello del prototipo del difensore moderno: bravo a difendere e ad attaccare.

Dzeko 6,5: tanto lavoro sporco per lui questa sera; non trova la via del goal ma quella dell’assist sì. Sul finire di partita lotta come un leone per difendere la palla da eventuali attacchi granata.

Calhanoglu 6,5: rispetto al solito, oggi, si è visto meno in zona goal/assist, ma la sua prestazione è stata, come un po’ tutta l’Inter, di grande sostanza.

PEGGIORI

Lautaro 5,5: lotta tanto, anzi tantissimo ma non riesce ad essere incisivo come è solito fare; probabilmente le fatiche delle ultime settimane iniziano a farsi sentire, fortuna per lui c’è la sosta che gli permetterà di ricaricare le pile.

Migliori e Peggiori Torino

MIGLIORI

Bremer 6,5: roccioso. Lotta con l’attacco nerazzurro e spesso ha la meglio; inoltre, in più di un’occasione si lancia in avanti per dare manforte ai suoi attaccanti.

Pjaca 6: è l’unico lì davanti che prova a inventare qualcosa. Peccato per lui che Juric abbia preparato molto bene la fase di non possesso tralasciando quella di possesso.

Warming 6: entrato dalla panchina si dimostra sin da subito molto volenteroso, non crea grandi occasioni ma in due circostanze mette sull’attenti la difesa nerazzurra.

PEGGIORI

Singo 5: probabilmente in ansia per le sgroppate di Perisic non entra mai in partita.

Aina 5,5: come il suo collega della fascia opposta è preoccupato dell’esterno nerazzurro, per lui Dumfries, così non entra veramente nel match; a differenza del suo compagno di squadra, però, tenta quantomeno un tiro e qualche discesa.

Brekalo 5,5: poca roba il suo match, non tocca molti palloni e quando lo fa è come se la palla scottasse.

