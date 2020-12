Volley, Serie A1 femminile: Fenoglio saluta Busto Arsizio

Salta la seconda panchina nella Serie A1 di volley femminile: Busto Arsizio ha infatti annunciato l’esonero di Marco Fenoglio, alla guida della squadra dall’inizio di questa stagione.

Una decisione per certi versi inevitabile, quella presa dalla società bustocca, che si ritrova invischiata in piena lotta salvezza, ricordiamo che siamo al giro di boa del campionato al netto dei recuperi, nonostante il roster possa ambire a ben altre posizioni.

Il coach cuneese non è riuscito ad imprimere al sestetto la propria idea di gioco, tanto che la squadra ha faticato anche contro avversarie di rango inferiore, e non si trova nelle ultime posizioni solo grazie a una vittoria sudata al tie-break contro Perugia.

L’ultima tre giorni europea, che ha visto Mingardi e compagne impegnate nella Pool A, non ha certo confortato l’ambiente: perso il derby italiano contro Scandicci, la formazione bustocca ha ceduto anche alle tedesche dello Schweriner, complicandosi non poco la strada verso i quarti di finale della competizione.

L’UYBA ha voluto salutare il suo, ormai ex, tecnico con un messaggio pubblicato via Facebook:

“La Società UYBA Volley e il tecnico Marco Fenoglio comunicano di aver consensualmente interrotto il proprio rapporto di collaborazione. UYBA Volley ringrazia il coach per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale”.

Poi, una nota sul sostituto ad interim: “La squadra biancorossa sarà affidata all’attuale allenatore in seconda Marco Musso”.

