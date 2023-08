Volo privato per l’Italia: De Gea prepara le valigie | Maglia n°1 in Serie A

Dopo essere stato una bandiera del Manchester United, l’estremo difensore spagnolo è pronto per una nuova esperienza.

L’addio ormai era nell’aria da tempo. Dopo l’arrivo di Erik Ten Hag sulla panchina del Manchester United, i rapporti tra David De Gea ed il Manchester United si erano deteriorati da mesi ed era ormai solo una questione di decisioni da prendere, anche se difficili.

L’allenatore olandese ha sempre preferito portieri bravi con i piedi e che sappiano impostare meglio la manovra dal basso, su cui fare affidamento per superare il primo pressing. Da qui la scelta quindi di André Onana, suo numero uno ai tempi dell’Ajax. Quello di saper giocare bene con i piedi, infondo, è sempre stato uno dei limiti di De Gea che, almeno per gran parte dello scorso decennio, è stato uno dei portieri più forti al Mondo.

Voluto allo United da Ferguson e preso nel 2012 per circa 25 milioni di euro, una cifra non indifferente per un portiere in quegli anni, lo spagnolo ne è diventato una bandiera, ma anche una leggenda e, addirittura, il quinto giocatore con più presenze in assoluto (545), dietro soltanto a Wayne Rooney (559), Gary Neville (602), Paul Scholes (716) e Ryan Giggs (963).

Dopo dodici anni era arrivato il momento di dire basta, ma senza per questo dimenticare quello che per De Gea sono stati Manchester e lo United. Un legame indissolubile che nessuno potrà mai cancellare, nemmeno questi ultimi mesi difficili in cui è stato messo praticamente alla porta.

De Gea, pronta una nuova esperienza

A 32 anni, però, non è ancora tempo di rinunciare ad una carriera ad alto livello e la possibilità di restare in Europa e firmare con un club di primo livello, sta pian piano avendo la meglio su quella di andare in Arabia Saudita e guadagnare cifre da capogiro.

Le offerte di certo non mancano, né dall’Europa, appunto, né dai lidi sauditi che non si fanno perdere alcuna occasione di provare a mettere sotto contratto calciatori dai nomi altisonanti, come può essere senza ombra di dubbio l’ex portiere della Nazionale spagnola.

De Gea, spunta l’ipotesi clamorosa

Nelle ultime ore, soprattutto in Inghilterra, si stanno diffondendo le voci che vorrebbero De Gea in trattativa con l’Inter. Il club milanese non ha ancora il suo numero uno e la situazione riguardante Yann Sommer resta in stand-by. Il Bayern Monaco continua a fare muro e, se la situazione non si sbloccherà nelle prossime ore, i nerazzurri vireranno su altri profili.

Uno tra tutti è quello che porta a David De Gea. Il portiere spagnolo, anche in una fase calante della sua carriera, offrirebbe garanzie, esperienze ed affidabilità. Vedremo cosa succederà, ma l’ipotesi prende sempre più piede dalle parti di Appiano Gentile.