Volley,Serie A1 femminile: Conegliano inarrestabile, è finale scudetto

Conegliano vince la sua sessantunesima partita consecutiva e centra la quarta finale scudetto in cinque anni. Non è bastata una coraggiosa e coriacea Savino del Bene Scandicci a contrastare lo strapotere della compagine di Santarelli, che ora attenderà di conoscere il nome della seconda finalista nella seconda sfida tra Novara e Monza, in programma alle 20:30 (Piemontesi avanti 1-0).

La partita

Conegliano sembra copiare il canovaccio di gara 1 di mercoledì scorso. Avanti nelle prime battute (3-5), grazie ad una Egonu da 8 punti nel primo set, si lascia rimontare dai muri e dal servizio, prima di Pietrini e poi di Lubian,che portano le toscane fino al +3 nella fase centrale del set (13-10).

Da lì in poi Wolosz e, soprattutto, De Krujif e Fahr alzano i giri del motore gialloblù, piazzando un break di 5-0 che porta l’Imoco sul 13-15, prima di essere reimpattate sul 19 pari.

Il finale è un susseguirsi di emozioni, fino al 23-25 di De Krujif da posto 4 che chiude il primo set per l’1-0 coneglianese.

Il secondo ,invece, è un monologo delle venete, che vanno avanti fino al 4-10, grazie ai muri difesa e ad un secondo set devastante di Sylla, che metterà ben tre punti su quattro toccati nella sola fase centrale del set.

L’attacco finale di De Krujif chiude sul 19-25 un secondo set sempre in netto controllo da parte della corazzata coneglianese, nonostante i tre aces consecutivi di Malinov che hanno tenuto col fiato sospeso la panchina di Santarelli.

Il terzo, se possibile, è ancora più dominante degli altri due per le gialloblù, che partono sin da subito a mille all’ora e vanno sul 4-8, grazie ai muri di Sylla e Fahr (la prima sarà anche MVP del match), demolendo le già poche certezze che c’erano in Scandicci di poter allungare la serie.

L’attacco finale della stessa schiacciatrice siciliana chiude il match sul 13-25 e su un netto 0-3 che porta Conegliano in finale.

