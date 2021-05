Volley mercato femminile: Ufficiale Courtney a Conegliano

La schiacciatrice statunitense si accaserà alla corte di Santarelli e dei presidenti Garbellotto e Maschio, dove prenderà il posto di Hill.

“Eppur si muove”.

Si potrebbe esordire con questa frase di Galileo dinnanzi al Tribunale dell’Inquisizione, dove il grande scienziato fu condannato per eresia nei confronti dei dogmi cattolici, poiché aveva “osato” smontare la teoria copernicana secondo la quale era la Terra a girare attorno al Sole e non il contrario, il primo colpo di Conegliano.

Dopo alcuni mesi di attesa, nonostante fosse nell’aria il trasferimento alla corte di Santarelli e delle famiglie Garbellotto-Maschio, è stato confermato e ufficializzato poco fa dall’Imoco Conegliano l’acquisto della ventottenne Megan Courtney.

La schiacciatrice, classe 1993 e originaria dello stato dell’Ohio, si accaserà tra le Pantere gialloblù a rinforzare la seconda linea di ricezione, lasciata vuota da Hill.

Un acquisto di esperienza e di qualità della società gialloblù, che ha mirato su una giocatrice in grado di dare grande qualità in seconda linea, come suggeriscono anche le statistiche della Lega Volley femminile.

Infatti, la ventottenne USA vanta una media di 2,8 ricezioni “doppio più” e ai vertici delle ricezioni perfette, per un totale di 230 palloni raccolti in fase di difesa.

Un primo acquisto dei pochi ma mirati per la società coneglianese, che conta di confermarsi e, se possibile, fare anche meglio dell’anno passato,riuscendo a centrare (questa volta davvero), l’en plein dei cinque trofei in lizza, nonostante sia già stato fatto con la conquista della Champions dello scorso 1°maggio a Verona (e che ha completato già questo pieno di trofei, ma in due stagioni, causa covid).

Per maggiori informazioni, chiedere il permesso a Novara e a Monza, le due principali concorrenti (almeno sulla carta), per lo scudetto della prossima stagione.

Migliori Bookmakers AAMS