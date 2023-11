“Vorrei giocare per la Lazio”: si propone a parametro zero | Ritorno tutto cuore

Possibile operazione in entrata nel gruppo squadra di Maurizio Sarri. Per la Lazio sarebbe un piacevole ritorno.

Le ultime parole di Sarri, mai banale, non solo rilanciano il j’accuse dell’allenatore della Lazio nei confronti di FIFA e UEFA (“si gioca troppo”), con qualche stoccatina alla Lega (l’unico modello funzionale è la Premier) ma anche il progetto la Lazio.

“Vorrei chiudere la mia carriera qui alla Lazio, magari giocando al Flaminio, un progetto che sta molto a cuore al presidente, vediamo se fattibile”. Il futuro è segnato, ma c’è un presente quanto meno da aggiustare.

Lazio a Salerno con il chiaro intento di superare il fanalino di coda della Serie A, per ricominciare a correre dopo lo scialbo pari nel derby prima della sosta. I problemi però non mancano: Romagnoli e Rovella non si sono allenati e rischiano di dover saltare una partita da vincere a tutti i costi

In preallarme Mario Gila, che deve ancora debuttare quest’anno e ha sempre le valigie pronte. L’alternativa è attingere dalla Primavera. Scelte obbligate anche a centrocampo: Cataldi davanti alla difesa, Guendouzi e Kamada le mezzali: davanti Immobile, con lui Felipe Anderson e più Pedro di Isaksen.

Calciomercato Lazio, la strategia di Fabiani

Sarà un mercato ecosostenibile quello della Lazio, come tutte le big questa estate. Gennaio però si avvicina e le manovre del direttore Fabiani si fanno sempre più specifiche. L’obiettivo è piazzare gli esuberi: in primis Toma Basic e poi proprio Gila, che vuole giocare e non solo a Salerno.

In entrata si sta valutando Nicolàs Valentini, difensore classe 2001 del Boca Jr, giovane ma talentuoso e con più di 100 presenze in campionato. La stampa argentina è convinta che ci sia anche la Lazio sulle sue tracce, il problema per i biancocelesti è che non è l’unica.

Toh chi si rivede: la Lazio e un ritorno di fiamma

“La mia squadra del cuore è la Lazio, sono stato bene lì”. Così parlò Felipe Caicedo, l’asso nella manica ai tempi di Simone Inzaghi, attaccante ecuadoriano, classe 1988, sposato con l’impresaria di moda María García, conosciuta a Valencia ai tempi in cui militava nel Levante, da cui ha avuto la figlia Noa.

Ma nel cuore batte ancora forte la Lazio. Quattro anni in biancoceleste glorificati da due Supercoppe e una Coppa Italia in bacheca, decisivo in tante partite, e fa niente se da subentrante. Caicedo ha offerte anche da Grecia e Turchia, ma se Lotito chiamasse, l’attaccante sudamericano non avrebbe proprio dubbi.