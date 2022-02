Volley, Serie A1 femminile: Roma corsara a Firenze, Bisonte ko

Le giallorosse espugnano al tie break il Mandela Forum di Firenze , battendo le padrone di casa de Il Bisonte per 3-2.

Non si può ancora definire una completa guarigione, ma la Volley Roma sembra aver iniziato con le marce giuste il percorso riabilitativo verso la salvezza. Le giallorosse capitoline, dopo l’esonero di Stefano Saja, avvenuto in settimana, hanno espugnato il Mandela Forum di Firenze per 3-2 (parziali di 25-20, 22-25, 25-21, 21-25 e 12-15), risultando più precise e ciniche sia nella fase di ricezione e dei conseguenti punti (dove hanno ottenuto un 69% da questo fondamentale), sia nel servizio dai nove metri, dove la Volley Roma ha piazzato ben tre aces che, a lungo termine, hanno legittimato il successo dell’Acqua e Sapone.

Inoltre, l’opposto Kilmets ha saputo fare la differenza, prendendosi anche il premio di MVP del match, nonostante non sia stata la top scorer dell’incontro. Infatti, i suoi 26 punti sono risultati inferiori ai 28 dell’opposto bisontino Sylwia Nwakalor, i quali, tuttavia, non sono bastati per impedire alle giallorosse di essere corsare nel capoluogo toscano.

Con questa vittoria, l’Acqua e Sapone guadagna due punti che la portano a 12 punti, con due lunghezze di vantaggio sul Trentino Rosa, attualmente in piena zona retrocessione e anche lei invischiata nella lotta per non retrocedere.

Una partita lunga, che ha sicuramente premiato la maggior determinazione delle romane, soprattutto nelle fasi finali del quarto e del quinto set dove, al contrario delle toscane, ha avuto l’umiltà di continuare ad attaccare, soprattutto in fase di ricostruzione e di contrattacco, approfittando dei troppi black out mentali delle biancoazzurre fiorentine, spesso leziose del gioco e mai realmente in grado di trovare un’alternativa a Nwakalor nell’insieme di gioco.

Una classifica che, ancora desta pericolo, ma che da oggi, la Roma Volley può guardare con maggior fiducia per continuare il suo prosieguo per la prossima stagione nella massima serie.

Il percorso verso la salvezza, è appena cominciato.

