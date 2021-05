Volley mercato femminile: il punto della situazione

L’Imoco, dopo la vittoria del “quadriplete”, conferma Santarelli sulla panchina. Monza accoglie Stysiak da Scandicci, che acquista Alberti da Firenze. Zanette va a Cuneo

In questa girandola di arrivi e di addii, è l’Imoco a dare il segnale di conferma della continuità. Dopo aver vinto tutto, infatti, la società coneglianese ha deciso di confermare il tecnico folignate Daniele Santarelli che, dunque, riceve forse il regalo in anticipo più bello per i suoi imminenti 40 anni, che festeggerà il prossimo 8 giugno.

Una conferma importante, a far da palio con le numerose conferme del roster, che dà un forte segnale di coesione all’interno del gruppo squadra delle Pantere, chiamate a ripetere e, se possibile, migliorare una stagione obiettivamente leggendaria.

Intanto, Monza continua a fare la voce grossa. Infatti, oltre alle voci che vorrebbero la serba Mihajlovic alla corte delle rosablù in posto 4, nel reparto delle fuorimano arriva Magdalena Stysiak, che saluta Scandicci per approdare in Lombardia.

In compenso, in Toscana si consolano col ritorno di Sara Alberti. Infatti, dopo il trascorso (in realtà non troppo lontano da Scandicci), tra le file del Bisonte Firenze, la centrale, originaria proprio di Scandicci e cresciuta nelle giovanili della società della Savino del Bene, torna alla casa base, dove riabbraccerà la città e la gente che l’hanno vista crescere.

E anche in Piemonte, c’è una figliola prodiga che torna a casa. Infatti, dopo le stagioni a Novara, la centrale Elisa Zanette torna nella sua Cuneo tra le file della Bosca San Bernardo, con un contratto fino al 2022.

