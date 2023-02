Voti e pagelle Eintracht-Napoli 0-2: spettacolo in Germania, Osimhen monumentale

Voti e pagelle Eintracht Francoforte-Napoli 0-2: Osimhen e Di Lorenzo portano al vittoria agli azzurri.

Non poteva cominciare nel migliori nei modi la notta europea del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti si impone a Francoforte e mette subito le cose in chiaro: sono i suoi uomini a comandare. Gli azzurri si fanno vedere tantissimo in area tanto che nessuno riesce a contenere Osimhen che viene atterrato in area. Calcio di rigore, dal dischetto va Kvara che viene ipnotizzato da Trapp.

Il Napoli non demorde e trova subito la rete che sblocca la partita che da lì in poi è tutta in discesa. Gli ospiti accarezzano più volte il doppio vantaggio, creando tantissime occasioni. Arriva, però, la rete del 2-0 con un gol bellissimo di Di Lorenzo che mette una grossa ipoteca sulla qualificazione. La partita sarebbe potuta finire anche in goleada ma il Napoli si gode i suoi uomini.

Pagelle Eintracht

Migliore

Trapp 6,5

Il portiere azzurro ipnotizza Kvara dagli undici metri. Un vero e proprio incubo per il georgiano che si vede neutralizzare anche un’altra occasione da gol.

Peggiori

Ndicka 4,5

Riesce, con il suo fisico, a contenere uno straripante Lozano nei minuti iniziali della partita ma poi si perde completamente. Lento e non molto preciso.

Kolo Muani 4,5

Forse il giocatore più promettente dei tedeschi. Non brilla e serata da dimenticare per lui: un fallaccio killer su Anguissa gli costa il rosso diretto. Rrahmani e Kim lo contengono.

Pagelle Napoli

Migliori

Lobotka 8

Quando Spalletti lo ha paragonato ad Iniesta forse non stava esagerando del tutto. Ha lui le chiavi del centrocampo e fa ciò che vuole. Il numero di palloni recuperati è davvero impressionante e proprio da lui parte la rete che sblocca la partita.

Osimhen 7,5

Il nigeriano scrive la storia anche in Champions League. Fenomenale in ogni competizione. Riesce a conquistarsi un calcio di rigore e poi a segnare. Dopo pochi minuti accarezza la doppietta ma il fuorigioco gli nega questa gioia.

Anguissa 7,5

Non una novità ma il centrocampista azzurro continua a sorprendere sempre di più. Merito suo l’assist per Kvara sulla rete del raddoppio. Non fa capire più niente a Kolo Muani che è costretto ad intervenire in maniera violenta su di lui.

Peggiori

Nessuno