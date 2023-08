Volo annullato, visite cancellate: no all’Arabia Saudita | Firma per restare in Serie A

In Italia c’è chi sta pensando veramente di declinare la super offerta dall’Arabia Saudita preferendo di restare (e vincere) in Serie A.

La stagione dei nuovi Paperon de’ Paperoni del calcio è iniziata nel segno di Cristiano Ronaldo. Nonostante le 38 primavere, una finale infinita (134 minuti complessivi) a duemila metri di altezza, il fuoriclasse portoghese regala il primo trofeo all’Al-Nassr.

CR7 e soci superano 2-1 l’Al-Hilal di Milinkovic Savis (mvp della competizione) ai tempi supplementari e alzano la Champions araba. Il protagonista è naturalmente il portoghese, sua la doppietta decisiva che regala l’ambizioso trofeo all’Al-Nassr e a Cristiano Ronaldo il suo titolo numero 34 a 21 anni di distanza dal primo, con lo Sporting, e a due dall’ultimo, con la Juventus.

Ovviamente Cristiano Ronaldo protagonista in campo e fuori: si prende tutte le “prime” dei giornali, anche perché trova modo di infuriarsi a fine partita, nonostante la vittoria che vale il suo primo trofeo in terra araba, e non è per un infortunio al ginocchio da valutare.

All’annuncio del premio a Milinkovic Savic come mvp della Champions League, Cristiano Ronaldo è andato a protestare con uno degli organizzatori mostrando il suo fastidio con un gesto inequivocabile: “Ma ho fatto due gol” sembra dire sconsolato il portoghese aiutandosi con un gesto delle dita. Ovviamente le foto hanno fatto il giro il del mondo, creando ironie sui social.

C’è chi dice nì

La stagione araba comincia così, dunque. Con l’Al-Nassr campione grazie al “derby” con l’Al-Hilal (due squadre, un’unica proprietà, l’ormai famigerato fondo PIF) con un Cristiano Ronaldo protagonista. E con un mercato che continua a parlare arabo.

Tante trattative ancora in ballo. Come quella per Neymar, che ha detto sì all’Al-Ahli per un accordo da 180 milioni per due anni, al netto di una trattativa da concludere con il Paris Saint Germain. Tra gli affari da concludere, in un modo o nell’altro, anche quella di Piotr Zielinski.

Pausa di riflessione

Non è più assolutamente certo che il centrocampista polacco vada all’Al-Ahli, altra formazione come i campioni in carica dell’Al-Ittihad, in mano al fondo Pif. Sembrava praticamente fatta, ma non è detto.

Zielinski sarebbe propenso a rinnovare con il Napoli e non cedere ai petroldollari, che lo stanno certamente tentando ma non ancora convinto. La prossima settimana sarà decisiva per valutare un eventuale rilancio dell’Al Ahli, sostiene il Corriere del Mezzogiorno, ma attualmente la permanenza del polacco a Napoli rappresenta l’opzione più accreditata. Almeno fino a prova contraria.