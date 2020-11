Volley, Serie A1 femminile: pronostici rispettati della 11ma giornata

Si é conclusa l’undicesima giornata del campionato di volley Serie A1 femminile. Dopo la vittoria netta di Conegliano nel big match di sabato sera e l’affermazione di Firenze su Casalmaggiore, le tre partite disputate oggi hanno pressocché rispettato tutti I pronostici.

Male la seconda per coach Davide Mazzanti, che sulla panchina di Perugia ha conosciuto la prima sconfitta, contro Monza, della sua gestione. Ad Aelbrecht e compagne non è bastata la vittoria del primo parziale per avere ragione di una Monza che, grazie a una super diagonale Orro-Van Hecke (21 punti la belga), ha vinto soffrendo gli altri due parziali e si è portata i tre punti a casa.

Gli altri due match di giornata si sono conclusi entrambi al tie break. Nell’interessante gara tra Cuneo e Busto Arsizio a prevalere sono state le ragazze di coach Pistola, trascinate da un’Alice Degradi assolutamente sugli scudi (20 punti). Non è bastata alle bustocche “bomber” Mingardi, cannoniera del match con 22 punti. Ora la classifica recita decimo posto a sole tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

Fatica oltremodo la Savino del Bene Scandicci contro la Banca Valsabbina Millennium Brescia che, gara dopo gara, sta provando a ritrovare l’amalgama. Stysiak (27) e Nicoletti (19) hanno dato vita ad un bel confronto tra opposte, che ha visto poi prevalere le toscane dopo un quinto set molto tirato e finito 15-13.

Volley, Serie A1 femminile: i risultati dell’undicesima giornata

Igor Gorgonzola Novara-Imoco Volley Conegliano 0-3 (18-25, 14-25, 16-25) Giocata ieri

Savino Del Bene Scandicci-Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (25-13, 22-25, 25-18, 14-25, 15-13)

Saugella Monza-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (26-28, 25-20, 25-23, 25-21)

Reale Mutua Fenera Chieri-Zanetti Bergamo 0-0 Rinviata

Il Bisonte Firenze-Vbc E’piu’ Casalmaggiore 3-0 (25-12, 32-30, 25-21) Giocata ieri

Bosca S.Bernardo Cuneo-Unet E-Work Busto Arsizio 3-2 (25-23, 18-25, 26-24, 25-27, 15-10)

Riposa: Delta Despar Trentino

La classifica aggiornata dopo 12 giornate

Squadra PG V S Set 1 Imoco Volley 11 11 0 33:3 33 2 Novara 9 7 2 22:11 19 3 Pro Victoria Pallavolo 10 7 3 23:19 19 4 Savino Del Bene 9 6 3 22:16 18 5 Chieri Torino 7 5 2 17:9 15

6 Trentino D 7 4 3 15:10 13 7 Bisonte 10 4 6 18:23 11 8 Cuneo Granda Volley 7 4 3 14:14 10 9 Casalmaggiore 10 3 7 14:23 9 10 Busto Arsizio 7 2 5 12:16 8 11 Bergamo 10 2 8 12:27 7 12 Millenium Brescia 10 1 9 12:28 7 13 Wealth Planet 9 2 7 9:24 5 Fonte: Google

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS