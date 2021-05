Volley mercato femminile: primo colpo Imoco, arriva Courtney

Attesa in queste ore l’ufficalità dell’ingaggio della schiacciatrice, ex Scandicci. L’indizio via social con un comunicato di addio dalla società toscana.

Sembra essere oramai agli sgoccioli il primo acquisto dell’Imoco in questo volley mercato. Sul profilo Instagram della Savino del Bene Scandicci, infatti, è apparso qualche giorno fa un messaggio di addio per Megan Courtney, schiacciatrice della squadra toscana che, -adesso è certo-, lascerà le toscane per approdare alla corte gialloblù delle campionesse di tutto.

Con il suo approdo, Conegliano andrà a coprire il ruolo lasciato vacante da Hill in ricezione, e andrà a rinforzare in qualità quel fondamentale che Conegliano, nonostante sia una corazzata che in questa stagione si è rivelata inarrestabile, ha un po’ patito.

Un primo arrivo che sblocca anche il mercato coneglianese, incentrato principalmente sui piccoli ritocchi in quei reparti lasciati vuoti per via delle partenze, oltre che di Hill, anche di Adams e di Gicquel, che si sono accasate, rispettivamente, all’Eczacibasi e a Cuneo.

Va detto anche, a discolpa di Conegliano, che molte atlete della squadra si stanno preparando in vista dell’appuntamento olimpico di Tokyo, oltre a quello della VNL del prossimo 25 maggio a Rimini. Inoltre, la società coneglianese non è nota per forzare i tempi sul mercato per i nuovi acquisti.

Dunque, è lecito attendersi un piccolo slittamento per l’annuncio di Courtney che, però, è quasi ufficiale.

