Volley mercato femminile: Terza conferma a Scandicci, resta Pietrini

La giovane schiacciatrice delle toscane nonché una delle scelte di Mazzanti per la VNL di Rimini, ha firmato un contratto per almeno un’altra stagione.

Dopo Monza ,Busto Arsizio e Firenze che, tra acquisti e conferme, stanno consolidando il loro roster (le seconde, in particolare, hanno recentemente acquistato il libero Zannoni, mentre monzesi e bisontine hanno acquistato i rispettivi opposti Stysiak e Sorokaite, rispettivamente da Scandicci e dal Giappone), anche l’altra toscana, la Savino del Bene Scandicci, si è messa all’opera per completare il roster per la stagione 2021/2022.

Infatti, dopo le conferme di Malinov e Lubian, è arrivata questa mattina la terza conferma per le scandiccesi, alle prese con un’autentica rivoluzione che vedrà arrivare, in riva all’Arno, giocatrici come Bia dalla Dinamo Mosca e Lippmann dal Kalinningrad.

La giocatrice in questione, nonché una delle papabili prime scelte per Tokyo della Nazionale di Davide Mazzanti, e convocata per la VNL di Rimini, è Elena Pietrini, giovanissima schiacciatrice della biancoblu.

La 21enne imolese, da due anni in riva all’Arno, ha firmato questa mattina un contratto che la vedrà giocare fino al prossimo anno in Toscana alla corte di coach Massimo Barbolini, chiamato a guidare una squadra che, obiettivamente, ha deluso le aspettative, pur potendo fare ben poco contro una Conegliano inarrestabile e che, non a caso, ha vinto tutti e quattro i trofei disponibili in questa stagione.

Si tratta di una conferma importante per il coach emiliano, che ora potrà contare su tre pilastri della squadra e della Nazionale (in particolare Malinov e Pietrini, entrambe nel giro del roster azzurro nonché papabili favorite per una maglia per Tokyo), alle quali si uniranno nuove giocatrici che cercheranno di rinforzare il team e renderlo più competitivo per il prossimo campionato.

Per essere sicuri che a Conegliano e dintorni siano d’accordo, forse, occorre prima fare un colpo di telefono ai presidenti Garbellotto e Maschio. La risposta, molto probabilmente, potrebbe essere negativa.

