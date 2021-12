Volley, Mondiale per club femminile 2021: Conegliano parte col piede giusto, Fener asfaltato

Le ragazze di Santarelli esordiscono nel migliore dei modi nella rincorsa alla conferma mondiale,battendo il Fener 3-0. Venerdì la sfida al Praia Clube

Non poteva sognare un esordio migliore al mondiale per club, l’Imoco Volley Conegliano. La compagine veneta, campionessa d’Italia, d’Europa e del mondo in carica, ha battuto con un secco 3-0 il Fener di Zoran Terzic nel primo match valevole per la pool A, comprendente anche le verdeoro del Praia Clube.

Un successo ampio e meritato, che ha sicuramente certificato la superiorità fisica e tecnica delle Pantere, le quali, tuttavia, non hanno sempre brillato nel corso della partita, in particolare nel secondo e nel terzo set, dove sono state spesso fallose e ritardatarie nel chiudere gli scambi.

La top scorer dell’incontro, neanche a dirlo, è stata Paola Egonu. La quasi ventitreenne opposto della Nazionale (spegnerà le candeline sabato), ha messo a referto 21 punti, dei quali tre direttamente dal servizio, oggi punto nevralgico del match assieme alla solita fase di muro-difesa che caratterizza da sempre l’Imoco, e che anche questa sera le ha permesso di portare a casa il match.

Dall’altra parte della rete, invece, non sono bastati i 18 punti di Fedorovsteva a tenere a galla il Fener, che esce sconfitto dal match e con un piede pressoché fuori dalle semifinali, al contrario di Conegliano, che invece si è praticamente già aggiudicata il passaggio tra le migliori quattro del pianeta.

La partita

Conegliano parte spedita nel primo set, grazie alle sue tre bocche di fuoco Plummer, Courtney ed Egonu (quest’ultima col primo dei suoi tre aces), che fanno volare le gialloblù trevigiane sul 7-4.

Sull’altro fronte, ci provano Ismailoglu e Popovic a tenere le gialloblù turche in partita, ma con effetti deludenti e, anzi, pagandone ben presto le conseguenze: infatti, da lì in poi sarà uno show di Conegliano, che prima con una parallela e poi con un muro, entrambi da parte di Plummer, arrivano fino al 12-6, poi al 15-6, grazie ad altri tre muri che, di fatto, indirizzano il set verso le venete, che lo chiuderanno sul punteggio di 25-12.

Discorso diverso, invece, per il secondo set, che parte in maniera equilibrata, prima che un mani-out di Egonu, assieme ad un muro di Wolosz e un attacco out di Lazareva portino l’Imoco sul 10-7.

Il Fener non ci sta a perdere di fronte al pubblico di casa e, approfittando anche della timidezza coneglianese in attacco, caratterizzata da troppi errori, impatta fino al 15 pari e poi addirittura vola sul +3 (17-20), lasciano presagire la riapertura dell’incontro. Ma, prima Courtney e poi Egonu suonano la carica per l’impatto a quota 20, per poi passare avanti (23-22) grazie alla pipe dello stesso opposto.

Folie chiude il punto del 24-22, sul quale il Fenerbahce annulla il primo di tre set point, prima di capitolare su quello successivo: 25-23 e 2-0 Imoco.

Il terzo inizia con le stesse sembianze del primo, con le Pantere che si dimostrano aggressive sia in attacco che a muro, volando prima sull’8-4 (grazie a due muri di Courtney e a un ace di Egonu), e poi sul 16-11 con gli attacchi di Egonu e Plummer, assieme ai muri di Wolosz e Folie. Lo show coneglianese continua fino al 20-14, che lascia presagire una chiusura facile del match che, però, Conegliano fatica a chiudere. Infatti, il Fenerbahce si rifà sotto, fino ad un micidiale uno-due di Egonu che vale quattro match point, dove a momenti non riesce nell’impresa di farseli annullare tutti.

Infatti, il muro di Erdem e l’imprecisione di Conegliano fanno avvicinare il Fener fino al 24-23, finché Egonu non trova il punto che vale il 25-23 e il 3-0 che certifica, con quasi assoluta certezza, il passaggio di Conegliano in semifinale e la speranza di regalarsi per Natale il secondo mondiale per club consecutivo.

Migliori Bookmakers AAMS