Volleyball Nations League femminile: maestosa Italia, 0-3 alla Germania

Dopo la prima vittoria sulla Corea, l’Italia concede il bis nella “bolla” di Rimini e strapazza la Germania co un netto 3-0.

Altro show dell’Italia nella “bolla” di Rimini. La Nazionale, che ha componenti di seconda e terza linea, in virtù della preparazione a Cavalese delle big per preparare il torneo olimpico di Tokyo, ha surclassato la Germania con un netto 3-0, centrando così la seconda vittoria consecutiva dopo il 3-1 sulla Corea del Sud di coach Lavarini, noto anche in Italia in quanto coach della Igor Gorgonzola Novara.

Un bis importante, che arriva dopo tanti tentativi e tanti sforzi, dove aveva messo in mostra un bel gioco ma senza ottenere i risultati sperati, arriva ora a 7 punti in questa VNL, a dimostrazione che, anche tra le giovani, l’Italia ha trovato qualità sulla quale investire per il futuro.

