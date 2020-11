Volley, Superlega maschile: i risultati dell’undicesima giornata. Monza travolge Perugia

Si conclude oggi l’undicesima nonché ultima giornata di andata della Superlega. Ci sono ancora molte partite da recuperare e quindi la classifica è ancora in via di definizione. Nonostante tutto, le soprese, in queste prima parte del campionato, non sono mancate. Faticano molto le quattro big, mentre lottano ad armi pare le restanti squadre.

Negli anticipi di giornata hanno trionfato la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, entrambe fuori casa per 1-3 rispettivamente contro Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano.

Finalmente si rivede in campo anche l’NBV Verona. La partita andata in scena sul campo dell’AGSM Forum contro la Kioene Padova è stata una vera sfida alla pari. Il derby veneto si è concluso al quarto set, con il punteggio di 33 a 35, in favore dei ragazzi di Cuttini. Mvp del match: Toncek Stern.

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia

Perugia ritrova il campo dopo un’assenza di più di venti giorni causa Covid-19. La squadra di Heynen era consapevole della difficoltà di questa partita avendo solo pochi allenamenti alle spalle. Ma il rientro è stato reso ancora più complesso e amaro da una Monza quasi impeccabile. I brianzoli travolgono gli umbri per 3-0 (25-20, 25-21, 25-22).

Perugia entra in campo con una formazione rimaneggiata con la diagonale Zimmermann-Ter Horst e comincia con tre muri consecutivi di Ricci e Leon. Ci pensa Dzavoronok con un importante turno in battuta a portare avanti i suoi. Questo primo set si è giocato all’insegna degli ex di giornata con gli ace e i muri di Lanza e Galassi da una parte e l’ottima prova al servizio di Plotnytskyi dall’altra.

Nel secondo parziale tra le fila di Monza si fa vedere anche il centrale Holt in tutti i fondamentali. Mentre la Vero Volley affina il suo gioco di squadra, giostrato al meglio da Orduna; gli ospiti si affidano completamente al solo Leon. Nonostante lo schiacciatore cubano, naturalizzato polacco, trasformi in punti la maggior parte dei suoi attacchi, gli umbri non riescono a resistere ai colpi di Dzavoronok e compagni.

Il terzo set regala una buona notizia a Perugia che vede il rientro in campo del suo capitano Atanasijevic, dopo una lunga assenza per infortunio. Saranno l’errore in attacco e l’invasione di Ricci nel mezzo del parziale a condizionare l’esito del match. Non basta l’entrata di Solè, ancora non in perfette condizioni, e i 4 punti dell’opposto serbo a riaprire la partita.

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3 (23-25, 25-18, 20-25, 23-25)

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (25-23, 16-25, 22-25, 19-25)

Consar Ravenna – Itas Trentino Rinviata

NBV Verona – Kioene Padova 1-3 (21-25, 27-25, 23-25, 33-35)

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia 3-0 (25-20, 25-21, 25-22)

Top Volley Cisterna – Leo Shoes Modena da disputare il 25/11/2020 ore 20:30

Volley, Superlega maschile: classifica aggiornata dopo undici giornate

Squadra PG V P Set Pt 1 Lube 9 8 1 25:6 23 2 Sir 8 7 1 21:5 21 3 Power Volley 9 6 3 20:16 16 4 Callipo 9 6 3 19:17 16 5 Modena 8 5 3 17:11 15

6 Gas Sales 10 5 5 18:20 15 7 Volley Milano 10 5 5 19:21 13 8 Trentino 7 3 4 12:13 10 9 Verona 8 3 5 13:18 9 10 Padova 11 2 9 13:28 8 11 Porto Robur Costa 7 1 6 11:18 6 12 Top Volley 8 1 7 7:22 4 Fonte: Google

