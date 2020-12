Volleymercato: Paola Egonu nel mirino del Fenerbache?

É il miglior opposto al mondo e, come tale, é ovvio che sia giocatrice ambita. Secondo gli ultimi rumors di volleymercato, Paola Egonu sarebbe finita nel mirino del Fenerbahce, pronto ad offrirle un ingaggio da un milione di euro netti all’anno.

Si tratta di una cifra esorbitante, piú del doppio rispetto al suo ingaggio attuale. Paola Egonu é la stella assoluta della formazione campione del mondo, che sta continuando a guidare con la sua classe sopraffina e un’esplosività fisica fuori dal comune, verso I piú alti traguardi in Italia e in Europa. Il contratto scade peró nel 2021 e la stessa Egonu ha confermato di voler, un giorno, giocare all’estero.

Il Fenerbahce, in tal senso, rapprssenterebbe una grande opportunità. Squadra tra le piú blasonate di Turchia e del mondo, ha di recente sfidato l’Imoco in Champions, venendo sconfitta per 3-0.

A guidarla in panchina c’é Zoran Terzic, campione d’Europa e del mondo con la Serbia femminile. Chissà che dopo aver fatto incetta di trofei tra Novara e Conegliano, Paoletta non decida di cimentarsi con una nuova sfida che rinnovi I suoi stimoli. Il tempo ci dirà come si evolveranno le cose. Intanto, finché possibile, godiamoci le gesta di questa campionessa sui taraflex italiani.

