Volley mercato femminile: Ufficiale Adams all’Eczacibasi

In attesa dei nuovi innesti, l’Imoco conferma l’addio della schiacciatrice americana e il suo trasferimento all’Eczacibasi in Turchia

Dopo Kimberly Hill, che tornerà in America per preparare le Olimpiadi, dopo le quali lascerà il volley giocato, anche la connazionale McKenzie Adams lascerà le gialloblù.

è stato reso ufficiale, infatti, il suo approdo in Turchia tra le file dell’Eczacibasi. Un colpo importante per la squadra turca, che rinforzerà il reparto d’attacco per tentare di ritornare alla vittoria del titolo e, possibilmente, anche di riqualificarsi in Champions, quest’anno mancata.

Dal canto suo, Conegliano ha pronti da tempo i colpi che sostituirebbero le due americane partenti. E, ironia della sorte, sono due loro connazionali. Sono in procinto di approdare alla corte di Santarelli e dei presidenti Garbellotto e Maschio, infatti, i martelli Megan Courtney e Kathryn Plummer che arriveranno, rispettivamente, da Scandicci e dal Denso Airybees, dove Plummer era andata a fare esperienza dopo la breve trafila a Monza.

Per il ruolo di “fuorimano” ,invece, si prospetta la promozione di Giorgia Frosini dal Club Italia. La bolognese cresciuta a Verona, classe 2002, -figlia del noto ex cestista virtussino Alessandro Frosini, che con le “V nere” vinse le Euroleghe del 1998 e del 2001, entrambe sotto la guida tecnica di Ettore Messina-, farebbe la seconda a Paola Egonu, impegnata in un’estate di fuoco che la vedrà impegnata con la Nazionale sia alla VNL di Rimini sia, soprattutto, all’appuntamento olimpico di Tokyo.

Il tutto mentre Novara ha completato ieri il roster, acquistato la seconda opposta Rosamaria Monteliber da Casalmaggiore, che andrebbe a supportare e a dare il cambio a Karakurt.

Un roster sicuramente competitivo, quello novarese, che però lascia lecite domande: nonostante il livello di Conegliano sia ancora altissimo, a discapito di cessioni sanguinose come quelle di Gicquel (verso Cuneo), e quelle ufficiali di Hill e Adams, ci sarà un campionato equilibrato? O Conegliano continuerà da dove aveva lasciato?

A questa e a tante altre domande, la risposta verrà data dal campo e, ovviamente, anche dal mercato.

