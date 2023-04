Voti e pagelle Inter-Monza 0-1: debacle nerazzurra

L’Inter crolla ancora una volta in campionato; il Monza passa con il goal dell’ex

Il match di San Siro vede i nerazzurri attaccare con insistenza ma poca concretezza; un Monza ben organizzato reagisce colpo su colpo sfruttando con sapienza gli spazi aperti. Il parziale sembra non voler mutare, ma al 78’ ci pensa Caldirola a mandare in paradiso i brianzoli. Per l’Inter è l’undicesima sconfitta in campionato.

Altro giro, altra corsa, altro scivolone. Gli uomini di Inzaghi non sanno più vincere in campionato; la squadra nerazzurra non riesce a concretizzare le occasioni che crea e si ritrova ancora una volta a leccarsi le ferite. Un Monza versione ammazza big dimostra di essere una squadra tosta, cinica e ben strutturata.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

De Vrij 6,5: per una sera sembra essere tornato ai suoi livelli.

Acerbi 6,5: entra, spinge e mette l’anima.

Lukaku 6: si sbatte tantissimo ed è l’unico lì davanti a tentare di far qualcosa.

PEGGIORI

Bastoni 5,5: si perde Caldirola con troppa facilità.

Correa 5,5: sembra possa avere lo spunto decisivo, ma sul più bello si scioglie come neve al sole.

Lautaro 5,5: momento no senza fine.

Migliori e Peggiori Monza

MIGLIORI

Caldirola 7: rete della vittoria e prestazione solida.

Di Gregorio 7: decisivo, con le sue parate, in più di un’occasione.

Machin 6,5: recupera un quantitativo abnorme di palloni e li gestisce con molta sapienza.

Carlos Augusto 6,5: corre tanto e bene.

Izzo 6,5: sempre lì dove è necessario che sia, disturba tutti gli avversari che si accingono ad avvicinarsi all’area di rigore.

Pessina 6,5: dove lo metti sta, leader silenzioso di questa squadra.

PEGGIORI

Nessuno.