Volo privato per l’Arabia: addio Serie A | Se n’è andato a mercato chiuso

La Saudi Pro League mette a segno un altro colpo dal campionato italiano: acquisto a titolo definitivo e contratto triennale.

Il calciomercato nei cinque grandi campionati europei è terminato il 1° settembre, ma ciò non esclude che i club di Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna non possano decidere di cedere un giocatore in zone del mondo in cui la finestra estiva è ancora aperta. E, naturalmente, l’Arabia Saudita è il primo paese che viene in mente, se parliamo di cessioni nell’estate 2023.

La Saudi Pro League ha rappresentato – e lo sarà ancora a lungo – lo spauracchio principale dell’UEFA, dal momento che è riuscita nel giro di pochi mesi a portare a termine un’impresa che la MLS ha sognato per decenni: acquistare alcuni dei migliori giocatori del calcio europeo.

E non parliamo soltanto dei Cristiano Ronaldo, che a febbraio compirà 39 anni, ma anche e soprattutto dei Gabri Vega, Milinkovic-Savic, Saint-Maximin, atleti ancora nei migliori anni della propria carriera.

La buona notizia è che in Arabia Saudita il mercato ha chiuso prima del previsto. Inizialmente avrebbe dovuto concludersi il 20 settembre ma è stata anticipata al 7, dunque niente più acquisti, niente più offerte folli. Almeno per adesso.

Addio, Serie A!

L’ultimo acquisto in ordine cronologico del campionato saudita è rappresentato da Musa Barrow. L’attaccante gambiano si è trasferito all’Al-Taawoun, con cui ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2026 da 2.5 milioni netti a stagione. Il Bologna ha incassato 8 milioni dalla cessione, una cifra che potrebbe accrescersi di ulteriori 2 milioni in caso di raggiungimento di alcuni bonus.

Nonostante questo club non abbia effettuato una campagna acquisti dello stesso rango rispetto ai vari Al-Nassr o Al-Hilal, al momento occupa la quarta posizione in campionato, a due lunghezze di distanza dalla vetta.

I perché

La cessione di Barrow non si può dire che sia stato un fulmine a ciel sereno per i tifosi bolognesi. I rapporti con Thiago Motta erano ormai inesistenti da tempo, anche se il tecnico italo-brasiliano aveva escluso la sua partenza solo ventiquattro ore prima: «Rimane con noi», aveva dichiarato in conferenza stampa a margine della vittoria contro il Cagliari. «Deve mettersi a disposizione del gruppo, per difendere la maglia».

Dopo la chiusura della trattativa con l’Al-Taawoun, l’attaccante ha così commentato ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com: «La società ha compreso il mio malessere nel continuare la mia avventura a Bologna con quest’allenatore. Non posso restare in un posto dove non sento più le giuste motivazioni».