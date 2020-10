Volley, Serie A1 femminile: Chieri-Trentino e Cuneo-Brescia rinviata per Covid

Non ci sará nessun match tra rivelazioni, non stasera almeno, dacché la gara Chieri-Trentino, gara valevole per l’ottavo turno di Serie A1 volley femminile, é stato rinviato causa la positività al Covid di alcune atlete piemontesi.

Rinviata cosí una delle gare che prometteva piú spettacolo, tra due formazioni che fin qui hanno impressionato favorevolmente per il livello di gioco espresso e ora si trovano nei piani alti della classifica.

Rinviata anche Cuneo-Brescia

Quella tra Chieri e Trento non é la sola gara rinviata per Covid. Anche Cuneo–Brescia si disputerà in data da destinarsi per I tanti casi Covid che affliggono la formazione cunese. Le “gatte” non giocano dallo scorso 10 ottobre, vittoria nel derby contro Chieri, e ora dovranno cercare di mantenersi in forma per un eventuale ripresa del loro campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS